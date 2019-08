Borgo Santa Caterina festeggia l’Apparizione

A Bergamo borgo Santa Caterina celebra il 417° anniversario dell’Apparizione. Come da tradizione, sono numerose le celebrazioni e le iniziative promosse in onore della Beata Vergine Addolorata.

Il santuario della Beata Vergine Addolorata ogni anno festeggia la ricorrenza del 18 agosto, giorno in cui, nel 1602 a mezzogiorno, una stella illuminò con tre raggi l’affresco della Madonna Addolorata dipinto nel 1597 da Gio. Giacomo Anselmi sul muro di una casa presso il ponte detto della Stongarda. Quei raggi riportarono l’effigie, in alcune parti assai logorata, alla bellezza originaria. Di quel prodigio e di altri avvenuti in quei giorni fu testimone una folla numerosa. L’affresco è da quattro secoli venerato nell’altare maggiore del santuario.

La parrocchia di Santa Caterina organizza ogni anno per il mese di agosto un ricco programma di celebrazioni al Santuario ed eventi culturali nel Borgo. Tra gli appuntamenti spiccano molte celebrazioni, la cena nel borgo (su prenotazione) venerdì 16 agosto, lo spettacolo pirotecnico allo stadio sabato 17 agosto alle 21 e la processione domenica 18 alle 20.30.

Ecco i dettagli.

Sabato 10 agosto – Inizia il settenario dell’Apparizione

– Alle 7.30 , alle 9 (con pensiero) e alle 18.30 messe in santuario;

– alle 18 recita del Rosario dei sette dolori della Vergine, in santuario (sono invitati, in modo particolare, i membri e familiari del Comitato per i festeggiamenti, dei portatori della statua della Madonna e degli amici del Santuario).

Domenica 11 agosto

– Alle 7.30 messa alla chiesa di San Nicolò ai Celestini

– alle 8 messa alla chiesa prepositurale;

– alle 9, 10, 11.30 e 19 messe in santuario

– alle 18.30 recita del rosario dei sette dolori della Vergine, in santuario;

– alle 21 concerto “C’era una volta l’operetta” eseguito dal Corpo Musicale Pio XI di Villa d’Almè e dal Corpo Musicale di Vertova. Soli: Chiara Milini e Paolo Antognetti. Il concerto si svolgerà sul sagrato del Santuario. In caso di pioggia all’interno della palestra in viale del santuario, 4.

Lunedì 12 agosto

– Alle 7.30, alle 9 (con pensiero) e alle 17 messe in santuario;

– alle 20 recita del rosario dei sette dolori della Vergine, in santuario;

– alle 20.30 messa votiva a Maria regina della famiglia”. Sono invitate in modo particolare le coppie unite in matrimonio in Santuario.

Martedì 13 agosto

– Alle 7:30, alle 9 (con pensiero) e alle 17 messe in santuario;

– alle 21 concerto “Le arie più belle dedicate a Maria” in santuario. Baritono: Giuseppe Capoferri. Violino: Ettore Begnis. Organo: Damiano Rota.

Mercoledì 14 agosto

– Alle 7.30, alle 9 (con pensiero) e alle 18.30 messe in Santuario;

– alle 18 recita del rosario dei sette dolori della Vergine, in santuario.

Giovedì 15 agosto – Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria

– Alle 7.30 messa alla chiesa di San Nicolò ai Celestini;

– alle 8 messa in chiesa prepositurale;

– alle 9, 10, 11.30 e 19 messe in santuario;

– alle 16 vespri della solennità in santuario;

– alle 18.30 recita del rosario dei sette dolori della Vergine, in santuario.

Venerdì 16 agosto

– Alle 7.30 e alle 9 (con pensiero) messe in santuario;

– alle 17 pellegrinaggio diocesano degli ammalati a cura dell’Unitalsi;

– alle 19.30 Sedicesima edizione della Serata in Festa nel Borgo d’Oro lungo via Santa Caterina. Aperitivo (alle 19:30) e cena (alle 20). La prenotazione è da effettuarsi rivolgendosi agli incaricati del Comitato Festeggiamenti. In caso di pioggia la cena si terrà alla palestra del Borgo in Viale del Santuario 4.

Sabato 17 agosto – Vigilia dell’Apparizione

– Alle 7.30 e alle 9 (con pensiero) messe in santuario;

– dalle 10 Madonnari con esecuzione di opere artistiche dal vivo sul sagrato del Santuario, Piazza Carrara e Largo Porta Nuova (grazie al sostegno della Fondazione Credito Bergamasco e in collaborazione con lo storico Museo dei Madonnari di Curtatone);

– alle 16 vespri della vigilia, tempo utile per le confessioni e le benedizioni al trono della Beata Vergine Addolorata;

– alle 16.30 visite guidate congiunte (a cura e in collaborazione con Fondazione Accademia Carrara) della chiesa di San Nicolò ai Celestini, del Santuario della Beata Vergine Addolorata e dell’Accademia Carrara. Informazioni e prenotazioni all’Accademia Carrara;

– alle 18.30 messa della Vigilia della solennità dell’Apparizione celebrata da monsignor Davide Pelucchi, vicario generale della diocesi di Bergamo. Accompagna la corale “Amici della musica sacra” diretta dal Maestro Roberto Colleoni;

– alle 20.30 “Aspettando i fuochi” al Piazzale Curva Morosini del “Gewiss Stadium” di Bergamo con la partecipazione della Fanfara Alpina di Azzano San Paolo;

– alle 21 “Grande spettacolo pirotecnico” al “Gewiss Stadium” di Bergamo (in collaborazione con l’Atalanta).

Domenica 18 agosto – Solennità dell’Apparizione

– Alle 6, alle 7 e alle 8 messe in santuario;

– alle 9 messa presieduta dal prevosto e rettore del Santuario monsignor Pasquale Pezzoli;

– alle 10 omaggio floreale dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale alla colonna votiva del sagrato del Santuario;

– alle 10.30 messa solenne presieduta da monsignor Andrea Paiocchi, prevosto emerito di Santa Caterina, con i sacerdoti nativi del Borgo o che hanno esercitato qui il loro ministero. Accompagna il coro parrocchiale di Azzano San Paolo,diretto dal maestro Giovanni Bertazzoni. Il santuario rimane aperto tutto il giorno. Nel pomeriggio tempo utile per pregare, per accostarsi al sacramento della Confessione e ricevere le benedizioni al trono della Beata Vergine Addolorata;

– alle 17.30 messa solenne presieduta dal vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi. Accompagna la corale “Tomaso Bellini” di Villa d’Ogna diretta dal maestro Silvano Paccani;

– alle 20 canto dei vespri solenni in santuario;

– alle 20:30 processione lungo il Borgo presieduta dal vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi.

Lunedì 19 agosto

– Alle 7.30 e alle 9 messe in santuario. La messa delle 9 verrà celebrata per gli associati, i benefattori, gli amici, vivi e defunti, della Beata Vergine Addolorata;

– alle 16 benedizione dei bambini e dei loro genitori;

– alle 20:45 recita del rosario alla cappellina di Via Ponte Pietra.

Sabato 31 agosto

– Alle 21 sorteggio della sottoscrizione a premi all’oratorio San Giovanni Bosco di Via Celestini a Bergamo.