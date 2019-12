Domenica 5 gennaio a Castione della Presolana si terrà “Aspettando la Befana”.

Il programma prevede:

– dalle 9 alle 18 mercatini di artigiani e hobbisti

– alle 15 a Bratto in Via Confalonieri: “Aspettando la Befana”, animazione con Dj e premiazione concorsi “Scatta Posta e Vinci” e “Presepi in strada” tutto nella cornice dei mercatini.