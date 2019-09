A Brusaporto serata per la festa della donna

Venerdì 8 marzo alle 20.30 al centro culturale di Brusaporto si terrà una serata dedicata alla giornata internazionale della donna, organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Brusaporto. Protagonista dell’incontro sarà “Il mio Iran”, lettura a cura di Francesca Beni.

A Shirin Ebadi è stato conferito nel 2003 il Nobel per la Pace. Prima persona iraniana e undicesima donna ad averlo ricevuto da quando il premio è stato istituito, a Shirin è stato riconosciuto il merito di credere in una lettura positiva dell’Islam, in accordo con i concetti di democrazia e rispetto dei diritti umani, ai quali ha dedicato tutta la sua attività in ambito legale, difendendo donne e bambini nei tribunali di Teheran.

“Il mio Iran” è la riduzione dell’omonimo romanzo scritto da Shirin Ebadi; questa è una lettura ad una sola voce, ed il racconto della storia di Shirin è intervallato dalla proiezione di alcuni filmati che aiutano ad inquadrare la vicenda dal punto di vista storico, ripercorrendo la storia dell’Iran dall’ultimo Scià all’attuale Repubblica Islamica attraverso le principali tappe che hanno segnato la Nazione ed il Mondo Intero.

Ne esce l’immagine di una donna forte, che ha saputo ribellarsi alla discriminazione di genere rappresentando agli occhi di tutto il mondo la lotta per i diritti civili.

La storia inizia a Teheran, con Shirin bambina. Cresciuta in una famiglia non tradizionale le viene consegnato dai genitori il bene più prezioso: l’indipendenza. Con questa, Shirin sarà libera di scegliere il proprio percorso, diventando prima Giudice e poi avvocato in difesa dei diritti di chi non può difendersi, mettendo sotto accusa, attraverso i processi che la porteranno ad essere nota in tutto il mondo, l’intero sistema giudiziario.

“Il mio Iran” non riguarda solo il Medioriente. “Il mio Iran” è anche la storia di come l’Occidente abbia concorso all’accadere dei fatti così come sono accaduti.