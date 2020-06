Bergamo nel cuore: come partecipare al tour

Per chi ama stare in movimento, ecco il tour esclusivo tra i luoghi del cuore dei bergamaschi!

Un tour pensato per godere di punti panoramici indimenticabili: un percorso che parte dall’alto del torrione della Rocca per giungere fino alla quiete dei chiostri del Convento di San Francesco. La visita termina con la salita individuale sul Campanone, da non perdere per concludere la passeggiata nel migliore dei modi!

INFORMAZIONI

Appuntamento:sabato 13 giugno alle ore 17:30

Come partecipare: l’attività è a prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti sul sito www.ticketlandia.it (la prenotazione apre la settimana prima dell’evento)

Quanto costa: l’ingresso ai Musei è gratuito. La visita guidata è al prezzo speciale di 10€

A chi si rivolge: adulti e ragazzi dai 14 anni in su (max 10 partecipanti)

Dove: appuntamento in Rocca, all’ingresso del Museo dell’800