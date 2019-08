Bergamo Estate: gli appuntamenti dal 31 luglio all’11 agosto

Gli ultimi giorni di luglio 2019 vedono tante opportunità di movimento all’aria aperta, nei parchi della città: pilates, Tai Chi Chuan, vari tipi di Yoga, laboratori di danze popolari organizzati da

Ananda, Ass.ne Yantra e Quinto Sol.

Dal punto di vista musicale poniamo l’accento su appuntamenti musicali di rilievo quali il 10 agosto alle 21.00, sotto i portici di piazza Vecchia un trio di percussioni presentato dalla Fondazione Gioventù Musicale.

Per i ragazzi, la parrocchia San Giuseppe organizza 5 giorni dii Watergames 2019 nell’oratorio del Villaggio Sposi, dal 5 al 9 agosto.

In piazza Vecchia il 10 agosto alle 17 per gli amanti dei burattini, un altro spettacolo della Fondazione Ravasio che ha divertito i nostri bimbi per tutta l’estate 2019, mentre il 9 agosto andremo tutti

a far merenda all’oratorio di Valtesse, dalle 15 alle 17.

In questo periodo abbiamo una proposta variegata di tour guidati: il 17 agosto dalle 17.00 alle 19.00, nel quartiere di Boccaleone con Semifreddo, il 10 agosto alle 16.00 con l’Associazione guide

turistiche si parlerà di Città Alta e della grande trasformazione di questa porzione di città, avvenuta nel 900.