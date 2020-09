Arriva “Una notte al Louvre: Leonardo Da Vinci”: al cinema in settimana

Arriva al cinema “Una notte al Louvre: Leonardo Da Vinci“. Un esclusivo tour nel museo in occasione della mostra dedicata al genio del Rinascimento che ha chiuso i battenti lo scorso febbraio segnando risultati da record. Girato appositamente per le sale cinematografiche, è il primo appuntamento con la nuova stagione della Grande Arte al Cinema e verrà proposto dal 21 al 23 settembre.

In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “The elephant man”, “Mister Link”, “Miss Marx”, “Tenet”, “Non odiare”, e “Chiamate un dottore!”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana.

LUNEDI’ 21 SETTEMBRE

CINEMA CAPITOL a Bergamo

“Notturno” (ore 17:30);

“Miss Marx” (ore 17:30 e 21:15);

“Tenet” (ore 21);

“Una notte al Louvre: Leonardo Da Vinci” (ore 17 e 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Il meglio deve ancora venire” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Le sorelle Macaluso” (ore 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Balto e Togo – La leggenda” (ore 17);

“Il meglio deve ancora venire” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo

“The elephant man” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Il meglio deve ancora venire” (ore 16:30, 18:45 e 22:15);

“Mister Link” (ore 16:40 e 19:20);

“Una notte al Louvre. Leonardo Da Vinci” (ore 20:20);

“Miss Marx” (ore 16:25, 19:15 e 21:50);

“Jack in the box” (ore 17:50, 20:30 e 23);

“After 2” (ore 17, 18, 19:45, 20:45 e 22:30);

“The new mutants” (ore 19:50 e 22:45);

“Dogtooth” (ore 18:15 e 21:15);

“Tenet” (ore 16:45, 18:30, 20:15, 21:30 e 22);

“Onward – Oltre la magia” (ore 17:20);

“Tenet” – Imax (ore 17:30 e 21);

“The vigil – Non ti lascerà andare” (ore 20 e 22:35);

“Non odiare” (ore 17:10 e 21:40);

“Chiamate un dottore!” (ore 19:35 e 22:10).

UCI CINEMAS a Curno

“Una notte al Louvre. Leonardo Da Vinci” (ore 20:30);

“Jack in the box” (ore 22:45);

“Il meglio deve ancora venire” (ore 21:30);

“Miss Marx” (ore 19:45);

“Mister Link” (ore 19);

“After 2” (ore 19:15, 21 e 22);

“Non odiare” (ore 20 e 22:30);

“Tenet” (ore 20:15 e 22:15);

“Onward – Oltre la magia” (ore 18:15);

“Dogtooth” (ore 18:30 e 21:45);

“The new mutants” (ore 18:45);

“The vigil – Non ti lascerà andare” (ore 23);

“Dreambuilders – La fabbrica dei sogni” (ore 18).

CINESTAR a Cortenuova

“After 2” (ore 18:30 e 21:20);

“Dreambuilders – La fabbrica dei sogni” (ore 18:25);

“Il meglio deve ancora venire” (ore 18:20 e 20:45);

“Jack in the box” (ore 21:05);

“Mister Link” (ore 18:35);

“The vigil” (ore 21:15);

“Una notte al Louvre: Leonardo Da Vinci” (ore 21).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Non odiare” (ore 21);

“Tenet” (ore 21).

MARTEDI’ 22 SETTEMBRE

CINEMA CAPITOL a Bergamo

“Miss Marx” (ore 17:30 e 21:15);

“Non odiare” (ore 17:30);

“Tenet” (ore 21);

“Una notte al Louvre: Leonardo Da Vinci” (ore 17 e 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Il meglio deve ancora venire” (ore 21);

“Le sorelle Macaluso” (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Il grande passo” (ore 16).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Balto e Togo – La leggenda” (ore 17);

“Gamberetti per tutti” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo

“The elephant man” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Una notte al Louvre. Leonardo Da Vinci” (ore 20:20);

“Mister Link” (ore 16:40 e 19:20);

“Miss Marx” (ore 16:25, 19:15 e 21:50);

“Jack in the box” (ore 17:50, 20:30 e 23);

“Il meglio deve ancora venire” (ore 16:30, 18:45 e 22:15);

“The new mutants” (ore 19:50 e 22:45);

“Onward – Oltre la magia” – ingresso a 3,50 euro (ore 18:15);

“Dreambuilders – La fabbrica dei sogni” (ore 17:20);

“Tenet” – Imax (ore 17:30 e 21);

“Gretel e Hansel” – ingresso a 3,50 euro (ore 21:15);

“The vigil – Non ti lascerà andare” (ore 20 e 22:35);

“Tenet” (ore 16:45, 18:30, 20:15, 21:30 e 22);

“After 2” (ore 17, 18, 19:45, 20:45 e 22:30);

“Chiamate un dottore!” (ore 19:35 e 22:10);

“Non odiare” (ore 17:10 e 21:40).

UCI CINEMAS a Curno

“Mister Link” (ore 19);

“Jack in the box” (ore 22:45);

“Miss Marx” (ore 22:30);

“Il meglio deve ancora venire” (ore 18:15 e 21:30);

“Una notte al Louvre. Leonardo Da Vinci” (ore 20:30);

“The new mutants” (ore 19:45);

“Gretel e Hansel” – ingresso a 3,50 euro (ore 21:45);

“Dreambuilders – La fabbrica dei sogni” (ore 18);

“Tenet” (ore 18:45, 20:15 e 22:15);

“Onward – Oltre la magia” – ingresso a 3,50 euro (ore 18:30);

“The vigil – Non ti lascerà andare” (ore 23);

“After 2” (ore 19:15, 21 e 22);

“Non odiare” (ore 20).

CINESTAR a Cortenuova

“After 2” (ore 18:30 e 21:20);

“Dreambuilders – La fabbrica dei sogni” (ore 18:25);

“Il meglio deve ancora venire” (ore 18:20 e 20:45);

“Jack in the box” (ore 21:05);

“Mister Link” (ore 18:35);

“The vigil” (ore 21:15);

“Una notte al Louvre: Leonardo Da Vinci” (ore 21).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Richard Jewell” (ore 21);

“Non odiare” (ore 21).

MERCOLEDI’ 23 SETTEMBRE

CINEMA CAPITOL a Bergamo

“Miss Marx” (ore 17:30 e 21:15);

“Non odiare” (ore 17:30);

“Tenet” (ore 21);

“Una notte al Louvre: Leonardo Da Vinci” (ore 17 e 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Gamberetti per tutti” (ore 17 e 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Il meglio deve ancora venire” (ore 21);

“Le sorelle Macaluso” (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Il grande passo” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo

“La candidata ideale” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Una notte al Louvre. Leonardo Da Vinci” (ore 18:15 e 20:20).

UCI CINEMAS a Curno

“Una notte al Louvre. Leonardo Da Vinci” (ore 18).

CINESTAR a Cortenuova

“After 2” (ore 18:30 e 21:20);

“Dreambuilders – La fabbrica dei sogni” (ore 18:25);

“Il meglio deve ancora venire” (ore 18:20 e 20:45);

“Jack in the box” (ore 21:05);

“Mister Link” (ore 18:35);

“Una notte al Louvre: Leonardo Da Vinci” (ore 21).

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema orobici nel week-end.

– “Balto e Togo – La leggenda” (87min – Drammatico – Usa). Nel 1925, un gruppo di coraggiosi musher (il nome con cui vengono chiamati i conducenti delle slitte trainate da cani) percorrono oltre 700 miglia a bordo delle loro slitte per salvare i bambini di Nome, in Alaska, da un’epidemia mortale.

– “Il meglio deve ancora venire” (117min – Commedia – Francia). A seguito di un enorme malinteso, due amici decidono di riprendersi tutto il tempo che hanno perso e di godersi il meglio dei giorni che verranno.

– “Gamberetti per tutti” (103min – Commedia – Francia). Matthias, un campione olimpionico a fine carriera, durante un’apparizione televisiva si lascia andare a una dichiarazione omofobica. Come punizione, è costretto ad allenare una squadra di pallanuoto di omosessuali che hanno una sola cosa in mente: qualificarsi per le Olimpiadi Gay in Croazia, in cui competono atleti lgbt di tutto il mondo.

– “Le sorelle Macaluso” (94min – Drammatico – Italia). Maria, Pinuccia, Lia, Katia e Antonella sono sorelle nate, cresciute e invecchiate in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina nella periferia di Palermo. La loro è una casa che porta i segni del tempo che passa come chi ci è cresciuto e chi ancora ci abita.

– “Il grande passo” (96min – Commedia – Italia). Si può andare sulla luna con mezzi costruiti in un fienile di campagna? Si può recuperare in pochi giorni il rapporto tra due fratelli che non si sono praticamente mai conosciuti? Mario e Dario Cavalieri si assomigliano fisicamente ma in realtà sono diversissimi. La vita gli darà un’occasione di avvicinarsi e di essere protagonisti di un’impresa sorprendente.

– “After 2” (105min – Drammatico – Usa). Dopo la loro rottura, Hardin (Hero Fiennes Tiffin) e Tessa (Josephine Langford) cercano di andare avanti ognuno per la propria strada. Mentre Hardin torna a perdersi in cattive abitudini, Tessa, forte della sicurezza acquisita, inizia a frequentare lo stage dei suoi sogni alla casa editrice Vance dove attira l’attenzione del suo collega Trevor (Dylan Sprouse), il ragazzo perfetto col quale intraprendere una relazione. Trevor è intelligente, spiritoso, attraente ma soprattutto è affidabile. Tessa, nonostante questo nuovo incontro, non riesce a togliersi dalla testa Hardin. Dopotutto lui è l’amore della sua vita e, al di là dei loro fraintendimenti e delle difficoltà, non può negare ciò che prova. Vorrebbe essere in grado di andare avanti per la sua strada, ma non è così semplice. Attraverso gli alti e i bassi della loro relazione, Tessa e Hardin lotteranno per stare ancora insieme anche se l’intero universo sembra tramare per tenerli separati.

– “Dreambuilders – La fabbrica dei sogni” (78min – Animazione – Corea del Sud). La vita di Minna cambia in peggio quando il padre decide di andare a vivere con la nuova compagna e la figlia di lei. Una sera, mentre a fatica si adatta alla nuova realtà, Minna scopre che esiste un mondo dietro ai nostri sogni e trova un modo per entrare nei sogni della sorellastra. Realizzerà tardi che ciò ha pesanti conseguenze.

– “Jack in the box” (87min – Horror – Gran Bretagna). Un’antica scatola contenente un clown a molla viene ritrovata nella campagna inglese e donata a un museo. Quando i dipendenti del museo iniziano a morire uno alla volta, due ragazzi sospettano che il clown non sia un semplice giocattolo.

– “Mister Link” (94min – Animazione – Canada e Usa). Il signor Link è alto 8 piedi, pesa 620 libbre ed è coperto di pelo. Il suo aspetto mastodontico non tragga però in inganno: è divertente, dolce e adorabile. Stanco di condurre un’esistenza solitaria, recluta l’intrepido esploratore Sir Lionel Frost per guidarlo in un viaggio alla ricerca dei parenti da tempo perduti nella leggendaria valle di Shangri-La. In compagnia dell’avventurosa Adelina Fortnight, affronteranno pericoli e impareranno anche come si possa essere una famiglia anche senza legami di sangue.

– “The vigil” (88min – Horror – Usa). Yakov, un giovane ebreo che ha lasciato la comunità ortodossa, accetta di fare da shomer e di vegliare sul corpo di un sopravvissuto all’Olocausto deceduto per vecchiaia. Avendo perso la fede, non ha tanta voglia di tornare tra coloro da cui è fuggito ma non se la sente di rifiutare la paga che gli offre il rabbino. Poco dopo l’arrivo nella fatiscente abitazione del morto, Yakov si rende conto che qualcosa non va come dovrebbe e che la veglia sarà tutto fuorché tranquilla.

– “Una notte al Louvre: Leonardo Da Vinci” (90min – Documentario – Francia). Il documentario offre l’occasione unica di contemplare da vicino le opere più belle di Leonardo, accompagnando lo spettatore in una passeggiata notturna attraverso il Louvre, in compagnia dei curatori della mostra dedicata al genio italiano nel 2020, Vincent Delieuvin e Louis Frank. La retrospettiva senza precedenti del Louvre, incentrata sul lavoro dell’artista nella sua totalità, dimostra come Leonardo avesse elevato la pittura al di sopra di tutte le altre ricerche e in che modo la sua indagine sul mondo (la “scienza della pittura”, come l’aveva definita) fosse messa al servizio di un’arte la cui ambizione suprema era quella di dar vita ai suoi dipinti.

– “Non odiare” (96min – Drammatico – Italia). In una città del nord-est vive Simone Segre (Alessandro Gassmann), affermato chirurgo di origine ebraica: una vita tranquilla, un appartamento elegante e nessun legame con il passato. Un giorno, Simone si trova a soccorrere un uomo vittima di un pirata della strada, ma quando scopre sul suo petto un tatuaggio nazista, lo abbandona al suo destino. Preso dai sensi di colpa, rintraccia la famiglia dell’uomo: Marica (Sara Serraiocco), la figlia maggiore; Marcello (Luka Zunic), adolescente contagiato dal seme dell’odio razziale; il “piccolo” Paolo (Lorenzo Buonora). Verrà la notte in cui Marica busserà alla porta di Simone, presentandogli inconsapevolmente il conto da pagare.

– “Tenet” (150min – Fantascienza – Gran Bretagna e Usa). Armato di una sola parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il mondo crepuscolare dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo ma Inversione del flusso del tempo.

– “Richard Jewell” (129min – Drammatico – Usa). Durante le Olimpiadi di Atlanta nel 1996 esplode una bomba provocando la morte di una persona. A scongiurare una strage è l’operato di Richard Jewell, una guardia di sicurezza che, scovando uno zaino sospetto, evacua l’area in cui si trova. Tuttavia, non passerà molto prima che i sospetti si concentrino su di lui, sconvolgendogli l’esistenza.

– “The elephant man” (125min – Drammatico – Usa). John Merrick, che una rara malattia ha reso mostruoso, è maltrattato e esibito in un baraccone di Londra. Raccolto da un medico, incuriosisce aristocratici e artisti, presto conquistati dalla sua intelligenza e sensibilità. Ma lo sfortunato “uomo elefante” non è ancora al riparo dai malvagi. Emozionante capolavoro di Lynch basato su una cronaca vera e fotografato in un fulgido bianco e nero da Freddie Francis.

– “La candidata ideale” (101min – Drammatico – Arabia Saudita). Stanca di dover sottostare al potere maschile, una donna araba decide a sorpresa di candidarsi alle elezioni comunali. Così facendo, combatterà contro le discriminazioni di genere, le norme sociali condivise e un ambiente familiare maschilista.

– “Miss Marx” (107min – Biografico – Italia e Belgio). Eleanor “Tussy” Marx è la figlia più piccola del celebre Karl. Brillante, colta, libera e appassionata, si distingue nel corso del tempo per essere una valida traduttrice, una femminista e un’organizzatrice del lavoro, determinata a portare avanti gli insegnamenti del padre. Sul fronte privato, però, è una donna vulnerabile e l’attrazione per Edward Aveling le si rivelerà fatale.

– “The new mutants” (99min – Fantascienza – Usa). Cinque giovani mutanti scoprono le loro abilità mentre si trovano rinchiusi in una struttura segreta contro la loro volontà. Cercheranno allora di sfuggire ai loro peccati del passato e di salvarsi.

– “Dogtooth” (94min – Drammatico – Grecia). Nella periferia di una città vive una famiglia con tre figli che non hanno mai oltrepassato i confini del giardino di casa, in pieno isolamento, seguiti solo dai loro genitori e in totale assenza di contatti con il mondo esterno. La sola persona autorizzata a penetrare in questo luogo segregato è Cristina, una dipendente del padre, che assolve al compito di soddisfare i primi urgenti bisogni sessuali del figlio e che stringe molta amicizia con la figlia maggiore. Un giorno Cristina porta con sé un regalo per le: una fascia per capelli con alcuni brillantini. E si aspetta in cambio qualcosa.

– “Onward – Oltre la magia” (103min – Animazione – Usa). Ian e Barkley, due fratelli elfi adolescenti, lanciano un incantesimo nel giorno del sedicesimo compleanno di Ian per fare apparire magicamente il loro padre (o almeno metà di lui) fino alle sue distintive calze viola. I due si imbarcheranno poi in una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esista ancora un po’ di magia.

– “Chiamate un dottore!” (89min – Commedia – Francia). La vigilia di Natale, i parigini più fortunati stanno trascorrendo la serata con la famiglia a scartare i regali. Altri, invece, sono a casa da soli a guardare la televisione mentre altri ancora come Serge lavorano. Medico di turno al pronto soccorso, Serge ha dovuto accettare di prestare servizio: del resto, non può prendersi troppe libertà dal momento che rischia di essere radiato per via dei troppi errori commessi. Mentre le visite si susseguono, Serge incontra un paio di volte Malek, fattorino che consegna cibo, anch’egli in servizio. Complice un malessere, Serge chiederà a Malek di prendere il suo posto.

– “Gretel e Hansel” (100min – Horror – Usa). Molto tempo fa, in una lontana terra dalle atmosfere fiabesche, una giovane conduce il fratello minore nei meandri di un bosco buio e spaventoso. Alla disperata ricerca di cibo e lavoro, si imbatteranno in qualcosa di terrificante da affrontare.

– “Notturno” (100min – Documnentario – Italia). Resoconto per immagini di tre anni di ricerca trascorsi lungo le zone di confine tra Siria, Libano, Iraq e Kurdistan. In nome di un’idea di Medio Oriente privo di linee separatrici ma scavato dalle ferite di guerra e occupazione, varie storie di umanità si intrecciano: un cacciatore in barca tra i canneti e una squadra di guerrigliere in pattuglia, un ragazzo che lavora a giornata per aiutare la famiglia e dei soldati a un posto di blocco. Uno spettacolo teatrale messo in scena dai pazienti di un ospedale psichiatrico e una maestra elementare che fa terapia di classe. Madri che hanno perso figli e figlie prigioniere che comunicano con le madri. Tra luce e oscurità, un mondo che resiste e reclama il suo quotidiano.

Paolo Ghisleni