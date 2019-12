Capodanno al Beach Village di Scanzorosciate

Dopo il successo dello scorso anno, il Beach Village di Scanzorosciate ripropone la festa di Capodanno. Martedì 31 dicembre viene organizzato un ricco programma di iniziative che spaziano tra sport, aggregazione e divertimento.

Dalle 15 si giocheranno tornei di beach volley nei campi coperti e riscaldati di questo centro sportivo. Sono previste tre formule con sfide per tutti i gusti: 4×4 misto, 2×2 maschile e 2×2 femminile (è possibile iscriversi a una sola categoria).

Alle 20, invece, sarà protagonista la buona tavola con il cenone, su prenotazione. Il menù prevede antipasti, due primi, un secondo di carne, contorno, dolce, vino e brindisi.

A seguire, dalle 23.30 fino a tarda ora, si continuerà con dj-set a ingresso libero e gratuito per tutti: sarà un party all’insegna di balli e musica per salutare in allegria l’arrivo del 2020.

Mario Quintieri, uno dei soci proprietari del Beach Village Scanzorosciate, spiega: “Sulla scia dei buoni risultati ottenuti l’anno scorso, proponiamo una ricca festa di Capodanno. In calendario ci sono tanti appuntamenti rivolti a tutto il pubblico: anche questa volta abbiniamo l’aspetto ludico all’animo sportivo valorizzando il connubio che contraddistingue la nostra struttura. Inoltre, l’organizzazione è flessibile: è possibile partecipare ai singoli eventi (torneo, cenone o dj-set) oppure a tutte le iniziative”.

La quota di partecipazione a torneo, cenone e brindisi è di 55 euro; solo cenone e brindisi 40 euro.

Per avere ulteriori informazioni e per prenotarsi telefonare al numero 3756079951 oppure inviare un’e-mail a info.beachvillage@gmail.com

Il Beach Village è a Scanzorosciate in piazza Unità d’Italia. È possibile rimanere aggiornati sulle sue attività accedendo alla relativa pagina Facebook e al profilo Instagram.