Bullo a chi? Ad Almenno San Bartolomeo una serata di formazione

Come gestire il fenomeno del bullismo in età adolescenziale? Il tema, sempre attuale e di delicata trattazione, sarà al centro di un incontro organizzato dall’Amministrazione comunale di Almenno San Bartolomeo in occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo.

L’appuntamento, dal titolo “Bullo a chi?”, è per giovedì 6 febbraio alle 20.45 nella sala conferenze del Comune (in via IV novembre): una serata di formazione per genitori e adulti a cura dell’educatore professionale Giuliano Manzoni, con la collaborazione dell’esperto di sicurezza digitale Marco Gandolfi.

Saranno presenti anche l’assessore alla cultura e all’istruzione Annarita Cornali e il consigliere delegato all’informatizzazione Nicola Manzoni.

Come gestire le dinamiche compulsive della comunicazione dell’era digitale? Esiste un bullismo sociale, oltre che il bullismo giovanile? Come stanno oggi i nativi digitali? È cambiata l’adolescenza o sono cambiati gli adolescenti? Quale senso danno alla rete i ragazzi oggi? Quali le positività? Quali i rischi? Come contrastare il bullismo ed il cyberbullismo?

Domande alle quali tenterà di dare una risposta l’incontro di giovedì sera.