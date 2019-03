Bergamo Racconta il Bergamo Jazz Festival

L’associazione Bergamo Racconta celebra quello che è uno dei fiori all’occhiello dell’attività culturale e artistica della nostra città, il Bergamo Jazz Festival, la cui storia e gli eventi dal 1969 al 2019 verranno ripercorsi in una serata apposita attraverso immagini, suoni e parole.

Cinquant’anni di Bergamo Jazz Festival in un viaggio musicale e fotografico con le note del pianista Gaetano Liguori, le immagini di Luciano Rossetti e di altri fotografi e la testimonianza del giornalista Roberto Valentino.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione culturale Bergamo Racconta in collaborazione con Bergamo Jazz Festival, si terrà mercoledì 13 marzo 2019 alle 21 all’Elav Circus, in via Madonna della Neve 3, Bergamo.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Chi è Gaetano Liguori, pianista jazz milanese di ampie vedute, sonore e sociali

Diplomato in Pianoforte e in Composizione Elettronica al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, si è presto affermato come leader del gruppo Idea Trio, con cui ha tenuto più di tremila concerti, raggiungendo, con la sua musica e i suoi dischi e CD (più di trenta), le più svariate realtà.

Nel 1978 ha ottenuto il Premio della Critica Discografica per il suo disco, in duo con suo padre il batterista Lino Liguori. Ha tenuto tournée in Germania, Francia, Svizzera, Portogallo, Cuba (Festival Internazionale della Gioventù) ed è stato, inoltre, il primo musicista jazz italiano a suonare in India, Thailandia, Singapore e Malesia

È docente di pianoforte, e Storia del Jazz al Conservatorio Giuseppe Verdi” di Milano e titolare di una Master Class presso le università Bocconi e Unitre di Milano

Nel 2011 ha vinto con Daniele Biacchessi il Premio Unesco per lo spettacolo Acquae Mundi.

Nel 2013 è stato insignito dell’Ambrogino d’oro, la massima benemerenza civica del comune di Milano.

Nel 2014 gli è stato consegnato il premio Cultura contro le mafie dalle associazioni: Sud, Ponti di memoria e Meeting Etichette Indipendenti.

Ha scritto Confesso che ho suonato e Non sparate sul pianista, viaggio nel cinema western.