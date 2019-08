Artisti di strada e musica: a Costa di Mezzate “Magie al borgo”

L’associazione “Feste in Costa”, ente promotore che unisce le associazioni di volontariato del paese e l’amministrazione comunale, festeggia la XVIII edizione di Magie al Borgo Festival Internazionale d’Arte di Strada, dal 27 al 29 aprile nel borgo storico di Costa di Mezzate.

Giunge alla sua maggiore età il festival di buskers che anche quest’anno, con la partecipazione di 15 compagnie e 4 artisti off, animerà il borgo medievale in collaborazione con il Comune di Costa di Mezzate e il sostegno della Fondazione della Comunità Bergamasca.

Un traguardo importante per Magie al Borgo e per Lorenzo Baronchelli, direttore artistico, che ha selezionato artisti da tutta Europa ma anche da tutto il mondo per un totale di 62 repliche tra il venerdì e la domenica. Si confermano quindi l’internazionalità della manifestazione ma soprattutto la sua trasversalità nell’accoglienza di turisti, curiosi e famiglie da tutta la provincia e non solo.

La festa di quest’anno si caratterizzerà per alcune simpatiche novità che si aggiungeranno al già ricco programma di teatro di strada, circo e musica. L’intento è quello di avvicinare un nuovo pubblico al borgo con l’aiuto di situazioni e atmosfere non convenzionali, ma complementari all’atmosfera del Busker Festival.

Giovedì 26 aprile, dalle 20.30 alle 23.30 “We Run Magie al Borgo” con i “We Run Bergamo”: l’inaugurazione della diciottesima edizione del Festival si apre con un appuntamento dei famosi runner bergamaschi che hanno preparato 10km di corsa per le vie del borgo con 4 stazioni di esercizi di body weight. Partenza e rientro in Cascina Fuì, dove a fine allenamento il bar sarà ancora aperto per un drink (o due). Per informazioni: www.facebook.com/WeRunBergamo/

Sabato 28 aprile, dalle 10 alle 11 saluto al sole con “Good vibes Yoga&Balance” di Alessia Ghidelli: sdraiati su un bellissimo prato verde e sotto lo sguardo del drago, Alessia terrà una pratica di yoga vinyasa aperta a curiosi e già praticanti. Un’ora dedicata al respiro che definisce il movimento del corpo. Una lezione per illustrarci il raccoglimento e la meditazione giusta a sollecitare il corpo a diventare elastico, mobile e forte. Per informazioni: info@goodvibesyoga.it

Sabato 28 aprile, dalle 15 “Scatta le nostre magie”: un’altra novità di quest’anno è stata la call to action verso appassionati di fotografia a cui il Festival ha dedicato un privilegio molto bello: la possibilità di diventare per un giorno fotografi ufficiali di Magie al Borgo 2018. L’associazione promotrice ha messo a disposizione 25 accrediti speciali per instagramers e igers (disponibili su Eventbrite www.eventbrite.com #magieaborgo2018) e ha scelto di regalare insieme al ticket (naturalmente gratuito) un #kitdimagie, contenente: un gioco dell’oca simbolo del festival, un buono omaggio per un bicchiere di spuma nera e l’adesivo della 18esima edizione di Magie al Borgo. Un modo tutto digitale di vivere la magia senza dimenticare il passato.

Da venerdì 27 a domenica 29 aprile, chi è nato nel 2000 proprio come Magie al Borgo, avrà diritto a pane e nutella gratuiti ai chioschi della manifestazione, basterà ritirare un gettone all’infopoint in piazza XXV aprile per poter richiedere la golosità.

Per avere ulteriori informazioni accedere alla pagina Facebook www.facebook.com/magiealborgo/