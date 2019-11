“Canta Lucia”, laboratorio di poesie e filastrocche popolari

In occasione dell’arrivo della notte più attesa dell’anno Teatro Caverna invita nel proprio spazio tutti i bambini per un evento di condivisione e magia.

Canta Lucia è un laboratorio di poesie e filastrocche popolari. Un momento per cantare le strofe conosciute a tutti. Ma anche per inventarne di nuovi con nuove parole.

Canta Lucia è un laboratorio di ritmo e musica per trovare nuove forme alle parole che vengono pronunciate. E cantate. Mescolando tutte le voci, i canti tradizionali alle parole appena inventate, si costruirà un concerto/narrazione sulla storia di Santa Lucia.

Al termine si scoprirà assieme quali sorprese ci ha riservato la santa…

L’evento è inserito in Santa Lucia 2019 programma dedicato a Santa Lucia curato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo

Dato il numero limitato di posti è necessaria la prenotazione indicando il numero di bambini presenti e l’età.

Ingresso gratuito con tessera di Teatro Caverna (2 euro annuali).

Info e prenotazioni: info@teatrocaverna.it o 3891428833