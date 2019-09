“Arte e spirito”, rassegna sul linguaggio dell’acqua

A Villongo prende il via la rassegna “Arte e spirito – Edificazione dello Spirito attraverso i linguaggi dell’arte”. L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, si svolgerà dal 9 al 30 Settembre e sarà dedicata quest’anno al linguaggio dell’acqua.

Dopo il successo della prima dizione, dedicata al linguaggio della luce, con il patrocinio del Comune di Villongo e la collaborazione dell’Associazione Il Romanico nel Basso Sebino, l’Unità Pastorale di Villongo offre al pubblico bergamasco sette incontri nella splendida cornice di Palazzo Passi: due mostre, tre concerti e due conferenze. Oltre alla mostra di Rossoni: “Anche quest’anno il punto di forza del nostro progetto sta nella compresenza di tutte le arti ad ogni appuntamento – spiega Giovanni Duci, direttore artistico della Rassegna “Arte e spirito” – Abbiamo fatto in modo che l’arte commenti l’arte: i temi sviluppati in relazione al linguaggio dell’acqua saranno visti da diverse prospettive, attraverso la musica, la danza, la recitazione e l’arte figurativa”.

Il primo appuntamento della rassegna sarà domenica 9 settembre a Palazzo Passi alle 16, quando verrà inaugurata la mostra “Mare omnium”, che presenta opere di Adriano Rossoni, docente di Disegno e Anatomia artistica nei corsi di Pittura, Scultura e Decorazione presso l’Accademia di Bella Arti Santa Giulia di Brescia. Le opere di Rossoni sono un contributo alla riflessione sulle relazioni umane, sul piano globale, attraverso la delicata e attuale problematica dei migranti.

L’acqua è dunque mare omnium, cioè mare di tutti e, in questa accezione, collegamento fra continenti e popolazioni. I lavori di Rossoni, prevalentemente matite e conté su carta grigia di medie e gradi dimensioni, saranno esposti nelle sale interne di Palazzo Passi (Oedipus, Pietà nera, Il compianto, The bull and Europe), ma una tela di enormi dimensioni dal titolo Resurrectio (cm.560×1400) resterà esposta per tutto il mese di Settembre dalle ore 8 alle ore 19 sul presbiterio della chiesa parrocchiale di S. Alessandro.

All’inaugurazione parteciperà la compagnia teatrale Il Capannone, che recitando testi tratti da opere di Baricco, Pasolini, Baudelaire, Prestrieri, Mansfield, De Luca, Goethe, Dante e altri, si alternerà all’ensemble di clarinetti “Ance libere” (Alberto Delasa, Andrea Duci, Sibilla Petenzi, Alessandra Rocchini) per introdurre il pubblico alla comprensione del drammatico tema sviluppato dalla personale di Rossoni, dove l’acqua diventa ora mezzo unificante ora separazione incolmabile fra gli esseri umani.

Dopo la sera dell’inaugurazione, sarà possibile visitare la mostra il venerdì dalle 18 alle 20, sabato e domenica dalle 10,30 alle 12 e dalle 15,30 alle 20,30. Nella chiesa parrocchiale tutti i giorni dalle 8 alle 19.

L’ingresso alla mostra, come a tutti gli appuntamenti nel cartellone di Arte e spirito, è libero e gratuito.

Gli incontri successivi sono:

• venerdì 14 settembre concerto d’inaugurazione mostra “Relictus” di Ciro Indellicati (14-30/9).

Compagnia Teatrale “Il Capannone”, Ensemble di clarinetti “Ance libere”

• sabato 15 settembre concerto lirico “Jardins sous la pluie” alle 21

Jacopo Bottani, voce recitante, Marta Mari soprano, Fulvio Ottelli baritono, Giovanni Guerini basso, Elena Masnaghetti e Kevin Mecca pianoforte

• venerdì 21 settembre conferenza “Solcare i mari”, relatore Gianluca Gelmini

• domenica 23 settembre concerto “Fiumi di Spagna” musiche di Mario Castelnuovo Tedesco e testi di Garcia Lorca, Jacopo Bottani voce recitante, Leopoldo Saracino chitarra, Coro Antiche Armonie, Enjoy Dance ballerini

• venerdì 28 settembre conferenza “L’acqua nella Bibbia”, relatore Gian Gabriele Vertova (Effettobibbia)

• sabato 29 settembre concerto “Lo spirito di Dio aleggiava sulle acque”, Laura Crosera organo, Compagnia Teatrale “Il Capannone”, Kosmos Gruppo Coreografico.

Per informazioni sulla rassegna vi invitiamo a consultare la pagina Facebook Arte e Spirito

Villongo o a telefonare al numero di telefono 335-1808194.