Da “Attenti a quelle due” a “John Wick 3”: il week-end al cinema

Keanu Reeves torna protagonista al cinema. L’attore è al centro delle scene del film “John Wick 3: Parabellum”, che approda nelle sale giovedì 16 maggio

Altre novità sul grande schermo sono “Attenti a quelle due”, “Dolor y Gloria”, “Mo’ vi mento – Lira di Achille”, “Unfriended: dark web”, “Bangla” e “Quando eravamo fratelli”. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Avengers: Endgame”, “Pet Sematary”, “Pokemon – Detective Pikachu”, “Red Joan”, “Stanlio e Ollio” e “Ted Bundy – Fascino criminale”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end.

GIOVEDI’ 16 MAGGIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Quando eravamo fratelli” (ore 21);

“Red Joan” (ore 21);

“I figli del fiume Giallo” (ore 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Attenti a quelle due” (ore 21);

“Ted Bundy – Fascino criminale” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Corti sul filo del limite” – concorso di cortometraggi (ore 21);

“Tutti pazzi a Tel Aviv” (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Under the wire” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo

“Aborto – Le nuove crociate” – In collaborazione con “Non Una Di Meno Bergamo”. Interverrà “Non Una Di Meno Milano” ingresso libero (ore 20) Buffet di benvenuto.

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Triple Bill Roh 18/19” (ore 20:15);

“Attenti a quelle due” (ore 15:20, 17:50, 20:15 e 22:10);

“Mo’ vi mento – Lira di Achille” (ore 14:50, 16:40 e 22:35);

“Detective Pikachu” – Imax 3D (ore 14, 16:30 e 19);

“Unfriended: dark web” (ore 22:50);

“John Wick 3: parabellum” (ore 14:40, 16:50, 19:40 e 22:30);

“Bangla” (ore 13:40, 17:10, 20:10 e 22:15);

“Detective Pikachu” (ore 15, 17:30, 20 e 22:20);

“John Wick 3: parabellum” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 19:20);

“Ted Bundy – Fascino criminale” (ore 13:50, 17, 19:50 e 22:25);

“Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio” (ore 14:15, 16:10 e 22:10);

“Dumbo” (ore 14:10);

“Stanlio e Ollio” (ore 17:40 e 20:05);

“Pet Sematary” (ore 15:40 e 18);

“Avengers: Endgame” (ore 13:30, 14:30, 15:30, 16:20, 17:20, 19:30, 20:40 e 21);

“Il museo del Prado” (ore 20:30);

“Avengers: Endgame” – Imax 3D (ore 21:30);

“Ma cosa ci dice il cervello” (ore 19:10).

UCI CINEMAS a Curno

“Detective Pikachu” (ore 17, 17:30, 20, 21:40 e 22:25);

“Unfriended: dark web” (ore 22:50);

“John Wick 3: parabellum” (ore 17:20, 19:30 e 22:30);

“Attenti a quelle due” (ore 17:15, 20:20 e 22:20);

“Ted Bundy – Fascino criminale” (ore 16:50, 19:45 e 22:40);

“John Wick 3: parabellum” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 19);

“Stanlio e Ollio” (ore 19:20);

“A spasso con Willy” (ore 17:05);

“Pet Sematary” (ore 18, 20:15 e 22:45);

“Avengers: Endgame” (ore 16:55, 20:40 e 21:50);

“Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio” (ore 17:40 e 20:10).

CINESTAR a Cortenuova

“Attenti a quelle due” (ore 18:45 e 21:20);

“Avengers: Endgame” (ore 18 e 20:45);

“John Wick 3: Parabellum” (ore 18.20 e 21);

“Pet Sematary” (ore 21:15);

“Pokemon – Detective Pikachu” (ore 18:35 e 21);

“Red Joan” (ore 18.30 e 21:10);

“Stanlio e Ollio” (ore 18:20);

“Ted Bundy – Fascino criminale” (ore 18:30 e 21:10).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“John Wick 3: Parabellum” (ore 21:15);

“Attenti a quelle due” (ore 21:15);

“Avengers: Endgame” (ore 21:15);

“Pokemon: detective Pikachu” (ore 21:15);

“Pet Sematary” (ore 21:15).

SALA GAMMA a Torre Boldone

“Non ci resta che vincere” – nell’ambito della rassegna Film Oscar 2019 dedicato alle famiglie (ore 15).

VENERDI’ 17 MAGGIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Quando eravamo fratelli” (ore 20:30 e 22:30);

“Red Joan” (ore 20:15 e 22:30);

“I figli del fiume Giallo” (ore 20 e 22:30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Attenti a quelle due” (ore 21);

“Ted Bundy – Fascino criminale” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Dolor y Gloria” (ore 18:30 e 21);

“Tutti pazzi a Tel Aviv” (ore 18:45 e 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Stanlio e Ollio” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Attenti a quelle due” (ore 15:20, 17:50, 20:15 e 22:10);

“Bangla” (ore 13:40, 17:10, 20:10 e 22:15);

“Detective Pikachu” – Imax 3D (ore 14, 16:30 e 19);

“John Wick 3: parabellum” (ore 14:40, 16:50, 19:40 e 22:30);

“Detective Pikachu” (ore 15, 17:30, 20 e 22:20);

“Ted Bundy – Fascino criminale” (ore 13:50, 17, 19:50 e 22:25);

“Mo’ vi mento – Lira di Achille” (ore 14:50 e 22:35);

“Unfriended: dark web” (ore 22:50);

“Dolor y Gloria” (ore 14:05, 16:40, 19:20 e 21:40);

“Pet Sematary” (ore 15:40, 18 e 20:20);

“Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio” (ore 16:10 e 22:40);

“Avengers: Endgame” (ore 13:30, 14:30, 15:30, 16:20, 17:20, 18:20, 19:30, 20:30, 21 e 22);

“Dumbo” (ore 14:10);

“Stanlio e Ollio” (ore 17:40 e 20:05);

“Avengers: Endgame” (ore 21:30);

“Ma cosa ci dice il cervello” (ore 19:10).

UCI CINEMAS a Curno

“Dolor y Gloria” (ore 17:10, 19:10 e 21:40);

“Detective Pikachu” (ore 17, 17:30, 20 e 22:25);

“Ted Bundy – Fascino criminale” (ore 16:50, 19:45 e 22:40);

“John Wick 3: parabellum” (ore 17:20, 19:30 e 22:30);

“Unfriended: dark web” (ore 22:50);

“Attenti a quelle due” (ore 17:05, 20:20 e 22:20);

“Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio” (ore 17:40 e 20:10);

“Stanlio e Ollio” (ore 19:20);

“Avengers: Endgame” (ore 16:55, 20:40 e 21:50);

“Pet Sematary” (ore 18, 20:15 e 22:45).

CINESTAR a Cortenuova

“Attenti a quelle due” (ore 18:10, 20:25 e 22:35);

“Dolor y Gloria (ore 18:10, 20:10 e 22:30);

“John Wick 3: Parabellum” (ore 20:10, 21:40 e 22:35);

“Pet Sematary” (ore 20:20 e 22:30);

“Pokemon – Detective Pikachu” (ore 19:35 e 21:30);

“Red Joan” (ore 18.10 e 22:35);

“Stanlio e Ollio” (ore 18:10);

“Ted Bundy – Fascino criminale” (ore 18:10 e 20:20).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“John Wick 3: Parabellum” (ore 21:15);

“Attenti a quelle due” (ore 21:15);

“Avengers: Endgame” (ore 21:15);

“Pokemon: detective Pikachu” (ore 21:15);

“Dolor y Gloria” (ore 21:15).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Ma cosa ci dice il cervello” (ore 20:45).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Stanlio e Ollio” (ore 21).

SABATO 18 MAGGIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Quando eravamo fratelli” (ore 16:30, 18:30, 20:30 e 22:30);

“Red Joan” (ore 15:30, 17:45, 20:15 e 22:30);

“I figli del fiume Giallo” (ore 15, 17:30, 20 e 22:30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Attenti a quelle due” (ore 16:30, 18:30, 20:30 e 22:30);

“Ted Bundy – Fascino criminale” (ore 15:30, 17:45, 20:15 e 22:30).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Cafarnao” (ore 22).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Dolor Y Gloria” (ore 16, 18:30 e 21);

“Tutti pazzi a Tel Aviv” (ore 16, 18, 20:30 e 22:30).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Pokémon – Detective Pikachu” (ore 17:30);

“Stanlio e Ollio” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Ted Bundy – Fascino criminale” (ore 13:50, 17, 19:50 e 22:25);

“Detective Pikachu” – Imax 3D (ore 14, 16:30 e 19);

“Bangla” (ore 13:40, 17:10, 20:10 e 22:15);

“Attenti a quelle due” (ore 14:20, 17:50, 20:15 e 22:10);

“John Wick 3: parabellum” (ore 15:10, 16:50, 19:40, 22:30 e 23:30);

“Mo’ vi mento – Lira di Achille” (ore 14:50 e 22:35);

“Detective Pikachu” (ore 15, 17:30, 20 e 22:20);

“Dolor y Gloria” (ore 14:05, 16:40, 19:20 e 21:40);

“Unfriended: dark web” (ore 22:50 e 00:20);

“Ma cosa ci dice il cervello” (ore 19:10);

“Avengers: Endgame” – Imax 3D (ore 21:30);

“Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio” (ore 16:10 e 22:40);

“Stanlio e Ollio” (ore 17:40 e 20:05);

“Pet Sematary” (ore 15:20, 18, 20:20 e 00:05);

“Avengers: Endgame” (ore 13:30, 14:30, 15:30, 16:20, 17:20, 18:20, 19:30, 20:30, 21 e 22);

“Dumbo” (ore 14:30).

UCI CINEMAS a Curno

“Dolor y Gloria” (ore 14:40, 17:10, 19:10 e 21:40);

“Detective Pikachu” (ore 14:30, 15:20, 17, 17:50, 20, 22:25 e 00:40);

“Ted Bundy – Fascino criminale” (ore 14:10, 16:50, 19:45 e 22:40);

“Attenti a quelle due” (ore 15:40, 16:40, 20:20 e 22:20);

“Unfriended: dark web” (ore 22:50 e 1);

“John Wick 3: parabellum” (ore 14:15, 17:20, 19:30, 22:30 e 00:30);

“Avengers: Endgame” (ore 13:55, 16:15, 20:45 e 21:50);

“Noi” – ingresso a 6 euro (ore 00:20);

“Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio” (ore 17:40 e 20:10);

“Pet Sematary” (ore 18, 20:15, 22:45 e 01:05);

“A spasso con Willy” (ore 14);

“Stanlio e Ollio” (ore 14:20 e 19:20).

CINESTAR a Cortenuova

“A spasso con Will” (ore 16);

“Attenti a quelle due” (ore 16:10, 18:10, 20:25 e 22:35);

“Avengers: Endgame” (ore 15 e 18:20);

“Dolor y Gloria (ore 15:15, 17:45, 20:10 e 22:30);

“John Wick 3: Parabellum” (ore 15:15, 17:45, 20:10, 21:40 e 22:35);

“Pet Sematary” (ore 20:20 e 22:30);

“Pokemon – Detective Pikachu” (ore 15:20, 17:30, 19:35 e 21:30);

“Red Joan” (ore 18:10 e 22:35);

“Stanlio e Ollio” (ore 18:10);

“Ted Bundy – Fascino criminale” (ore 15:20 e 20:20).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“John Wick 3: Parabellum” (ore 16:30, 18:50, 21:15 e 23:35);

“Attenti a quelle due” (ore 16:30, 18:30, 21:15 e 23);

“Avengers: Endgame” (ore 16:30 e 21:15);

“Pokemon: detective Pikachu” (ore 16:30, 18:30, 21:15 e 23:10);

“Dolor y Gloria” (ore 16:30, 18:40, 21:15 e 23:20).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Ma cosa ci dice il cervello” (ore 20:45).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Stanlio e Ollio” (ore 21).

DOMENICA 19 MAGGIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Quando eravamo fratelli” (ore 14:30, 16:30, 18:30 e 20:30);

“Red Joan” (ore 15:30, 17:45 e 20:30);

“I figli del fiume Giallo” (ore 15, 17:30 e 20:30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Attenti a quelle due” (ore 16:30, 18:30 e 20:30);

“Ted Bundy – Fascino criminale” (ore 15:30, 17:45 e 20:30).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“A spasso con Willy” (ore 15 e 17:45);

“Cafarnao” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Dolor Y Gloria” (ore 15, 17:30 e 20:45);

“Tutti pazzi a Tel Aviv” (ore 15, 17, 19 e 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Pokémon – Detective Pikachu” (ore 15 e 17);

“Stanlio e Ollio” (ore 19 e 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo

“Meeting Gorbachev” – In collaborazione con Bergamo Festival – Fare la Pace, ingresso libero (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Attenti a quelle due” (ore 10:50, 14:20, 17:50, 20:15 e 22:10);

“Detective Pikachu” – Imax 3D (ore 14, 16:30 e 19);

“Bangla” (ore 11:10, 13:40, 17:10, 20:10 e 22:15);

“John Wick 3: parabellum” (ore 15:10, 16:50, 19:40 e 22:30);

“Mo’ vi mento – Lira di Achille” (ore 14:50 e 22:35);

“Unfriended: dark web” (ore 22:50);

“Ted Bundy – Fascino criminale” (ore 13:50, 17, 19:50 e 22:25);

“Dolor y Gloria” (ore 14:05, 16:40, 19:20 e 21:40);

“Detective Pikachu” (ore 11:20, 15, 17:30, 20 e 22:20);

“Avengers: Endgame” – Imax 3D (ore 21:30);

“Dumbo” (ore 10:30 e 14:30);

“Ma cosa ci dice il cervello” (ore 19:10);

“Avengers: Endgame” (ore 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:20, 17:20, 18:20, 19:30, 20:30, 21 e 22);

“Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio” (ore 16:10 e 22:40);

“Stanlio e Ollio” (ore 17:40 e 20:05);

“Pet Sematary” (ore 15:20, 18 e 20:20);

“A spasso con Willy” – ingresso a 3 euro (ore 11).

UCI CINEMAS a Curno

“Detective Pikachu” (ore 11:10, 14:30, 15:20, 17, 17:50, 20 e 22:25);

“Unfriended: dark web” (ore 22:50);

“John Wick 3: parabellum” (ore 10:50, 14:15, 17:20, 19:30 e 22:30);

“Dolor y Gloria” (ore 11:20, 14:40,17:10, 19:10 e 21:40);

“Ted Bundy – Fascino criminale” (ore 14:10, 16:50, 19:45 e 22:40);

“Attenti a quelle due” (ore 11:30, 15:40, 16:40, 20:20 e 22:20);

“Avengers: Endgame” (ore 10:30, 13:55, 16:15, 20:45 e 21:50);

“Stanlio e Ollio” (ore 14:20 e 19:20);

“A spasso con Willy” – ingresso a 3 euro (ore 11 e 14);

“Pet Sematary” (ore 18, 20:15 e 22:45);

“Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio” (ore 17:40 e 20:10).

CINESTAR a Cortenuova

“A spasso con Will” (ore 14:30);

“Attenti a quelle due” (ore 14:25, 16:35, 18:45 e 21:10);

“Avengers: Endgame” (ore 14 e 17:30);

“Dolor y Gloria (ore 14:10, 16:30, 18:45 e 21:10);

“John Wick 3: Parabellum” (ore 14:10, 16:35, 19 e 21:20);

“Pet Sematary” (ore 18:30 e 21:15);

“Pokemon – Detective Pikachu” (ore 14:15, 16:30, 18:35 e 21:15);

“Red Joan” (ore 18:45 e 21);

“Stanlio e Ollio” (ore 16:20);

“Ted Bundy – Fascino criminale” (ore 14:15, 16:30 e 21:05).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“John Wick 3: Parabellum” (ore 14:10, 16:30, 18:50 e 21:15);

“Attenti a quelle due” (ore 14:30, 16:30, 18:30 e 21:15);

“Avengers: Endgame” (ore 14:30, 17:45 e 21:15);

“Pokemon: detective Pikachu” (ore 14:30, 16:30, 18:30 e 21:15);

“Dolor y Gloria” (ore 14:20, 16:30, 18:40 e 21:15).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Ma cosa ci dice il cervello” (ore 16 e 20:45).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Stanlio e Ollio” (ore 15, 17, 19 e 21).

– “Tutti pazzi a Tel Aviv” (97min – Commedia – Francia, Israele, Lussemburgo e Belgio). In Israele tutti sono pazzi per la soap opera Tel Aviv on Fire, ambientata nel 1967, in cui una spia palestinese ha una storia d’amore con un generale israeliano. Salam, un affascinante palestinese trentenne che vive a Gerusalemme, lavora come stagista per la soap e ogni giorno deve passare attraverso alcuni checkpoint israeliani per raggiungere gli studi televisivi. Ha così modo di incontrare Assi, il capo dei controlli la cui moglie è una grande fan del programma. Per far piacere alla consorte, Assi minaccia Salam affinché modifichi la trama della soap. Salam, dal canto sua, realizza che più che una minaccia il cambiamento potrebbe rivelarsi una fortuna per la sua carriera di sceneggiatore. Le cose andranno per il verso giusto fino al giorno in cui Assi e i produttori non si saranno d’accordo su come dovrebbe finire la soap, mettendo nei guai Salam.

– “Under the wire” (99min – Documentario – Gran Bretagna). Nel febbraio 2012 due giornalisti britannici entrano clandestinamente in Siria: sono la leggendaria corrispondente di guerra del Sunday Times Marie Colvin e il fotoreporter Paul Conroy. Il loro obiettivo è documentare la tragedia dei civili intrappolati nella città di Homs, assediata dall’esercito siriano. Under the wire racconta con il ritmo di un thriller l’incredibile storia della loro ultima missione, avvalendosi di immagini inedite e delle testimonianze dei protagonisti: “Questa non era la guerra che io e Marie conoscevamo, questo era un massacro”.

– “Aborto – Le nuove crociate” (90min – Documentario – Italia). Nello scenario dei recenti pesanti attacchi alla Legge 194 – mozione per fondi pro-life approvata a Verona e i tentativi analoghi in altre città, tra cui Milano- Non Una di Meno presenta in Italia un documentario della TV franco-tedesca Arté che svela i collegamenti tra le dimensioni nazionali e l’offensiva più ampia in corso in Europa, coordinata da una vera e propria lobby europarlamentare. “I crociati anti-abortisti sono in guerra”, avverte la voce fuori campo: l’oggetto da difendere non è più la tomba di Cristo, ma il sepolcro di embrioni abortiti.

– “Non ci resta che vincere” (124min – Commedia – Spagna). Marco Montes è allenatore in seconda della squadra di basket professionistica CB Estudiantes. Arrogante e incapace di rispettare le buone maniere viene licenziato per aver litigato con l’allenatore ufficiale durante una partita. In seguito si mette alla guida ubriaco e ha un incidente. Condotto davanti al giudice, viene condannato a nove mesi di servizi sociali che consistono nell’allenare la squadra di giocatori disabili “Los Amigos”. L’impatto iniziale non è dei migliori e Marco cerca di scontare la sua condanna con il minimo sforzo convinto di trovarsi di fronte a dei buoni a nulla dai quali non potrà ottenere risultati apprezzabili. Progressivamente i rapporti cambieranno.

– “Dolor Y Gloria” (113min – Drammatico – Spagna). Una serie di ricongiungimenti di Salvador Mallo, un regista cinematografico oramai sul viale del tramonto. Alcuni sono fisici, altri ricordati: la sua infanzia negli anni ’60 quando emigrò con i suoi genitori a Paterna, un comune situato nella provincia di Valencia, in cerca di fortuna; il primo desiderio; il suo primo amore da adulto nella Madrid degli anni ’80; il dolore della rottura di questo amore quando era ancora vivo e palpitante; la scrittura come unica terapia per dimenticare l’indimenticabile; la precoce scoperta del cinema ed il senso del vuoto, l’incommensurabile vuoto causato dall’impossibilità di continuare a girare film. Dolor y Gloria parla della creazione artistica, della difficoltà di separarla dalla propria vita e dalle passioni che le danno significato e speranza. Nel recupero del suo passato, Salvador sente l’urgente necessità di narrarlo, e in quel bisogno, trova anche la sua salvezza.

– “Sanlio e Ollio” (97min – Biografico – Usa e Gran Bretagna). Stan Laurel e Oliver Hardy, il duo comico più famoso al mondo, nel 1953 affrontano un tour teatrale in Gran Bretagna. Acciaccati dall’età e con alle spalle un passato di gloria, i due vanno incontro a un futuro incerto: gli spettacoli, attraverso la nazione, si rivelano infatti deludenti, sebbene fan vecchi e nuovi continuino a divertirsi di fronte alle loro gag.

– “Ma che cosa ci dice il cervello” (Commedia – Italia). Una commedia sociale per raccontare un Paese che ha bisogno di risvegliarsi dal torpore, proprio come farà la sua protagonista, Paola Cortellesi, donna abituata alle angherie del quotidiano, alle prepotenze del traffico e che un giorno, rincontrando amici di vecchia data, avrà la forza per alzare la testa e smuovere qualcosa, magari rimettendo le cose al proprio posto.

– “Pokémon – Detective Pikachu” (104min – Animazione – Giappone e Usa). È lontano il tempo in cui Tim Goodman sognava di fare l’allenatore di Pokémon. Ora, a ventidue anni, lavora nella assicurazioni, e ai Pokémon non ci penserebbe più, o quasi, se la morte del padre, un famoso investigatore, non lo richiamasse a Ryme City, la metropoli dove umani e Pokémon vivono fianco a fianco. Crede che sia soltanto l’ora di dire addio ad un genitore che non ha mai veramente conosciuto, ma c’è del marcio nell’incidente che ha portato alla scomparsa di Harry Goodman, e il giovane Tim si trova a far squadra con il partner del padre, l’irresistibile Pikachu, per far luce su un mistero che assume tinte e dimensioni sempre più inquietanti.

– “Meeting Gorbachev” (90min – Documentario – Gran Bretagna, Usa e Germania). Il prolifico regista Werner Herzog incontra Michail Gorba?ëv, l’ex capo di stato sovietico, per una lunga e sincera conversazione. Ne viene fuori il ritratto di uno dei politici più importanti del XX secolo.

– “Attenti a quelle due” (93min – Commedia – Usa). Due artiste della truffa uniscono le forze per vendicarsi degli uomini che si sono comportati male con loro, in particolare un ricco genio del settore tecnologico, vero bersaglio della loro truffa.

– “Avengers: Endgame” (181min – Supereroi – Usa). Metà degli esseri viventi nell’universo sono stati spazzati via dagli eventi scatenati da Thanos, che ha colpito anche il team degli Avengers. Un unico futuro sembra ormai possibile ma gli Avengers e i loro alleati supereroi proveranno ad annullare il potere distruttivo delle Gemem dell’Infinito.

– “John Wick 3 – Parabellum” (131min – Azione – Usa). John Wick è in fuga per due ragioni: una taglia di 14 milioni di dollari e per aver infranto una delle regole fondamentali, uccidere qualcuno all’interno dell’Hotel Continental. La vittima infatti era un membro della Gran Tavola che aveva posto la taglia su di lui. John avrebbe dovuto già essere stato eliminato, ma il manager dell’Hotel Continental gli concede un’ora di tempo prima di dichiararlo ufficialmente “scomunicato”. John dovrà cercare di restare vivo, lottando e uccidendo, in cerca di una via d’uscita da New York City.

– “Red Joan” (105min – Biografico – Gran Bretagna). La storia di Joan Stanley che, nata inglese ma simpatizzante del partito comunista e dell’Unione Sovietica, divenne funzionaria del governo britannico prima di essere reclutata come spia dal KGB a metà degli anni Trenta del Novecento e che riuscì a trasferire segreti militari e politici mantenendo la sua identità segreta per oltre mezzo secolo.

– “Pet sematary” (101min – Horror – Usa). Louis Creed, la moglie Rachel e i due figli Gage ed Ellie si trasferiscono in una casa di campagna nei pressi di un misterioso cimitero per animali, intorno a cui si rincorrono racconti e leggende. Quando una tragedia improvvisa colpisce la sua famiglia, Louis si rivolge al suo bizzarro vicino, Jud Crandall, portandolo a commettere azioni che scateneranno malefiche conseguenze.

– “Ted Bundy – Fascino criminale” (108min – Drammatico – Usa). 1969. Ted Bundy è affascinante, carismatico e bello. E Liz Koepfler, una mamma single, non riesce a resistere al suo fascino. Insieme, sembrano la coppia perfetta ma tutto crolla il giorno in cui Ted viene arrestato con l’accusa di essere un serial killer. Nel vortice della paranoia, Liz sarà costretta a realizzare di aver vissuto insieme a uno psicopatico senza accorgersene.

– “A spasso con Willy” (90min – Animazione – Francia). In seguito alla distruzione della navicella su cui si trova, il piccolo Willy viene separato dai genitori con cui viaggiava nello spazio. La sua capsula di salvataggio lo porta su un pianeta selvaggio e inesplorato. In compagnia di Buck, un robot sopravvissuto, aspetterà l’arrivo dei soccorsi ma nel frattempo stringerà amicizia con l’alieno Flash, con cui conoscerà le meraviglie e i pericoli del territorio che lo circonda.

– “Mo’ vi mento – Lira di Achille” (100min – Commedia – Italia). Massimo Della Bozza è un aspirante scrittore campano il cui sogno è firmare il Grande Romanzo sul Vero Amore, ma i cui manoscritti vengono rifiutati dalle case editrici perché troppo deprimenti. Forse il motivo per cui sono deprimenti è che Massimo è stato lasciato dal suo Grande Amore, Elena, la figlia di un riccone che, seguendo i consigli del padre, si è fidanzata con Achille Alfresco, un politico locale di cui Massimo è (suo malgrado) portaborse. Achille ha fondato un partito denominato Mò Vi Mento “Lira di Achille” che ha come simbolo cinque monete da 200 lire e come obiettivo dichiarato quello di far uscire il paesino campano di Tre Case (e in seguito l’Italia tutta) dall’Euro. L’obiettivo non dichiarato di Achille è diventare ricco e potente in tutta la Penisola, e ad appoggiarlo ci sono il sindaco di Tre Case, Michele, nonché la matrigna e la sorellastra di Elena, private dell’eredità dopo la morte del patriarca che ha lasciato tutto, azienda di profilattici compresa, alla figlia.

– “Unfriended: dark web” (88min – Horror – Usa). Un ventenne trova una cache di files nascosti nel suo nuovo laptop e viene da essi proiettato nelle acque profonde del dark web.

– “Bangla” (84min – Commedia – Italia). Nel multietnico quartiere romano di Torpignattara vive Phaim, un ventenne figlio di una coppia di bengalesi. Come tanti altri figli di immigrati, Phaim vive le mille contraddizioni delle seconde generazioni alle prese con un complicato processo di integrazione culturale.

– “Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio” (125min – Drammatico – Usa e India). Nel novembre 2008 un’ondata di attacchi terroristici getta nel caos la città di Bombay. Un gruppo di jihadisti si infiltra all’hotel Taj Mahal, dove una marea di disperati ha cercato rifugio. Una volta all’interno, i terroristi mettono in atto un sanguinoso assalto senza precedenti.

– “Dumbo” (130min – Fantasy – Usa). Holt Farrier, un ex divo del circo, trova il suo mondo sconvolto al rientro dalla guerra. Max Medici, il proprietario di un circo, gli offre la possibilità di prendersi cura di Dumbo, un elefante appena nato le cui grosse orecchie rappresentano un’attrazione. Quando però i bambini di Holt scoprono che Dumbo può volare, il persuasivo impresario V.A. Vandevere e la trapezista Colette Marchant tentano di trasformare l’animale in una star.

– “Il museo del Prado” (90min – Documentario – Italia). In occasione delle celebrazioni del duecentesimo anniversario del museo del Prado, si affronta uno spettacolare viaggio a Madrid per raccontare sei secoli di storia e arte spagnola, attraverso 8.000 opere di uno dei musei più grandi d’Europa. Perché un dipinto è una tela, colore, materia e forma, ma è anche la storia di uomini e donne, pittori e re, palazzi e regine, ricchezza e miseria.

– “Noi” (120min – Thriller – Usa). Adelaide Wilson torna nella sua casa d’infanzia sulla spiaggia con il marito Gabe e i loro due figli per un’idilliaca vacanza estiva. Perseguitata da un trauma inspiegabile e irrisolto del suo passato e tormentata da una serie di inquietanti coincidenze, Adelaide cade in uno stato di paranoia sempre più crescente mentre prende consapevolezza che qualcosa di brutto possa accadere alla sua famiglia. Dopo una giornata al mare con i Tyler, Adelaide e la sua famiglia rientrano a casa ma al calare della sera scoprono la sagoma di quattro figure che si tengono per mano sul vialetto: si tratta dei loro doppi, tanto terrificanti quanto misteriosi.

– “Quando eravamo fratelli” (90min – Drammatico – Usa). Manny, Joel e Jonah sono piccoli fratelli che crescono con due genitori non proprio modello. Mentre Manny e Joel con il tempo somigliano sempre più al padre e Manny sogna di fuggire via, Jonah (il più piccolo) immagina un mondo tutto suo in cui vivere.

– “I figli del fiume Giallo” (150min – Drammatico – Cina, Francia e Giappone). Nel 2001 a Datong, povera città industriale cinese, la giovane ballerina Qiao si innamora di Bin, criminale locale. Durante uno scontro tra fazioni rivale, Qiao spara un colpo per proteggere l’amato ma viene arrestata e condannata a cinque anni di carcere. Al rilascio, cercherà Bin per provare a ricominciare tutto da capo.

– “Cafarnao – Caos e miracoli” (120min – Drammatico – Libano). Zain, un dodicenne, si ribella contro la vita che gli è stata imposta e avvia una causa legale contro i suoi genitori per averlo messo al mondo. Sta così reclamando dignità per se stesso e per tutti coloro che sono stati privati dei diritti più elementari.

Gli indirizzi:

– CAPITOL MULTISALA a Bergamo in via Tasso, 41 – 035 248330;

– CINEMA SAN MARCO a Bergamo in piazzale Repubblica, 2 – 035 240416;

– CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate in via Guglielmo Marconi, 40 – 035 294868

– MULTISALA CONCA VERDE a Longuelo (Bergamo) in via Mattioli, 65 – 035 251339;

– CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo in piazza sant’Anna, 51 – 035 270760;

– AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in Piazza della Libertà – 035.342239;

– Uci CINEMAS a Orio al Serio, all’Oriocenter;

– CINETEATRO QOELET a Redona (Bergamo), in via Papa Leone XIII 16 – 035.343904;

– ORATORIO DI BOCCALEONE a Bergamo in via Gabriele Rosa, 15 – 035.5290895;

– SALA DEL SEMINARINO a Bergamo, in via Tassis, 12;

– UCI CINEMAS CURNO in via Lega Lombarda, 39 a Curno – 892 960;

– CINESTAR CORTENUOVA in via Trieste, 15 – allo shopping village “Le acciaierie” di Cortenuova – 0363 992244;

– MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia, S.s. 498 Soncinese – 0363 688012;

– MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino in via Torrione, 2 – 035 971717;

– NUOVO CINETEATRO ALBINO in piazza san Giuliano ad Albino – 035 751490;

– CINEMA GARDEN a Clusone in via san Narno, 1 – 0346 22275;

– CINE-TEATRO SORRISO di Gorle in via Piave, 2 – 035 656962;

– CINEMA CENTRALE a Leffe in piazza Libertà 1 – 035.731154;

– SALA DELLA COMUNITA’ AGORA’ a Mozzo in via san Giovanni Battista, 6 – 035 461699;

– CINEMA TRIESTE a Zogno in via XI febbraio, 11 – 034591051.

– SALA EDEN a Stezzano in via Bergamo, 9 – 035591449;

– CINEMA TEATRO CAGNOLA a Urgnano in via Roma, 82 – 035 487 2228;

– CINETEATRO NUOVO a Zanica in via Roma, 46 – 035.670558;

– AUDITORIUM a Osio Sotto in via Sant’Alessandro 1/A – 035.881377;

– CINEMA TEATRO NUOVO a Chiuduno in via tenente Mario Belotti – 035.4427300;

– CINEMA AURORA a Grumello del Monte in via Martiri della Libertà, 61 – 035.833408;

– CINEMA AGORA’ a Petosino (Sorisole), in via Martiri della Libertà, 95 – 035472 9625;

– CINETEATRO SAN FEDELE a Calusco d’Adda, in via Verdi, 18 – 035.791010;

– CINEMA a Branzi in via Umberto I, 17 – 0345.71088;

– SALA DELLA COMUNITA’ a Casazza in piazza san Lorenzo 1 – 035.824479;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Romano di Lombardia in via Monte Grappa – 0363 910130;

– CINEMA TEATRO CRYSTAL a Lovere in via Valvendra, 15 – 333.1090049;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Nembro in via Vittoria, 12 – 035.520420;

– CINETEATRO ALADINO ad Alzano Lombardo in via monsignor Balduzzi 11 – 035.512360;

– CINEMA PREALPI a Schilpario, in piazza cardinal Maj – 0346.56304;

– CINEMA STELLA ALPINA a Selvino, in piazza Chiesa, 6 – 035.764250;

– CINEMA TEATRO AGLI ABETI a Bratto (Castione della Presolana), in via Provinciale – 0346.38397;

– CINETEATRO dell’oratorio San Giovanni Bosco a Bolgare, in via Rovaris, 1 – 035.843555;

– CINETEATRO DI ALBEGNO a Treviolo, in via Marconi 15 – 3203381807.

Paolo Ghisleni