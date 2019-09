Organizzata da:

Fondazione IPS Cardinal Giorgio Gusmini

camminata non competitiva

-Dalle 18:00 apertura iscrizioni + trucca-bimbi

-Dalle 19:00 partenza in gruppo

-Dalle 21:00 per chi vuole c’è la possibilità di mangiare pà e strinù con il gruppo alpini Semonte ed il gruppo alpini Vertova-Colzate