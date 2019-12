Martedì 31 dicembre Atiesse Schilpario organizza il Capodanno in Val di Scalve.

Scie di fiaccole per le vie del paese di Schilpario alla volta della pista Paradiso, teatro di una fiaccolata sugli sci a cura della Scuola Sci Paradiso e di spettacolari fuochi d’artificio che saluteranno il 2019. E si potrà gustare vin brulé disponibile all’adiacente Chalet Paradais.

Spazio al cenone per poi ritrovarsi dalle 22:30 circa in piazza Cardinal Maj con dj set e countdown ufficiale per festeggiare il Capodanno in Val di Scalve.

Il programma prevede:

La fiaccolata a piedi partirà dalla piazza principale:

– alle 19 orario di ritrovo, distribuzione fiaccole

– alle 19.30 si parte sfilando per il paese e raggiungendo la Pista Paradiso

– alle 20 fiaccolata sugli sci

– alle 20.30 fuochi d’artificio (orario indicativo, segue la fine della fiaccolata)

– alle 23 festeggia il capodanno in piazza.