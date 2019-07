Capodanno in piazza, a Bergamo Garrison di “Amici” e Paolo Corazzon

Garrison Rochelle e Paolo Corazzon saranno gli ospiti del Capodanno in piazza” a Bergamo. Il coreografo di “Amici di Maria De Filippi” e il meteorologo, volto e voce di 3B Meteo, prenderanno parte alla festa organizzata in piazza Matteotti la notte di San Silvestro.

L’iniziativa è promossa dal comune di Bergamo con la collaborazione di Radio NumberOne che, per il terzo anno consecutivo, offre alla città un capodanno in piazza ricco di musica, divertimento, gadget, effetti speciali e ospiti. Dalle 20 alle 2 nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, si festeggerà l’arrivo dell’anno nuovo con un programma di attività ed intrattenimento che accompagnerà la cittadinanza con importanti proposte artistiche.

La serata conterà su dj set e concerti showcase, a cura dei dj Radio Number One, gli speaker ufficiali Miky Boselli, Guglielmo Meregalli e l’anchorman Paolo Corazzon, che aprirà la serata con gli auguri ufficiali dell’ amministrazione e dell’emittente.

A seguire uno showcase di danza e canto, condotto e diretto dal main guest della serata: Garrison Rochelle, coreografo e mattatore televisivo del programma “Amici di Maria de Filippi”.

Insieme alla sua straripante ironia e simpatia, le esibizioni di due talentuosi cantanti, provenienti dalle “scuderie” artistiche di Garrison.

Garrison è nato nel ’55 in Texas, ha frequentato la “Southern Methodist University” di Dallas e parla tre lingue: inglese, italiano e spagnolo.

Ballerino prima e coreografo poi, ha fatto parte di diverse compagnie di ballo in America e di numerosi “musicals”, tra cui “Dancin” del grande Bob Fosse, con cui ha partecipato alla relativa tournée europea.

In Italia lo ricordiamo come ballerino in molti programmi televisivi di successo tra cui “Fantastico 4” al fianco di Heather Parisi; come coreografo ha curato numerose trasmissioni tra le quali il “Festivalbar 89/90”, sei edizioni di “La sai l’ultima”, tre di “Sotto a chi tocca”, “Unomania” dove insegnava passi di danza a star come Madonna e Michael e Janet Jackson; dal ’98 è impegnato in “Buona domenica”.

Dalla prima edizione Garrison è professore e coreografo di “Amici“ e ospite di tante altre trasmissioni televisive sia su Mediaset sia sulla Rai.

Ad animare la serata, oltre a giochi e gadget luminosi gratuiti per il pubblico, l’intervento di Warez Robot, performer futuristico conosciuto nei migliori locali di tutta Italia, per avviare la platea al fulcro della serata: il conto alla rovescia verso il nuovo anno.

A seguire, un dj set a cura di Costez – Nikita per dare energia al pubblico e avviare il nuovo anno con una dose di ritmo e di vitalità. Costez è il brand simbolo del divertimento, del ritmo, dei party e delle notti passate a ridere con gli amici. Creato da Paolo e Francesco Battaglia nel 2007, nel tempo è cresciuto facendo scatenare club, discobar, festival in diverse regioni italiane. Chi balla con Costez lo fa al massimo con ottimi dj, show di qualità, scenografie, servizio sempre curati e soprattutto con uno staff di ragazzi che mentre lavorano si divertono… o viceversa.

Per poter servire al meglio la serata, sarà attrezzata un’area food a cura della catena di ristoranti bavaresi Original Bier Fest, famosi in tutta la bergamasca ed esperti di feste all’aperto.

Piazza Matteotti, nucleo del centro piacentiniano, si vedrà ancora protagonista del primo evento importante dell’anno.

Anche quest’anno si confermano gli sforzi e la volontà di tutti gli operatori di condurre un capodanno all’insegna della sicurezza, in ottemperanza alle direttive nazionali di divieto dell’introduzione del vetro, che verrà controllato agli ingressi e sarà, di fatto, vietato all’interno dell’area concerto. A ciò si aggiunge un servizio di food & beverage, che offrirà un breve momento di brindisi di mezzanotte. Sarà attivo un varco per il travaso di eventuali liquidi in recipienti di plastica.

L’obiettivo del Comune, delle forze dell’ordine, e di Radio Number One stessa, è quello di consegnare ai festeggiamenti per il nuovo anno una Piazza Matteotti in tutta sicurezza, che possa attirare famiglie, bambini e giovani minimizzando i rischi tipici del momento.

Un festeggiamento insomma, che sia davvero dedicato a tutti i cittadini.