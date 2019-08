Dal 22 agosto al 1° settembre a Trescore Balneario torna “Bum Bum Festival”.

In programma spiccano:

– giovedì 22 Saor Patrol;

– venerdì 23 Nanowar of Steel;

– sabato 24 Dance Revenge, musica dance anni ’90 e ’00;

– domenica 25 Ruggero de I Timidi;

– lunedì 26 Mr. Rain;

– martedì 27 Rancore;

– mercoledì 28 Punkreas;

– giovedì 29 Folkstone;

– venerdì 30 Omar Pedrini in “Timoria”;

– sabato 31 Dj Matrix;

– domenica 1° settembre Rovere.