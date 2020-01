“Aspettando il giorno della memoria” a Berzo

Per non dimenticare l’orrore della Shoah: venerdì 17 gennaio alle 20.45 alla palestra della scuola primaria di Berzo San Fermo, il Teatro Prova di Bergamo presenta “il treno dei bambini”, con la partecipazione del Coro Alpini Val Cavallina e dei ragazzi della scuola primaria.

Racconto teatrale tratto dal romanzo di Steven Schnur “Il segreto di Mont Brulant”. Regia di Silvia Barbieri con Massimo Nicoli e Francesca Poliani.

“Non esistono i fantasmi, sono troppo grande per crederci”. Allora chiamali memorie…

Per Etienne, ragazzo di undici anni, le vacanze che passava nella fattoria del nonno erano sempre state bellissime. Questa volta però qualcosa è cambiato. Chi sono i bambini maceri e scalzi che si nascondono sotto il ponte in pietra, nel bosco? Come mai si sente risuonare il fischio di un treno? Fantasie? Ombre? Una notte s’incammina verso il bosco, deciso a scoprire la verità… L’autore reinventa, sotto forma di avventura avvolta nel mistero, la scoperta di una pagina dolorosa del Passato che in pochi conoscono: “Il boia di Lione”, la storia triste dei bambini ebrei dell’orfanotrofio di Lisieux.