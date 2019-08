“B’io e la terra”, a Serina week-end dedicato al mondo olistico e naturale

A Serina torna “B’io e la terra – Relazione che alimenta”, un evento per far scoprire l’agricoltura biologica e i prodotti del territorio di Bergamo. L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, si terrà dalle 16 di venerdì 23 agosto alle 23 di domenica 25 agosto al chiostro del monastero della S.S. Trinità (Chiostro Serina) di via Palma il Vecchio, 20.

La manifestazione, organizzata dalla cooperativa Sociale Cà Al del Mans, è dedicata al mondo biologico, olistico e naturale. Sono previste attività per i più piccoli come laboratori di riciclo creativo e lo spettacolo dei burattini. Per gli adulti vi saranno dimostrazioni pratiche di nordic walking, trattamenti individuali di massaggi shiatsu e convegni sull’agricoltura nei piccoli orti domestici.

Nella serata di sabato andrà in scena uno spettacolo teatrale dell’attore senegaliano Mohamed Ba dal titolo “Il riscatto – Madre Natura fonte di Nutrimento”. L’esibizione sarà preceduta da una cena multietnica e si inserisce nel percorso che porterà alla Giornata Mondiale dei Migranti e dei Rifugiati (GMMR 2019) che si terrà a San Pellegrino Terme il 29 settembre 2019.

Nel corso della tre giorni sarà possibile acquistare prodotti biologici e artigianali di realtà locali, concedendosi una pausa ristoratrice con caffè, tisane e centrifughe in attesa di gustare gli sfiziosi piatti a base di ingredienti rigorosamente Bio – tra cui i freschissimi

ortaggi della Cooperativa – preparati a pranzo e a cena dal ristorante appositamente allestito.

Per consultare il programma dettagliato clicca qui.