Bergamo Racconta: serata dedicata a Sergio Leone con Fabio Santini

Bergamo Racconta propone una serata dedicata al grande cinema (ma anche un po’ alla musica che l’accompagna).

È l’evento in programma giovedì 16 maggio alle 21 all’Elav Circus di Bergamo che ha come protagonista il regista Sergio Leone, quello de Il buono, il brutto e il cattivo, di Per un pugno di dollari, di C’era una volta in America. A trent’anni dalla scomparsa il giornalista e musicologo Fabio Santini, ha dato alle stampe: Sergio Leone: perché la vita è cinema (Mursia, 226 pagine, 15 euro).

In queste pagine ripercorre le tappe principali della carriera di Sergio Leone da un’angolazione inedita: il suo privato.

Santini propone gli incontri di una vita, i rapporti con i produttori e gli attori, gli aneddoti del dietro le quinte dei film, i colpi di scena, le genialità, gli slanci, i pregi e le debolezze di un grande con passione e cura del dettaglio.

Nel libro prendono forma i ricordi della moglie Carla, dei figli Raffaella, Francesca e Andrea, dei tecnici, degli attori, di Ennio Morricone. Ne esce un ritratto quotidiano incalzante e divertente, una cronaca minuziosa di una vita vissuta per il cinema, come in un film.

Fabio Santini, giornalista e musicologo, è autore di saggi dedicati alla musica e alla comunicazione. Decano della radiofonia italiana, ha lavorato nelle più prestigiose radio private e a RadioRai. Voce dello sport in onda su RTL 102.5 e volto del network televisivo 7Gold, è stato inviato speciale e caporedattore di importanti settimanali e quotidiani nazionali. Autore e voce narrante di teatro, da oltre vent’anni tiene lo spettacolo C’era una volta il cinema – Viaggio dietro le quinte dei film di Sergio Leone. Collabora con il jazzista Gianluigi Trovesi per una serie di spettacoli dedicati alla musica italiana del Novecento. Insegna Storia ed Estetica della Musica al CDpM di Bergamo e all’Hoops Music di Milano. Tiene incontri con gli studenti di scuole superiori pubbliche e private sul tema del metodo Leone-Morricone.

Ad accompagnare le parole di Fabio Santini: Martina Cirillo (vocalist) ed Ermanno Novali (pianoforte) del CdPM Bergamo.

Ingresso libero.