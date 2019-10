Benji e Fede ospiti a “Le Due Torri”

Dimmi dove… al centro commerciale “Le Due Torri” di Stezzano.

E quando… il 31 ottobre alle 16.

Benji e Fede tornano allo shopping center di via Guzzanica per promuovere il loro quarto album, in uscita il 18 ottobre. Si chiama “Good Vibes”, è prodotto dalla Warner ed è stato anticipato dalla hit dell’estate “Dove e quando”, un successo che ha varcato i confini nazionali e si è aggiudicato il disco di platino in meno di un mese.

Benjiamin Mascolo e Federico Rossi hanno scelto ancora una volta “Le Due Torri” per la loro tappa bergamasca. Questa è la terza volta che il centro commerciale di Stezzano ospita i due cantanti modenesi, idoli dei teenager. Ogni volta è un successo, con eventi che hanno oltrepassato le tremila presenze.

Proprio per gestire al meglio l’instore del 31, l’organizzazione metterà a disposizione dei pass prioritari, ritirabili all’Infopoint del centro. Per riceverne uno è necessario presentarsi con il cd e con lo scontrino rilasciato dallo store MediaWorld dello shopping center al momento dell’acquisto. L’evento è comunque aperto a tutti coloro che si presenteranno con la loro copia di “Good Vibes”, i pass daranno solamente la priorità di accesso al palco.

Sono diverse le collaborazioni con vari artisti presenti nell’album: c’è Nek, con il quale Benji e Fede cantano il brano “Safari”; Rocco Hunt in “L’ultimo Gin Tonic”, Tormento in “Tra lo stomaco e lo sterno”.

Ma la grande novità è nel brano “Sale”, dove spicca il featuring con Shari, una giovane cantautrice di soli 16 anni. “Chi conosce la nostra storia sa quanto è stato difficile a inizio carriera trovare spazio nel mondo della musica, lottando solo con le nostre forze, senza la spinta di un talent show o di un qualsiasi programma televisivo – hanno spiegato Benji e Fede -. Abbiamo ricevuto tanto dal pubblico e ora pensiamo sia arrivato il momento di dare indietro alle persone e aiutare nuovi artisti emergenti, proprio come eravamo noi cinque anni fa. Per questo nel primo dei featuring del nuovo disco abbiamo guardato oltre ai nomi più famosi e conosciuti, e abbiamo deciso di premiare il talento incredibile di Shari. Credeteci quando vi diciamo che sentirete parlare di questa ragazza per tanti, tanti anni”.

I due artisti si sono detti molto soddisfatti del loro nuovo lavoro, nonostante nel cd saranno presenti meno canzoni rispetto ai dischi passati. Il livello dei testi è però notevolmente aumentato, segno della maturazione dei due giovani, che vogliono iniziare a calcare i grandi palchi. Il loro tour nelle principali città italiane inizierà nel 2020. Per ora appuntamento con gli instore di promozione di “Good Vibes”.

Ancora una volta il centro commerciale “Le Due Torri” offre ai suoi clienti l’opportunità di partecipare ad un grande evento, mantenendo fede al suo costante impegno di portare sul territorio e a contatto con il grande pubblico artisti tra i più importanti del panorama nazionale e internazionale.