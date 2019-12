Domenica 15 dicembre a Seriate si terrà la fiera “Aspettando Natale”. L’appuntamento è in via Italia e in via Dante dove si potranno trovare tante idee regalo in vista delle festività natalizie.

Dalle 7 alle 21 verrà istituita l’isola pedonale ed il divieto di sosta con rimozione forzata lungo le seguenti vie ed aree di sosta adiacenti: via Italia dall’intersezione con via Paderno fino alla piazza Giovanni XXIII; piazza Giovanni XXIII; via Dante; e parcheggio piazzale Donatori di Sangue.