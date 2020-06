“Bergamo nel cuore”, tour per famiglie

Per passare un pomeriggio con la propria famiglia…immersi nella bellezza di Bergamo!

Dalla Rocca al Convento di San Francesco, fino a Palazzo del Podestà. I Musei storici della città si raccontano nei loro spazi all’aperto. Macchina fotografica o cellulare alla mano per catturare i dettagli più belli di ogni Museo…ma anche i momenti migliori di un pomeriggio trascorso in famiglia!

Ogni sabato l’attività si svolge in uno dei luoghi del Museo delle storie di Bergamo.

Grandi e piccini potranno poi pubblicare le loro foto su Facebook e Instagram, raccontando il loro dettaglio preferito e taggando il Museo delle storie di Bergamo. Le foto saranno ripostate nelle pagine social del Museo.

Utilizza gli hashtag #bergamonelcuore #museodellestorie #family

INFORMAZIONI

Appuntamento: sabato 13 giugno alle ore 15:30

Come partecipare: l’attività è a prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti sul sito www.ticketlandia.it (le prenotazioni aprono la settimana prima dell’evento)

Quanto costa: l’ingresso ai Musei è gratuito. La visita guidata è al prezzo speciale di 5€ per gli adulti

Per i bambini ingresso e la visita sono interamente gratuiti

A chi si rivolge: adulti e bambini dai 6 anni in su (max 10 partecipanti)

Dove: sabato 13 giugno al Convento di San Francesco