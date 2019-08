Da “Avengers: infinity war” a “Escobar”: il week-end al cinema

È ricca di proposte la programmazione al cinema. Tra i film che si possono vedere nbelle sale bergamasche spiccano “Avengers: infinity war”, “Loro 1” ed “Escobar – Il fascino del male”.

In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Ghost stories”, “Il mio nome è Thomas”, “Il tuttofare”, “Rampage – Furia animale”, “Youtopia”, “Tu mi nascondi qualcosa” e “Io sono tempesta”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end.

GIOVEDI’ 26 APRILE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“L’amore secondo Isabelle” (ore 21);

“Loro 1” (ore 21);

“Wajib – Invito al matrimonio” (ore 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“La melodie” (ore 21);

“Escobar – Il fascino del male” (ore 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“L’albero degli zoccoli” – ingresso gratuito, con breve introduzione (ore 20:45).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Ex libris: New York public library” (ore 20:30);

“Il prigioniero coreano” (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Avengers: infinity war” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo

“I fantasmi d’Ismael” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Avengers: infinity war” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 19);

“Molly’s game” (ore 16:25 e 21:45);

“Avengers: infinity war” (ore 13:05, 14:05, 15:30, 16:30, 17:30, 19:30, 20:30, 21:05, 22:05 e 22:30);

“Youtopia” (ore 14:15, 16:35, 19 e 22:15);

“Loro 1” (ore 12:50, 14, 14:45, 16:30, 17:20, 19:05, 19:50, 21:30 e 22:25);

“Ghost stories” (ore 20:15 e 22:35);

“Avengers: infinity war” (ore 14:50, 18:15 e 21:40);

“Escobar – Il fascino del male” (ore 12:45, 14:10, 16:45, 19:55 e 22:20);

“Io sono tempesta” (ore 14 e 19:25);

“Rampage – Furia animale” (ore 14:30, 17, 20 e 22:30);

“Nella tana dei lupi” (ore 19:45 e 22:25);

“Sherlock gnomes” (ore 15 e 17:15);

“Ready player one” (ore 13:50 e 16:55);

“Peter Rabbit” (ore 15:15 e 17:35).

UCI CINEMAS a Curno

“Escobar – Il fascino del male” (ore 17:15, 19:50 e 22:20);

“Avengers: infinity war” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 19:20);

“Avengers: infinity war” – 3D (ore 21:45);

“Loro 1” (ore 17:10, 20:10 e 22:35);

“Ghost stories” (ore 17:20 e 22:45);

“Molly’s game” (ore 19:45);

“Avengers: infinity war” (ore 17, 18, 19, 19:30, 21:15 e 22:20);

“A quiet place – Un posto tranquillo” (ore 22:45);

“Ready player one” (ore 17);

“Nella tana dei lupi” (ore 22:35);

“Rampage – Furia animale” (ore 17 e 20);

“Sherlock gnomes” (ore 17:15).

CINESTAR a Cortenuova

“Avengers: infinity war” (ore 17:45, 18:45, 21 e 21:45);

“Escobar – Il fascino del male” (ore 18:35 e 21:15);

“Ghost stories” (ore 18:45);

“Il mio nome è Thomas” (ore 18:35);

“Il tuttofare” (ore 18:50);

“Loro 1” (ore 18:40 e 21:05);

“Rampage – Furia animale” (ore 21:10);

“Tu mi nascondi qualcosa” (ore 20:45);

“Youtopia” (ore 21:10).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Avengers: infinity war” (ore 20);

“Succede” (ore 20 e 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Avengers: infinity war” (ore 21:15);

“Loro 1” (ore 21:15);

“Escobar – Il fascino del male” (ore 21:15);

“Rampage – Furia animale” (ore 21:15).

ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Nembro

“C’est la vie – Prendila come viene” (ore 15:30 e 21).

SALA GAMMA a Torre Boldone

“Il filo nascosto” – per il ciclo “Oscar 2018” (ore 21).

CINEMA GARDEN a Clusone

“Tre manifesti a Ebbing, Missouri” (ore 21).

CINEMA TRIESTE a Zogno

“The big sick” (ore 21).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Avengers: infinity war” – 3D (ore 21).

CINEMA CENTRALE a Leffe

“Avengers: infinity war” (ore 21).

VENERDI’ 27 APRILE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“L’amore secondo Isabelle (ore 20:15);

“The happy prince” (ore 22:30);

“Loro 1” (ore 20:15 e 22:30);

“Wajib – Invito al matrimonio” (ore 20:30 e 22:30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“La melodie” (ore 20:15 e 22:30);

“Escobar – Il fascino del male” (ore 20 e 22:30).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Il prigioniero coreano” (ore 20:15 e 22:30);

“La casa sul mare” (ore 20.30 e 22:30).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Avengers: infinity war” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo

“I fantasmi d’Ismael” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Escobar – Il fascino del male” (ore 12:45, 14:10, 16:45, 19:55 e 22:20);

“Youtopia” (ore 14:15, 16:35, 19 e 22:15);

“Avengers: infinity war” (ore 13:05, 14:05, 15:30, 16:30, 17:30, 19, 19:30, 20:30, 21:05, 22:05 e 22:30);

“Avengers: infinity war” – Imax 3D (ore 14:50, 18:15 e 21:40);

“Molly’s game” (ore 16:25 e 21:45);

“Ghost stories” (ore 20:15 e 22:35);

“Loro 1” (ore 12:50, 14, 14:45, 16:30, 17:20, 19:05, 19:50, 21:30 e 22:25);

“Io sono tempesta” (ore 14 e 19:25);

“Ready player one” (ore 13:50 e 16:55);

“Peter Rabbit” (ore 15:15 e 17:35);

“Sherlock gnomes” (ore 15 e 17:15);

“Rampage – Furia animale” (ore 14:30, 17, 20 e 22:30);

“Nella tana dei lupi” (ore 19:45 e 22:25).

UCI CINEMAS a Curno

“Ghost stories” (ore 17:20 e 22:45);

“Escobar – Il fascino del male” (ore 17:15, 19:50 e 22:20);

“Loro 1” (ore 17:10, 20:10 e 22:35);

“Avengers: infinity war” (ore 17, 18, 19, 19:30, 21:15 e 22:20);

“Avengers: infinity war” – 3D (ore 21:45);

“Molly’s game” (ore 19:45);

“Rampage – Furia animale” (ore 17 e 20);

“Nella tana dei lupi” (ore 22:35);

“A quiet place – Un posto tranquillo” (ore 22:45);

“Ready player one” (ore 17 e 19:30);

“Sherlock gnomes” (ore 17:15).

CINESTAR a Cortenuova

“Avengers: infinity war” (ore 17:45, 18:55, 21 e 22:15);

“Escobar – Il fascino del male” (ore 17:25, 20 e 22:35);

“Ghost stories” (ore 20:15);

“Loro 1” (ore 17:40, 20:05 e 22:25);

“Rampage – Furia animale” (ore 17:30, 20 e 22:30);

“Tu mi nascondi qualcosa” (ore 18:25, 20:25 e 22:35);

“Youtopia” (ore 18:15 e 22:25).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Avengers: infinity war” (ore 20);

“Succede” (ore 20 e 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Avengers: infinity war” (ore 21:15);

“Loro 1” (ore 21:15);

“Escobar – Il fascino del male” (ore 21:15);

“Rampage – Furia animale” (ore 21:15).

CINEMA AURORA a Grumello del Monte

“Avengers – Infinity war” (ore 21).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Sherlock gnomes” (ore 20:45).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Avengers: infinity war” – 3D (ore 21).

CINEMA CENTRALE a Leffe

“Avengers: infinity war” (ore 21).

CINEMA TEATRO LOVERINI a Gandino

“Io sono tempesta” (ore 21).

SABATO 28 APRILE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“L’amore secondo Isabelle (ore 17:45 e 20:15);

“The happy prince” (ore 15:30 e 22:30);

“Loro 1” (ore 15:30, 17:45, 20:15 e 22:30);

“Wajib – Invito al matrimonio” (ore 14:30, 16:30, 18:30, 20:30 e 22:30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“La melodie” (ore 15:30, 17:45, 20:15 e 22:30);

“Escobar – Il fascino del male” (ore 15, 17:30, 20 e 22:30).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Avengers: infinity war” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Il prigioniero coreano” (ore 16, 20:15 e 22:30);

“La casa sul mare” (ore 16, 20.30 e 22:30).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Avengers: infinity war” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo

“I fantasmi d’Ismael” (ore 19 e 21:15).

ORATORIO DI BOCCALEONE a Bergamo

“Il sole a mezzanotte” (ore 16 e 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Avengers: infinity war” – Imax 3D (ore 14:50, 18:15 e 21:40);

“Avengers: infinity war” (ore 10:45, 13:05, 14:05, 15:30, 16:30, 17:30, 19, 19:30, 20:30, 21:05, 22:05, 22:30 e 23:45);

“Molly’s game” (ore 16:25 e 21:45);

“Loro 1” (ore 11, 12:50, 14, 14:45, 16:30, 17:20, 19:05, 19:50, 21:30 e 22:25);

“Il mio nome è Thomas” (ore 00:45);

“Ghost stories” (ore20:15, 22:35 e 00:40);

“Youtopia” (ore 14:15, 16:35, 19 e 22:15);

“Escobar – Il fascino del male” (ore 11:10, 12:45, 14:10, 16:45, 19:55, 22:20 e 00:35);

“Rampage – Furia animale” (ore 11:15, 14:30, 17, 20, 22:30 e 00:20);

“Peter Rabbit” (ore 15:15 e 17:35);

“Ready player one” (ore 13:50 e 16:55);

“A quiet place – Un posto tranquillo” (ore 00:35);

“Io sono tempesta” (ore 14 e 19:25);

“Nella tana dei lupi” (ore 19:45 e 22:25);

“Sherlock gnomes” (ore 10:30, 12:40, 15 e 17:15).

UCI CINEMAS a Curno

“Avengers: infinity war” – 3D (ore 15:20 e 21:45);

“Molly’s game” (ore 14:30 e 19:45);

“Avengers: infinity war” (ore 14:30, 16:15, 18, 19, 19:30, 21:15, 22:20 e 00:30);

“Loro 1” (ore 14:40, 17:20, 20 e 22:35);

“Ghost stories” (ore 14, 17:20, 22:45 e 00:50);

“Escobar – Il fascino del male” (ore 14:40, 17:10, 19:50, 22:20 e 00:50);

“Rampage – Furia animale” (ore 15, 17:30 e 20);

“A quiet place – Un posto tranquillo” (ore 22:45 e 1);

“Ready player one” (ore 14:10, 16:20 e 19:30);

“Nella tana dei lupi” (ore 22:35);

“Sherlock gnomes” (ore 14).

CINESTAR a Cortenuova

“Avengers: infinity war” (ore 14:30, 15:55, 17:45, 18:55, 21 e 22:15);

“Escobar – Il fascino del male” (ore 17:25, 20 e 22:35);

“Ghost stories” (ore 20:15);

“Il mio nome è Thomas” (ore 14:15);

“Il tuttofare” (ore 15:15);

“Loro 1” (ore 15:15, 17:40, 20:05 e 22:25);

“Peter Rabbit” (ore 15:20);

“Rampage – Furia animale” (ore 17:30, 20 e 22:30);

“Sherlock gnomes” (ore 16:15);

“Tu mi nascondi qualcosa” (ore 16:25, 18:25, 20:25 e 22:35);

“Youtopia” (ore 14:15, 18:15 e 22:25).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Avengers: infinity war” (ore 17 e 20);

“Succede” (ore 17, 20 e 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Avengers: infinity war” (ore 16:30, 17:30, 21:15 e 23:15);

“Io sono tempesta” (ore 16:30);

“Loro 1” (ore 16:30, 18:30, 21:15 e 23:55);

“Escobar – Il fascino del male” (ore 16:30, 18:30, 21:15 e 23:55);

“Rampage – Furia animale” (ore 18:30, 21:15 e 23:15).

CINETEATRO NUOVO a Zanica

“Sherlock gnomes” (ore 20:45).

AUDITORIUM a Osio Sotto

“Sherlock gnomes” (ore 21).

CINEMA AURORA a Grumello del Monte

“Avengers – Infinity war” (ore 21).

CINEMA TEATRO NUOVO a Trescore Balneario

“Tomb Raider” (ore 20:30).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Sherlock gnomes” (ore 20:45).

CINEMA ORATORIO ad Ardesio

“Rampage – Furia animale” (ore 20:45).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Avengers: infinity war” – 3D (ore 21).

CINEMA CENTRALE a Leffe

“Avengers: infinity war” (ore 21).

CINEMA TEATRO LOVERINI a Gandino

“Io sono tempesta” (ore 21).

DOMENICA 29 APRILE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“L’amore secondo Isabelle (ore 17:45);

“The happy prince” (ore 15:30 e 22:30);

“Loro 1” (ore 15:30, 17:45, 20:15 e 22:30);

“Wajib – Invito al matrimonio” (ore 14:30, 16:30, 18:30, 20:30 e 22:30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“La melodie” (ore 15:30, 17:45, 20:15 e 22:30);

“Escobar – Il fascino del male” (ore 15, 17:30, 20 e 22:30).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Avengers: infinity war” (ore 15, 17:45 e 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Il prigioniero coreano” (ore 15:15, 17:30, 20:45);

“La casa sul mare” (ore 15, 17, 19 e 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Avengers: infinity war” (ore 15, 17:45 e 20:45).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo

“I fantasmi d’Ismael” (ore 19 e 21:15).

ORATORIO DI BOCCALEONE a Bergamo

“Il sole a mezzanotte” (ore 16 e 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Youtopia” (ore 14:15, 16:35, 19 e 22:15);

“Loro 1” (ore 11, 12:50, 14, 14:45, 16:30, 17:20, 19:05, 19:50, 21:30 e 22:25);

“Molly’s game” (ore 16:25 e 21:45);

“Ghost stories” (ore 20:15 e 22:35);

“È arrivato il Broncio” (ore 11);

“Avengers: infinity war” (ore 10:45, 13:05, 14:05, 15:30, 16:30, 17:30, 19, 19:30, 20:30, 21:05, 22:05 e 22:30);

“Avengers: infinity war” – Imax 3D (ore 14:50, 18:15 e 21:40);

“Escobar – Il fascino del male” (ore 11:10, 12:45, 14:10, 16:45, 19:55 e 22:20);

“Io sono tempesta” (ore 14 e 19:25);

“Rampage – Furia animale” (ore 11:15, 14:30, 17, 20 e 22:30);

“Ready player one” (ore 13:50 e 16:55);

“Peter Rabbit” (ore 15:15 e 17:35);

“Nella tana dei lupi” (ore 19:45 e 22:25);

“Sherlock gnomes” (ore 10:30, 12:40, 15 e 17:15).

UCI CINEMAS a Curno

“Avengers: infinity war” – 3D (ore 15:20 e 21:45);

“Escobar – Il fascino del male” (ore 11, 14:40, 17:10, 19:50 e 22:20);

“Molly’s game” (ore 14:30 e 19:45);

“Avengers: infinity war” (ore 10:40, 13, 14:30, 16:15, 18, 19, 19:30, 21:15 e 22:20);

“Loro 1” (ore 10:50, 14:40, 17:20, 20 e 22:35);

“Ghost stories” (ore 17:20 e 22:45);

“Rampage – Furia animale” (ore 15, 17:30 e 20);

“A quiet place – Un posto tranquillo” (ore 22:45);

“È arrivato il Broncio” (ore 11);

“Ready player one” (ore 10:30, 14:10, 16:20 e 19:30);

“Sherlock gnomes” (ore 11:10 e 14:10);

“Nella tana dei lupi” (ore 22:35).

CINESTAR a Cortenuova

“Avengers: infinity war” (ore 14:30, 15:55, 17:45, 18:55, 20:05 e 21);

“Escobar – Il fascino del male” (ore 18:15 e 20:45);

“Ghost stories” (ore 21:10);

“Il mio nome è Thomas” (ore 14:15);

“Il tuttofare” (ore 14:15);

“Loro 1” (ore 16:15, 18:40 e 21:05);

“Peter Rabbit” (ore 16:15);

“Rampage – Furia animale” (ore 14:20, 16:15 e 18:45);

“Sherlock gnomes” (ore 14:15);

“Tu mi nascondi qualcosa” (ore 14:15, 17, 18:55 e 21:15);

“Youtopia” (ore 16:05 e 18:05).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Avengers: infinity war” (ore 15, 18 e 21);

“Succede” (ore 14, 16, 18, 20 e 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Avengers: infinity war” (ore 14:30, 15:30, 17:30, 18:30 e 21:15);

“Io sono tempesta” (ore 14:30);

“Loro 1” (ore 14:30, 16:30, 18:30 e 21:15);

“Escobar – Il fascino del male” (ore 14:30, 16:30, 18:30 e 21:15);

“Rampage – Furia animale” (ore 16:30, 18:30 e 21:15).

CINETEATRO NUOVO a Zanica

“Sherlock gnomes” (ore 16 e 20:45).

AUDITORIUM a Osio Sotto

“Sherlock gnomes” (ore 16).

CINEMA AURORA a Grumello del Monte

“Avengers – Infinity war” (ore 16).

CINEMA TEATRO NUOVO a Trescore Balneario

“Tomb Raider” (ore 16:30).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Sherlock gnomes” (ore 16);

“I segreti di Wind river” (ore 20:45).

CINEMA TRIESTE a Zogno

“Rampage – Furia animale” (ore 16 e 21).

CINEMA ORATORIO ad Ardesio

“Rampage – Furia animale” (ore 20:45).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Avengers: infinity war” – 3D (ore 15, 18 e 21).

CINEMA CENTRALE a Leffe

“Avengers: infinity war” (ore 16 e 21).

CINEMA TEATRO LOVERINI a Gandino

“Io sono tempesta” (ore 16 e 21).

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema orobici nel week-end.

– “L’amore secondo Isabelle” (94min – Commedia – Francia). Isabelle, divorziata e madre di un bambino, cerca l’amore. Ma un vero amore che possa definitivamente sconvolgerle la vita.

– “Loro 1” (Biografico – Italia e Francia). Il racconto di come Silvio Berlusconi, con la sua corte, sia riuscito a ridefinire il concetto di potere in un’epoca dominata dai media.

– “Wajib – Invito al matrimonio” (96min – Drammatico – Palestina). Shadi, dopo anni vissuti all’estero, è tornato nella città natale di Nazareth per aiutare il padre a consegnare gli inviti di nozze della sorella, un’antica usanza locale palestinese. Mentre i due trascorrono insieme la giornata vagando di casa in casa, emergono a poco a poco i dettagli del loro complicato rapporto e delle loro differenti visioni di vita.

– “La melodie” (102min – Drammatico – Francia). Simon, distinto seppur disilluso violinista, si ritrova a insegnare suo malgrado in una classe-orchestra parigina. I suoi metodi rigidi rendono duro e difficile l’insegnamento della musica agli allievi del magnanimo Farid. Arnold è affascinato dal violino, la sua gestualità e i suoi suoni. A contatto con il talento grezzo di Arnold e l’allegra energia del resto della classe di Farid, Simon si riconcilia poco a poco con le gioie della musica. Troverà l’energia necessaria per superare gli ostacoli che minacciano la sua promessa di portare i bambini alla Filarmonica?

– “Escobar – Il fascino del male” (123min – Biografico – Spagna e Bulgaria). La giornalista colombiana Virginia Vallejo vive una relazione romantica con Pablo Escobar, il famigerato signore della droga.

– “L’albero degli zoccoli” (170min – Drammatico – Italia). Tra l’autunno del 1897 e l’estate del 1898 quattro famiglie trascorrono, apparentemente in modo tranquillo, la loro vita in una cascina della campagna bergamasca. Tra i componenti di questa comunità esiste un profondo legame che li porta a vivere insieme le cose belle e quelle brutte che la vita riserva loro. Quando si tratta di versare al severo Mesagiù, il padrone della fattoria, i due terzi dei prodotti agricoli tutti cercano di barare per guadagnare qualche chilo di farina. Insieme uccidono il maiale, separano i contendenti e prendono parte alle sagre paesane e alle funzioni religiose. Un giorno a Menek si rompe uno zoccolo e papà Batistì per ripararlo è costretto a tagliare, senza chiedere permesso, una pianta del padrone.

– “Ex libris: New York Public library” (197min – Documentario – Usa). La New York Public Library incoraggia la lettura, la conoscenza e l’approfondimento, coinvolgendo fortemente i suoi lettori. Grazie alle sue 92 sedi e ai suoi 52 milioni di volumi, è la terza biblioteca del mondo e interessa tre quartieri della Grande Mela, contribuendo alla coesione sociale della città. Com’è che questo luogo di incomparabile vita rimane l’emblema di una cultura aperta e accessibile a tutti?

– “Il prigioniero coreano” (114min – Drammatico – Corea del Sud). Il motore della barca di un pescatore nordcoreano si rompe e lo scafo viaggia alla deriva verso la Corea del Sud. Una volta giunto nella nazione nemica e dopo aver sopportato delle brutali indagini, l’uomo viene rispedito al Nord ma prima di ripartire si accorge di quanto sia diverso il Sud dall’immagine di terra “sviluppata” che aveva in mente e di come il progresso economico non garantisca felicità al popolo. Una volta rimpatriato, subisce poi un trattamento identico da parte della polizia del Nord.

– “Avengers: infinity war” (156min – Supereroi – Usa). Gli Avengers e i loro alleati dovranno essere pronti a sacrificare tutto nel tentativo di sconfiggere il potente Thanos prima che il suo impeto di devastazione e rovina porti alla fine dell’universo.

– “I fantasmi d’Ismael” (110min – Drammatico – Francia). Ismaël Vuillard, regista febbrile, scrive di notte per ricacciare gli incubi. Legato sentimentalmente a Sylvia, astrofisica con la testa tra le stelle, ha perso Carlotta, la giovane consorte inghiottita vent’anni prima dal nulla. Da allora si prende cura di Henri Bloom, autore cinematografico, mentore e padre inconsolabile di Carlotta, che una mattina d’estate ritorna dall’aldilà. Fantasma tangibile, la sua morte non è mai stata accertata, rientra da una fuga ostinata e da un soggiorno in India, dove si è risposata e dove è rimasta vedova. Di nuovo sola nel mondo, ripara nella sua vecchia vita e tra le braccia di Ismaël, sopraffatto dalle emozioni e dallo sconcerto. Il fantasma di Carlotta lo appressa e finisce per frangere i suoi sentimenti e la sua produzione artistica.

– “Ghost stories” (98min – Horror – Gran Bretagna). Il professor Phillip Goodman vede il suo scetticismo messo alla prova quando si imbatte in un documento a lungo perduto su tre terrificanti casi di presenze soprannaturali. Scosso da ciò che legge, si imbarca in una missione tesa a trovare soluzioni razionali imbattendosi in tre individui tormentati, ognuno con un racconto più spaventoso, sconcertante e inspiegabile dell’altro. Mentre indaga sulle loro storie, Goodman vede il suo mondo razionale cominciare a dissolversi e inizia a dubitare di ogni sua certezza.

– “Il mio nome è Thomas” (95min – Commedia – Italia). Una storia on the road, tra la Spagna e l’Italia in cui Thomas, in sella alla sua motocicletta affronta un viaggio solitario verso il deserto. Durante i preparativi però incontra la giovane Lucia che sconvolgerà tutti i suoi piani. Thomas a causa di Lucia si ritrova in una situazione rocambolesca e per proteggere la ragazza, deve affrontare e mettere al loro posto due delinquenti. Quando finalmente riesce a raggiungere il traghetto diretto a Barcellona, Lucia, con una scusa, si imbarca insieme a lui.

– “Il tuttofare” (96min – Commedia – Italia). Salvatore Toti Bellastella è un avvocato a capo di uno degli studi legali più importanti d’Italia. Sotto la sua direzione lavora Antonio Bonocore, un bravo praticante che Salvatore utilizza come suo tuttofare: Antonio infatti per lui fa tutto, dal portaborse fino al cuoco, talvolta. Per premiarlo della sua dedizione, quando il giovane praticante supera infine l’esame d’avvocato con ottimi risultati, Salvatore gli fa un’offerta di lavoro imperdibile: un contratto da 10000 euro al mese presso il suo studio, che gli assicuri anche il coinvolgimento nelle cause più importanti. C’è solo un piccolo intoppo: in cambio Antonio dovrà sposare l’amante di Bellastella, Isabel, una ragazza argentina che ha bisogno della cittadinanza italiana.

– “Rampage – Furia animale” (107min – Azione – Usa). Davis Okoye, esperto di primati, è un uomo che tiene la gente a debita distanza ma che condivide un forte legame con George, un gorilla straordinariamente intelligente che ha in cura sin dalla nascita. Un esperimento genetico ingiustificato però trasforma la dolce scimmia in una aggressiva creatura di enormi dimensioni. Ciò che rende peggiore la situazione è poi il sapere che anche altri animali che sono stati sottoposti allo stesso esperimento stanno mettendo a ferro e fuoco tutta l’America settentrionale. Okoye è allora costretto a collaborare con Kate Caldwell, ingegnere genetico senza alcun credito, che crede di conoscere come fermare la catastrofe globale.

– “Tu mi nascondi qualcosa” (87min – Commedia – Italia). Valeria (Sarah Felberbaum), un’investigatrice privata, si trova per errore a pedinare la persona sbagliata. Scopre che la promessa sposa di Francesco (Giuseppe Battiston) lo tradisce. Quando la cosa viene fuori, il matrimonio salta e Francesco, piombato in depressione, si rivolge all’investigatrice: lei gli ha distrutto il rapporto e lei dovrà aiutarlo a rimetterlo in sesto. Irene (Olga Rossi) fa un appello in tv denunciando la scomparsa di suo marito Alberto (Rocco Papaleo). Un ospedale risponde dicendo che l’uomo è lì ricoverato da quindici giorni a seguito di un incidente ma ha perso la memoria. Quando Irene raggiunge il marito, trova un’amara sorpresa: un’«altra» moglie tunisina (Rocío Muñoz Morales) è già al capezzale di Alberto, che ovviamente, non ricorda nessuna delle due. Ezio (Alessandro Tiberi) e Linda (Stella Egitto) sono una coppia molto affiatata, nonostante l’insolito mestiere di lei: Linda infatti è una pornostar. Il fatto che la sua donna abbia rapporti sessuali con altre persone per ragioni “cinematografiche” non impensierisce minimamente Ezio. Almeno finché non comincia a sospettare che tra Linda e il suo partner lavorativo ci sia una tresca.

– “Youtopia” (94min – Drammatico – Italia). La diciottenne Matilde vive con la nonna e la mamma Laura, una donna che fa i conti con i debiti e i suoi fallimenti. Del tutto scollata dalla realtà e attaccata al suo avatar online, Matilde ha trovato un modo tutto suoi per fare soldi: spogliarsi in webcam. Un giorno, Laura è costretta a rivelare i suoi debiti alla figlia, che pianifica una soluzione ideale per porre fine ai lori guai coinvolgendo inaspettatamente Ernesto, un ricco borghese ossessionato dal sesso e dal possesso.

– “Succede” (94min – Drammatico – Italia). Meg e i suoi amici milanesi condividono tutto: scuola, primi amori, risate e paure. Vivono quella particolare fase della vita che è l’adolescenza, quando ogni evento è di estrema importanza, ogni emozione è assoluta, dove il passato e il futuro non hanno posto, solo il presente esiste e ha importanza.

– “C’est la vie – Prendila come viene” (115min – Commedia – Francia). Max lavora nel catering da trent’anni ed è quasi alla fine del suo percorso lavorativo quando si ritrova a occuparsi del matrimonio di Pierre e Héléna in un castello del XVII secolo. Come al solito, ha organizzato tutto: ha reclutato la sua brigata di camerieri e cuochi, ha consigliato un fotografo, ha predisposto le decorazioni floreali e ha prenotato un’orchestra. Tuttavia, la notte dei preparativi potrebbe trasformarsi in un disastro a causa di una serie di imprevisti.

– “Il filo nascosto” (130min – Drammatico – Usa e Gran Bretagna). Reynolds Woodcock è un rinomato stilista britannico che, insieme alla sorella Cyril, conosce il massimo del successo negli anni Cinquanta vestendo la famiglia reale e l’élite che conta. Dal punto di vista sentimentale, però, ha relazioni brevi con una serie di donne fino a quando non incontra Alma, destinata a divenire la sua amata e la sua musa. Innamorandosi, per la prima volta si ritroverà a dover conciliare vita personale e professionale.

– “Tre manifesti a Ebbing, Missouri” (115min – Giallo – Usa). Dopo mesi trascorsi senza trovare il colpevole dell’omicidio di sua figlia, Mildred Haynes fa una mossa audace, realizzando tre manifesti che sembrano un controverso messaggio diretto a William Willoughby, il venerato capo della polizia della sua città. Quando nel caso viene coinvolto anche Dixon, vice del capo della polizia immaturo e con un debole per la violenza, lo scontro tra Mildred e William sull’applicazione delle leggi diventerà sempre più duro.

– “The big sick” (119min – Commedia – Usa). Kumail, un comico nato in Pakistan, e la studentessa americana Emily si innamorano a dispetto delle diverse culture a cui appartengono e che spesso sono fonte di scontro. Quando Emily contrae una misteriosa malattia, Kumail dovrà far fronte alla crisi con i genitori di lei, confrontandosi anche con la propria famiglia e con i desideri del suo cuore.

– “The happy prince” (105min – Drammatico – Gran Bretagna, Germania, Belgio e Italia). Negli ultimi giorni di vita, Oscar Wilde è bel nel mezzo di una crisi pubblica. Intrappolato in un quadrato sentimentale in cui tutti – Constance, Robbie e Bosie – amano lui, Oscar è privato anche della propria libertà. Da poco uscito di prigione, è costretto all’esilio all’estero e ad affrontare i propri demoni.

– “La casa sul mare” (107min – Drammatico – Francia). Nei pressi di una piccola baia vicino a Marsiglia si trova la suggestiva villa di proprietà di un anziano. Intorno all’uomo, ai suoi ultimi giorni di vita, sono riuniti i tre figli: Angela (un’attrice che vive a Parigi), Joseph (che si è appena innamorato di una giovane che ha la metà dei suoi anni) e Armand (l’unico che è rimasto a Marsiglia per prendersi cura degli affari del piccolo ristorante di famiglia). Per i tre è arrivato il momento di fare i conti con gli ideali ereditati dal padre e con lo spirito di comunità che questi ha creato in quel luogo così magico. L’arrivo di un gruppo di persone in barca sconvolgerà i loro pensieri portando agitazione e preoccupazione.

– “Sherlock gnomes” (86min – Animazione – Usa e Gran Bretagna). I nani da giardino Gnomeo e Giulietta reclutano il rinomato investigatore privato Sherlock Gnomo per indagare sulla misteriosa scomparsa degli altri ornamenti da giardino.

– “Io sono tempesta” (97min – Drammatico – Italia). Numa Tempesta è un finanziere che gestisce un fondo da un miliardo e mezzo di euro e abita da solo nel suo immenso grand hotel deserto, pieno di letti in cui lui non riesce a chiudere occhio. Tempesta ha soldi, carisma, fiuto per gli affari e pochi scrupoli. Un giorno la legge gli presenta il conto: a causa di una vecchia condanna per evasione fiscale dovrà scontare un anno di pena ai servizi sociali in un centro di accoglienza. E, così, il potente Numa dovrà mettersi a disposizione di chi non ha nulla, degli ultimi. Tra questi c’è Bruno, un giovane padre che frequenta il centro con il figlio, in seguito ad un tracollo economico. L’incontro sembrerebbe offrire ad entrambi l’occasione per una rinascita all’insegna dei buoni sentimenti e dell’amicizia. Ma c’è il denaro di mezzo e un gruppo di senzatetto che, tra morale e denaro, tenderà a preferire il denaro.

– “Il sole a mezzanotte” (91min – Drammatico – Usa). La diciassettenne Katie è costretta sin dall’infanzia a vivere nel buio della sua abitazione durante il giorno a causa di una rara malattia che rende per lei letale anche la più piccola quantità di luce solare. Il destino però porta sulla sua strada Charlie, quel bambino che osservava tutti i giorni dalla finestra e che, oramai adolescente, le permetterà di conoscere l’amore in un modo del tutto speciale.

– “Tomb Raider” (118min – Azione – Usa). Lara Croft è la figlia fiera e indipendente di un eccentrico avventuriero, scomparso quando lei era appena adolescente. Oramai giovane ventunenne, Lara si muove per le caotiche strade di Londra quando, costretta ad affrontare i propri demoni, decide di capire cosa abbia portato il padre alla morte. Andando contro le sue ultime volontà, Lara parte alla volta dell’ultima destinazione del genitore: una leggendaria tomba su un’isola al largo delle coste del Giappone. La sua però sarà una missione più rischiosa di quanto credeva.

– “I segreti di Wind river” (111min – Thriller – Usa, Gran Bretagna e Canada). Cory Lambert, esperto inseguitore e cacciatore, scopre il corpo congelato di una ragazza adolescente. Fa allora squadra con Jane Banner, nuova agente dell’Fbi, per capire cosa sia accaduto alla giovane e chi sia il responsabile di un così macabro crimine. Man mano che l’indagine si approfondisce, la vita dei due investigatori è sempre più a rischio.

– “Molly’s game” (140min – Biografico – Usa). Molly Bloom è una splendida e giovane sciatrice olimpionica che gestisce per un decennio il più esclusivo giro di poker del mondo. Tra i suoi frequentatori spiccano nomi di Hollywood, star dello sport, magnati e, senza che lei ne sia a conoscenza, mafiosi russi. Nel bel mezzo di una notte 17 agenti dell’Fbi provvedono però al suo arresto. L’unico suo alleato sarà il suo avvocato, che cercherà di scoprire cosa si celi dietro alla figura sulla quale i tabloid ricamano le loro storie scandalose.

– “Nella tana dei lupi” (125min – Azione – Usa). Nella città di Los Angeles, il cui tasso di rapine in banca è il più alto del mondo, si intrecciano le esistenze di una squadra di agenti d’élite e della più famigerata gang di ladri, che pianifica un colpo ai danni della filiale locale della Federal Reserve Bank. Gli uomini capitanati da Nick O’Brien faranno di tutto per impedire a Ray Merrimen e ai suoi colleghi criminali di mettere le mani su oltre 30 milioni di dollari.

– “A quiet place – Un posto tranquillo” (95min – Horror – Usa). Una famiglia vive un’esistenza isolata nel silenzio più assoluto, per paura di una minaccia sconosciuta che segue solo il suono e attacca a qualsiasi rumore.

– “Ready player one” (140min – Fantascienza – Usa). In un futuro prossimo, un giovane emarginato di nome Wade Watts fugge dalla sue fatiche quotidiane accedendo a un gioco per computer multigiocatore chiamato ‘Oasis’. Morendo, il fondatore milionario del gioco lascia la sua fortuna come premio di una caccia al tesoro all’interno dell’Oasis. Watts prende parte alla competizione dove si ritroverà a doversi confrontare – realmente e virtualmente – con nemici disposti a tutto pur di mettere le mani sulla fortuna.

– “È arrivato il Broncio” (90min – Animazione – Gran Bretagna e Messico). Per Terry trascorrere le vacanze estive nel parco divertimenti della nonna Mary era incredibile: grazie alla sua immaginazione, viaggiava in terre incantate e incontrava personaggi insoliti, alberi camminanti, palloncini parlanti, draghi pasticcioni e innumerevoli altre meraviglia. Con la scomparsa della nonna, però, il parco rischia la chiusura. Triste e sconsolato, grazie a una giostra magica Terry finisce in un regno incantato, molto diverso da quello dei racconti che era abituato a sentire. Qui, un mago brontolone di nome Broncio ha lanciato un sortilegio che ha cancellato sorrisi e risate. Sarà compito di Terry porvi fine andando alla ricerca di una formula magica e aiutando la principessa Alba.

– “Peter Rabbit” (93min – Animazione – Usa). La lotta di Peter Coniglio con il signor McGregor si intensifica sia per quanto concerne i tesori dell’orto dell’uomo sia per le attenzioni della vicina di casa amante degli animali.

Gli indirizzi:

– CAPITOL MULTISALA a Bergamo in via Tasso, 41 – 035 248330;

– CINEMA SAN MARCO a Bergamo in piazzale Repubblica, 2 – 035 240416;

– CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate in via Guglielmo Marconi, 40 – 035 294868

– MULTISALA CONCA VERDE a Longuelo (Bergamo) in via Mattioli, 65 – 035 251339;

– CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo in piazza sant’Anna, 51 – 035 270760;

– AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in Piazza della Libertà – 035.342239;

– Uci CINEMAS a Orio al Serio, all’Oriocenter;

– CINETEATRO QOELET a Redona (Bergamo), in via Papa Leone XIII 16 – 035.343904;

– ORATORIO DI BOCCALEONE a Bergamo in via Gabriele Rosa, 15 – 035.5290895;

– SALA DEL SEMINARINO a Bergamo, in via Tassis, 12;

– UCI CINEMAS CURNO in via Lega Lombarda, 39 a Curno – 892 960;

– CINESTAR CORTENUOVA in via Trieste, 15 – allo shopping village “Le acciaierie” di Cortenuova – 0363 992244;

– MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia, S.s. 498 Soncinese – 0363 688012;

– MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino in via Torrione, 2 – 035 971717;

– NUOVO CINETEATRO ALBINO in piazza san Giuliano ad Albino – 035 751490;

– CINEMA GARDEN a Clusone in via san Narno, 1 – 0346 22275;

– CINE-TEATRO SORRISO di Gorle in via Piave, 2 – 035 656962;

– CINEMA CENTRALE a Leffe in piazza Libertà 1 – 035.731154;

– SALA DELLA COMUNITA’ AGORA’ a Mozzo in via san Giovanni Battista, 6 – 035 461699;

– CINEMA TRIESTE a Zogno in via XI febbraio, 11 – 034591051.

– SALA EDEN a Stezzano in via Bergamo, 9 – 035591449;

– CINEMA TEATRO CAGNOLA a Urgnano in via Roma, 82 – 035 487 2228;

– CINETEATRO NUOVO a Zanica in via Roma, 46 – 035.670558;

– AUDITORIUM a Osio Sotto in via Sant’Alessandro 1/A – 035.881377;

– CINEMA TEATRO NUOVO a Chiuduno in via tenente Mario Belotti – 035.4427300;

– CINEMA AURORA a Grumello del Monte in via Martiri della Libertù, 61 – 035.833408;

– CINEMA AGORA’ a Petosino (Sorisole), in via Martiri della Libertà, 95 – 035472 9625;

– CINETEATRO SAN FEDELE a Calusco d’Adda, in via Verdi, 18 – 035.791010;

– CINEMA a Branzi in via Umberto I, 17 – 0345.71088;

– SALA DELLA COMUNITA’ a Casazza in piazza san Lorenzo 1 – 035.824479;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Romano di Lombardia in via Monte Grappa – 0363 910130;

– CINEMA TEATRO CRYSTAL a Lovere in via Valvendra, 15 – 333.1090049;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Nembro in via Vittoria, 12 – 035.520420;

– CINETEATRO ALADINO ad Alzano Lombardo in via monsignor Balduzzi 11 – 035.512360;

– CINEMA CRYSTAL a Lovere in via Valvendra, 15 – 333.1090049;

– CINEMA PREALPI a Schilpario, in piazza cardinal Maj – 0346.56304;

– CINEMA STELLA ALPINA a Selvino, in piazza Chiesa, 6 – 035.764250;

– CINEMA TEATRO AGLI ABETI a Bratto (Castione della Presolana), in via Provinciale – 0346.38397;

– CINETEATRO dell’oratorio San Giovanni Bosco a Bolgare, in via Rovaris, 1 – 035.843555;

– CINETEATRO DI ALBEGNO a Treviolo, in via Marconi 15 – 3203381807.

