Auto d’epoca, prodotti tipici e aria aperta: Dossena riparte in sicurezza

Dossena riparte. In sicurezza e offrendo tutte le sue bellezze. Domenica 28 giugno ci sarà una bella novità: il “Raduno Auto d’Epoca”. Nella fresca e affascinante località della Valle Brembana, dalle 10:00 alle 16:00 sarà possibile vedere circa 50 auto d’epoca esposte lungo il centro del paese grazie all’iniziativa realizzata in collaborazione con OLD MOTORS CLUB BERGAMO- Federato ASI dal 1978 & Eros Bianzina. Non solo auto però: saranno presenti banchetti con prodotti tipici, una gustosa occasione! Tra gli organizzatori la Cooperativa I Rais, attiva sul territorio con l’offerta ricettiva dell’albergo diffuso e con la Trattoria Alpina, dove sarà possibile pranzare.

Riprendersi del tempo in tranquillità, all’aperto e in contatto con la natura è, ancor più in questo momento, ciò di cui forse abbiamo tutti bisogno.