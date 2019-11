“Banchetti di Natale” a Treviglio

Domenica 8 dicembre a Treviglio tornano i banchetti di Natale organizzati dalla scuola Edmondo de Amicis. Dalle 9 alle 18 in piazza Manara si potranno trovare tante idee regalo, decorazioni natalizie realizzate a mano, un laboratorio per bambini e tante sorprese.

Il ricavato sarà devoluto alla scuola primaria Edmondo De Amicis e all’associazione Una mano per la speranza Onlus Treviglio.