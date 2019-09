“Bergamo Racconta Springsteen”, nuova giornata-evento dedicata al Boss

Domenica 2 settembre al parco di Sant’Agostino, in Bergamo Alta, si terrà la seconda edizione di “Bergamo racconta Springsteen”. Una giornata-evento ricca di appuntamenti dedicati al Boss.

Ecco il programma.

– Alle 12.30 opening

“Un anno fa”

Il racconto della prima edizione attraverso le immagini, il video, le emozioni di chi c’era il 3 settembre 2017.

– Alle 13 lunch

“Ricordando Zurigo”.

Pranzo con Fabrizio Pirola e Mauro Zambellini, una reunion con il manipolo di ardimentosi che nel 1981 fecero parte della “spedizione selvaggia” per vedere Springsteen a Zurigo.

– Alle 14.30 lecture

“Il Boss e gli altri”

Fabio Santini presenta una carrellata di esibizioni live di Bruce Springsteen dedicata ai miti del musicista di Freehold.

– Alle 15.30 panel

“Da Asbury park a Broadway”

La corsa del Boss lungo una vita raccontata e testimoniata da Eleonora Bagarotti e Mauro Zambellini.

– Alle 17 “Darkenss – Carlo Massarini, il racconto”

Darkness on the Edge of town 40 anni dopo.

– Alle 18.30 live

Ambramarie in concerto.

– Alle 21 live

Apertura del concerto a cura di Francesco d’Acri;

– Massimo Priviero @ band in concerto.