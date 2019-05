A Biblofestival \"Giro della Piazza\" e tanto altro

“Giro della Piazza” è l’esilarante spettacolo della compagnia Madame Rebinè che concluderà, alle 18.15 il pomeriggio di Biblofestival a Osio Sotto al centro giovanile di via Petrocchi.

Dalle 15 alle 18 i giochi del Ludobus e poi la giocoleria dell’artista di strada argentino El Nino del Retrete e il suo spettacolo “Cartoon Toylete”, alle 15. Si incontrerà, poi, alle 16.15, l’illustratore Alessandro Sanna, vincitore per tre volte del Premio Andersen e ascolteremo alle 17.30 “La principessa Capriccio”, una storia di amicizia e di crescita dove gli adulti mostrano le proprie fragilità e i bambini imparano da queste ad essere migliori.

Chiude la giornata di Biblofestival, alle ore 18.15, “Giro della Piazza” con la Compagnia Madame Rebinè. Una gara ciclistica rocambolesca, comica e coinvolgente che vedrà in pista tre promesse del ciclismo italiano. Chi sarà il vincitore? Andrea Brunello, il ciclista veloce e snello ma soprattutto bello o Tommaso, il ciclista dal grande naso? Per scoprirlo non resta che scendere in piazza e fare il tifo per il corridore preferito. Di e con Andrea Brunetto, Max Pederzoli e Alessio Pollutri con la regia di Mario Gumina.

Biblofestival è l’atteso appuntamento per bambini e famiglie, giunto alla diciottesima edizione, che animerà, fino al 15 giugno, strade, piazze, parchi, teatri di diversi paesi della provincia bergamasca e, quest’anno, anche la Biblioteca A. Tiraboschi di Bergamo. Oltre a laboratori e giochi, tanti spettacoli di giocoleria, clowneria, teatro di strada, storie e racconti da ascoltare, incontri con autori e illustratori per bambini. Per divertirsi, meravigliarsi e continuare a sognare. Il festival è organizzato e promosso dal Sistema Bibliotecario di Dalmine e dell’Area Nord/Ovest della provincia di Bergamo con la direzione artistica di Simonetta Rovelli e Raffaella Basezzi e la collaborazione di Giancarlo Migliorati.