Domenica 11 marzo dalle 15.30 alle 16.30 a Palazzo Re di Ranzanico l’Associazione Arte in Valle organizza un caffè letterario per presentare il libro di Pier Paolo Galiani, “Hrauneyjafoss”.

L’autore leggerà dei passi tratti dal suo libro accompagnati da stacchi musicali all’organetto eseguiti da Rita Ruvoli.

Galiani donerà una copia autografata del romanzo alla biblioteca comunale.

Per maggiori informazioni telefonare al numero 3470790062.