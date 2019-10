Calcio e solidarietà: ad Azzano partita benefica per Sofia Longhi e Jenni Cerea

Il calcio e la solidarietà s’incontrano dando vita a un evento benefico. Intitolato “Un dribbling per Jenni e Sofia”, si terrà sabato 26 ottobre alle 15 allo stadio comunale di Azzano San Paolo in via Stezzano, 33.

Si tratta di una partita di calcio benefica con l’obiettivo di raccogliere fondi per Sofia Longhi e Jenni Cerea.

Sofia Longhi, 9 anni di Almenno San Bartolomeo, è affetta da sindrome di Ollier Mafucci, rarissima malattia tumorale che colpisce l’apparato scheletrico.

Jenni Cerea di Curno, è affetta da una rara sindrome genetica di nome Ehlers Danlos sindrome del tessuto connettivo che circonda la maggior parte degli organi.

Il match vedrà protagonisti la Nazionale Italiana Cuochi e Amatori Calcio Bergamo (nelle cui fila gli organizzatori stanno cercando di reclutare vecchie glorie atalantine).

Presentatrice dell’evento Michela Persico

Offerta libera, consigliate 5 euro a persona/bambino.