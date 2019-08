Bergamo Estate: gli appuntamenti dal 12 al 25 agosto

Ed eccoci alla seconda e terza settimana di agosto 2019. Per gli amanti della musica classica, il 19 agosto in Piazza vecchia alle 20.45 la Cavelleria Rusticana, un concerto di pregio, con musiche di Pietro Mascagni, che apre le attività del Ducato di Piazza Pontida; attività che proseguiranno il 20 agosto sotto i portici del Palazzo della Ragione, il 22 agosto con il concerto bandistico di Oltre il Colle, il 23 agosto con un grande spettacolo folkloristico e il 25 agosto con la sfilata degli sbandieratori di Busnago. Sempre in Piazza Vecchia il 24 agosto alle 20.30 l’Associazione Musicale Brass Band ’96 ci propone invece “Un americano a Parigi”, spettacolo musicale da non perdere per la sua originalità; questo spettacolo verrà riproposto il giorno dopo, 25 agosto nel parco della Malpensata alle ore 18.00.

Per i bambini, l’appuntamento è il 18 agosto alle 17.00 in Piazza Vecchia con le avventure di Gioppino e Brighella, mentre il 21 agosto al parco delle Fragole nel pomeriggio alle 17.00 assisteremo alla lettura di una bella favola facente parte delle narrazioni per bimbi organizzate da Ananda.

Il 22 agosto tra le 15.00 e le 17.00 al CTE di Monterosso ci si trova per una merenda in compagnia seguita da un corso di bocce per chi è interessato a questa attività ludico-sportiva, mentre il 18 agosto alle 16.00 partirà una visita guidata dal Piazzale della Stazione alla funicolare; meglio prenotarsi in anticipo presso l’Associazione Guide Turistiche di Bergamo.

Poi, come sempre tante attività all’aperto come Yoga Vinyasa e Pilates alla Trucca. Orari reperibili sul sito di Bergamo Estate 2019.

Per informazioni e programma completo consultare il sito-web www.bergamoestate.it