“Biciclettata della famiglia” in Valle Brembana

Domenica 23 settembre avrà luogo, con partenza dal Piazzale degli Alpini di San Giovanni Bianco (piazzale del mercato), la prima edizione della “Biciclettata per famiglie”.

L’iniziativa, promossa e organizzata dall’Ambito Valle Brembana, con la partecipazione della Cooperativa Sociale Aeper e dell’ASD Pedale Brembillese, offre un’occasione di svago, divertimento, confronto e socializzazione a tutte le famiglie e a tutti coloro che vogliano partecipare.

È una giornata pensata per coinvolgere bambini e adulti, per richiamare l’attenzione sulla ricchezza rappresentata dalle famiglie del nostro territorio; si vuole condividere con altri una semplice gita in bicicletta, per fare nuove amicizie e per conoscere le realtà sportive e associative presenti sul territorio e le opportunità ludiche e formative che offrono.

Il ritrovo è alle 9 (la partenza è prevista alle 9.30). I partecipanti, percorrendo la ciclovia della Val Brembana, giungeranno dopo circa 1 ora a Piazza Brembana presso il Parco giochi di Via del Tiro a Segno. All’arrivo ci sarà un rinfresco, e saranno presenti stand delle associazioni sportive della Val Brembana che presenteranno le loro attività. Inoltre, l’evento vedrà la presenza dei rappresentanti del Progetto Affidi e del Centro Antiviolenza Penelope, realtà molto attive in Valle che daranno testimonianza dei loro progetti. Ai partecipanti verrà inoltre dato un gadget ricordo della manifestazione.

Dati tecnici: la biciclettata si snoda su un facile percorso asfaltato di circa 10 km, che presenta un dislivello positivo di circa 120 m., quasi esclusivamente in sede propria ad eccezione di alcuni attraversamenti. Pur essendo pressoché pianeggiante, il percorso presenta alcuni facili e brevi dislivelli. Saranno presenti accompagnatori, ma si richiede la massima attenzione e autonomia. La pista ciclabile attraversa alcune gallerie ciclabili (chiuse al traffico). Il casco non è obbligatorio ma è consigliato. Il rientro non è organizzato e i partecipanti rientreranno in autonomia.

Il programma

– alle 9 ritrovo al piazzale degli Alpini a San Giovanni Bianco;

– alle 9.30 partenza;

– alle 10.30 circa arrivo in via del Tiro a Segno a Piazza Brembana;

– dalle 10.30 alle 12 rinfresco e attività;

– dalle 12 alle 12.30 fine della manifestazione e rientro in autonomia.