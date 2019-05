A Biblofestival la giocoleria e l\'equilibrismo di \"Nodi Nudi\"

A Stezzano alla Biblioteca Civica in piazza Libertà n.27 (in caso di maltempo all’Auditorium Moscheni della Scuola Secondaria di 1° grado “Nullo” in via Vallini n.23 ) dopo il laboratorio delle 20 con l’associazione Saltabanco, “Faccine e Faccette”, il pubblico potrà assistere a una sorprendente ed esilarante combinazione di acrobatica, giocoleria e equilibrismo, alle 21.30, con “Nodi Nudi” e il Teatro delle Foglie.

Una ballerina di fama internazionale arriva sul palco per presentare il proprio acclamato spettacolo, ma qualcosa non va. Le luci non si accendono, i tecnici non ci sono, la radio passa solo cha cha cha e gli incidenti si susseguono, i costumi di scena cadono a pezzi, gli acrobati non sono pronti per i loro numeri…Situazioni esilaranti, un crescendo di assurdità che sfocia in numeri di acrobatica, giocoleria e equilibrismo dall’energia esplosiva e dalla comicità prorompente. Protagonisti della serata il clown argentino El Niño del Retrete e la performer Maldimar che nei loro spettacoli uniscono la forza, la comicità e l’improvvisazione del circo e del teatro di strada all’acrobatica aerea e alla danza per sorprendere un pubblico di tutte le età.

Biblofestival è l’atteso appuntamento per bambini e famiglie che animerà, fino al 15 giugno, strade, piazze, parchi, teatri di diversi paesi della provincia bergamasca e, quest’anno, anche la Biblioteca A. Tiraboschi di Bergamo. Oltre a laboratori e giochi, tanti spettacoli di giocoleria, clowneria, teatro di strada, storie e racconti da ascoltare, incontri con autori e illustratori per bambini. Per divertirsi, meravigliarsi e continuare a sognare. Il festival è organizzato e promosso dal Sistema Bibliotecario di Dalmine e dell’Area Nord/Ovest della provincia di Bergamo con la direzione artistica di Simonetta Rovelli e Raffaella Basezzi e la collaborazione di Giancarlo Migliorati.