“Aspettando Natale” a Bagnatica

Domenica 24 novembre a Bagnatica torna “Aspettando Natale”, mercatino natalizio con hobbisti, creativi, artigiani, dolci e prodotti agroalimentari. Non mancheranno animazione per bambini, Babbo Natale, ala sua casa e la renna, frittelle e cioccolata, pop corn, zucchero filato e zampognari.

L’appuntamento è dalle 9.30 alle 19 in via Europa.