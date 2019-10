Aspettando Halloween a “Le Due Torri” con slime e mattoncini

In attesa di Halloween, la festa più terrificante dell’anno, il centro commerciale “Le Due Torri” ha in serbo un divertente fine settimana dedicato a bambini e ragazzi. Sabato si potrà partecipare gratuitamente ad una lezione di slime, creando la sostanza viscida nei colori più spaventosi: viola funereo, rosso sangue, nero tenebra, arancione zucca. Il tutto reso luccicante dall’ingrediente più fashion, ovvero il glitter.

Domenica 20 in piazza sarà invece allestito un corner con dei mattoncini giganti per costruire tutto ciò che suggerisce la fantasia, almeno per i più piccini. I bambini dai 6 ai 12 anni invece potranno partecipare ad un’interessante sfida per mettere alla prova le proprie abilità ingegneristiche seguendo le istruzioni proiettate su uno schermo dal personaggio Bricky e superare così diverse prove per avanzare di livello.

Sabato 19 ottobre – A partire dalle 15.30, il centro commerciale “Le Due Torri” di Stezzano organizzerà un fantastico laboratorio per realizzare il proprio slime. Anzi, un mostruoso e super viscido glitter slime.

In cattedra saliranno Allegra e Alice, le ragazze della Slime Lesson, due vere esperte della sostanza appiccicosa che tanto piace a bambini e ragazzi, ma che non disdegnano anche adulti e perfino qualche nonno. Seguendo i loro preziosi consigli, tutti coloro che vorranno partecipare al laboratorio potranno realizzare il proprio slime: l’unico requisito è che dovranno essere più spaventosi che mai!

Una volta portato a termine il proprio viscido intruglio, inizierà una vera e propria sfida. Le severissime Alice e Allegra passeranno in rassegna tutti gli slime realizzati dai partecipanti e decreteranno il vincitore. Le categorie sono diverse: verrà infatti premiato lo slime più elastico, quello più viscido, il più morbido, il crunchy slime che fa più rumore, quello più disgustoso e spaventoso.

Lo sapete che con lo slime si possono creare anche dei simpatici fantasmini? Basta seguire tutti i suggerimenti delle esperte per poter diventare dei veri e propri master slimer!

Partecipare al laboratorio, che durerà fino alle 19, sarà un’esperienza emozionante e divertente. Basta solamente presentarsi in piazza e chiedere di poter prendere parte alla lezione di slime. L’iscrizione è completamente gratuita e il materiale per realizzare la propria sostanza viscida verrà fornito dal centro commerciale.

Domenica 20 ottobre – A partire dalle 16 fino alle 19 è in programma un altro pomeriggio pieno di divertimento e di creatività grazie a Bricks, il fantastico gioco di mattoncini giganti per costruire. Le aree allestite saranno due, una per i bambini più piccoli, dai 3 ai 6 anni, dove potranno costruire liberamente tutto ciò che vorranno assistiti da personale specializzato.

L’altra area è invece dedicata ai bambini dai 6 ai 12 anni che verranno invitati a seguire le istruzioni di Bricky, un personaggio su un teleschermo che darà indicazioni per realizzare costruzioni sempre più difficili e complesse. I mastri costruttori verranno dotati di un set di mattoncini e dovranno mettersi al lavoro per risolvere l’enigma delle due torri e liberare Bricky. I partecipanti dovranno costruire, collaborare, bilanciare e rendere stabili le loro opere.

Ancora una volta “Le Due Torri” pensa ai suoi clienti più giovani, bambini e ragazzi, proponendo attività creative per imparare e per divertirsi. Il centro commerciale di Stezzano è il più amato dalle famiglie perché, oltre allo shopping, propone sempre attività interessanti per ogni fascia d’età.