Brunch a suon di jazz con James Brandon Lewis e Dudu Kouate all’Elav Circus

Il ritorno di James Brandon Lewis a Bergamo segna l’inedito incontro con il versatile percussionista Dudu Kouate, discendente di una famiglia di griot depositaria di antiche tradizioni orali dell’Africa occidentale, tramandate di generazione in generazione: con i suoi strumenti e anche con la sua voce Dudu Kouate evoca storie che dal passato si riversano nell’attualità. Da qualche anno è entrato a far parte dell’Art Ensemble of Chicago, impegnato nelle scorse settimane in un tour internazionale che ha fatto tappa in Australia, Stati Uniti, Brasile e in numerosi paesi europei.