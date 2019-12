Arriva “Tolo Tolo”, il nuovo film di Checco Zalone: Capodanno al cinema

Arriva al cinema “Tolo Tolo”, il nuovo film di Checco Zalone. La pellicola, scritta dall’attore insieme a Paolo Virzì, approderà nelle sale mercoledì 1° gennaio.

In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Frozen 2”, “Il primo Natale”, “Jumanji – The next level”, “La dea fortuna”, “Last Christmas”, “Pinocchio”, “Spie sotto copertura” e “Star Wars – L’ascesa di Skywalker”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana e a Capodanno.

LUNEDI’ 30 DICEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Pinocchio” (ore 15, 17:30, 20 e 22:30);

“Cena con delitto” (ore 15, 17:30, 20 e 22:30);

“Il mistero di Henry Pick” (ore 15:30, 17:45, 20:15 e 22:30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Il primo Natale” (ore 16:30, 18:30, 20:30 e 22:30);

“Un giorno di pioggia a New York (ore 16:30 e 18:15);

“Parasite” (ore 20);

“L’ufficiale e la spia” (ore 22:30).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Pinocchio” (ore 15).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“La dea fortuna” (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” (ore 20:30).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo

“La famosa invasione degli orsi in Sicilia” (ore 15:30);

“Il paradiso probabilmente” (ore 18);

“Dio è donna e si chiama Petrunya” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Jumanji – The next level” (ore 14:15, 15:45, 17, 18:15, 19:45, 21:30, 22 e 22:40);

“Spie sotto copertura” (ore 14:45, 15:20 e 19:35);

“Jumanji – The next level” – Imax (ore 15:15);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” (ore 13:30, 14:30, 16:15, 17:20 e 19:10);

“Il primo Natale” (ore 15, 20:20, 21:45 e 22:50);

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” – Imax (ore 18 e 21);

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” (ore 13:45, 16, 17:15, 19:15, 20:45 e 22:30);

“Paw Patrol Mighty Pups” (ore 14:10);

“Cena con delitto” (ore 19:40 e 22:35);

“La dea fortuna” (ore 13:40, 16:30, 19:30 e 22:10);

“Pinocchio” (ore 14, 15:30, 16:10, 16:45, 18:30, 19, 20:10, 21:15 e 22:15);

“L’immortale” (ore 23).

UCI CINEMAS a Curno

“Spie sotto copertura” (ore 14:10 e 16:30);

“Jumanji – The next level” (ore 14:30, 17, 19:45, 20:30 e 22:40);

“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” (ore 15:30, 17:45 e 19);

“Last Christmas” (ore 14:50, 20 e 22:30);

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” (ore 14:45, 16, 18, 19:10, 21:15 e 22:20);

“La dea fortuna” (ore 19:55 e 22:35);

“Paw Patrol Mighty Pups” (ore 13:45);

“Pinocchio” (ore 14, 15:15, 16:45, 17:15, 17:30, 19:30 e 22:10);

“Il primo Natale” (ore 15, 17:30, 20:20 e 22:50).

CINESTAR a Cortenuova

“Frozen 2” (ore 15:45);

“Il primo Natale” (ore 16:15, 18:30 e 21:15);

“Jumanji – The next level” (ore 16:10, 18:40 e 21:10);

“La dea fortuna” (ore 16, 18:35 e 21);

“Last Christmas” (ore 17:15, 19:20 e 21:25);

“Pinocchio” (ore 16:10, 18:30 e 21);

“Spie sotto copertura” (ore 16:20 e 18:45);

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” (ore 17:45, 20:35 e 21:15).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Last Christmas” (ore 20 e 22);

“La dea fortuna” (ore 19:45 e 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Jumanji – The next level” (ore 18:30 e 21:15);

“La dea fortuna” (ore 21:15);

“Frozen 2” (ore 18:30);

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” (ore 18:30 e 21:15);

“Il primo Natale” (ore 18:30 e 21:15);

“Last Christmas” (ore 21:15);

“Spie sotto copertura” (ore 18:30).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Pinocchio” (ore 20:45).

MARTEDI’ 31 DICEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Pinocchio” (ore 15, 17:30, 20 e 22:30);

“Cena con delitto” (ore 15, 17:30, 20 e 22:30);

“Il mistero di Henry Pick” (ore 15:30, 17:45, 20:15 e 22:30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Il primo Natale” (ore 16:30, 18:30, 20:30 e 22:30);

“Un giorno di pioggia a New York (ore 16:30 e 18:15);

“Parasite” (ore 20);

“L’ufficiale e la spia” (ore 22:30);

“Tolo Tolo” (ore 00:15).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Spie sotto copertura” (ore 15);

“Pinocchio” (ore 17:45 e 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“La dea fortuna” (ore 18:45 e 21:15).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” (ore 20:30).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“Zog + Il topo brigante” (ore 15:30);

“Dio è donna e si chiama Petrunya” (ore 18);

“Il paradiso probabilmente” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Jumanji – The next level” (ore 14:15, 17, 19:45 e 22:40);

“Tolo Tolo” (ore 00:10);

“Jumanji – The next level” – Imax (ore 15:15);

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” (ore 16, 19:15 e 22:30);

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” (ore 18 e 21).

UCI CINEMA a Curno

“Jumanji – The next level” (ore 14:30, 17, 19:45 e 22:40);

“Tolo Tolo” (ore 00:10);

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” (ore 21:15);

“Pinocchio” (ore 19).

CINESTAR a Cortenuova

“Frozen 2” (ore 15);

“Il primo Natale” (ore 14:30, 16:40, 18:50 e 21:10);

“Jumanji – The next level” (ore 14:10, 16:25, 18:40 e 21);

“La dea fortuna” (ore 14:10, 16:20, 18:35 e 20:45);

“Last Christmas” (ore 18:40 e 21:10);

“Pinocchio” (ore 14:10, 16:25, 18:40 e 21);

“Playmobil – The movie” (ore 14:20 e 16:30);

“Spie sotto copertura” (ore 14:15, 16:30 e 18:40);

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” (ore 17:15, 20:15 e 21).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Last Christmas” (ore 20 e 22);

“La dea fortuna” (ore 19:45 e 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Jumanji – The next level” (ore 16:30, 18:45 e 21:15);

“La dea fortuna” (ore 21:15);

“Frozen 2” (ore 16:30 e 18:30);

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” (ore 16, 18:30 e 21:15);

“Il primo Natale” (ore 16:30, 18:30 e 21:15);

“Last Christmas” (ore 21:15);

“Spie sotto copertura” (ore 16:30 e 18:30).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Pinocchio” (ore 20:45).

MERCOLEDI’ 1° GENNAIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Pinocchio” (ore 15, 17:30, 20 e 22:30);

“Cena con delitto” (ore 15, 17:30, 20 e 22:30);

“Il mistero di Henry Pick” (ore 15:30, 17:45, 20:15 e 22:30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Tolo Tolo” (ore 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30 e 22:30).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Tolo Tolo” (ore 15, 17:45 e 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“La dea fortuna” (ore 16:15, 18:45 e 21:15).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Star Wars – L’ascesa di Skywalker” (ore 18 e 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo

“Dio è donna e si chiama Petrunya” (ore 15 e 19:15);

“Il paradiso probabilmente” (ore 17:15 e 21:30).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Tolo Tolo” (ore 10:30, 13:30, 14:30, 15, 15:30, 15:45, 16:45, 17:15, 17:45, 18, 19, 19:30, 20, 20:15, 21:15, 21:45, 22:15, 22:30, 23:30 e 00:00).

UCI CINEMAS a Curno

“Tolo Tolo” (ore 10:30, 14:30, 15, 15:30, 16:45, 17:15, 17:45, 19, 19:30, 20, 21:15, 21:45, 22:15, 23:30 e 00:00).

CINESTAR a Cortenuova

“Tolo Tolo” (ore 13:45, 14:10, 14:40, 15:35, 16:05, 16:35, 17:30, 18, 18:35, 19:25, 20, 20:40, 21:20, 21:45, 22:40 e 23:15).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Tolo Tolo” (ore 16 e 20:45).

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema orobici in settimana.

– “Frozen 2 – Il segreto di Arendelle” (103min – Animazione – Usa). Elsa possiede un dono, il potere di creare il ghiaccio e la neve. Ha imparato a controllare la propria magia soltanto recentemente e ha da poco rivelato i propri poteri al suo regno dopo averli nascosti per anni, temendo di essere perseguitata per la sua diversità. Pur essendo felicissima di poter finalmente accettare i propri poteri e stare con sua sorella Anna, i loro amici e gli abitanti di Arendelle, Elsa si sente inquieta perché percepisce un richiamo che nessun altro riesce a sentire, che le mostra frammenti del suo passato e che le promette risposte riguardo alla sua identità. Le risposte promesse dalla voce, però, minacciano il loro regno e tutto ciò che Elsa e Anna abbiano mai desiderato, compreso il legame tra di loro. Così, quando Elsa decide di affrontare un pericoloso viaggio attraverso le foreste incantate e i mari oscuri oltre Arendelle, Anna è determinata ad accompagnare la sorella per stare al suo fianco e aiutarla a risolvere il mistero insieme a Kristoff, Olaf e Sven.

– “Il primo Natale” (100min – Commedia – Italia). A Palermo vive Salvo, un ladro di arte sacra, ateo convinto. A Roccadimezzo Sicula, invece, vive padre Valentino, un prete affascinato dalla potenza iconica del presepe. Alla vigilia delle festività natalizie, Salvo non resiste alla tentazione di appropriarsi di una preziosa reliquia che si trova proprio nella chiesa del piccolo paesino di padre Valentino. Scoperto il furto, padre Valentino non ha altra scelta se non quella di gettarsi alla rincorsa del ladro ma, così facendo, per magia, o per chissà quale altra ragione, i due si ritroveranno catapultati nella Palestina dell’anno zero, a pochi giorni prima della nascita di Gesù.

– “Jumanji – The next level” (114min – Avventura – Usa). Rientrati nel folle mondo del gioco Jumanji per salvare Spencer, gli amici Martha, Fridge e Bethany scoprono che nulla è come lo avevano lasciato. Si ritroveranno così ad affrontare zone sconosciute e inesplorate, dagli aridi deserti fino alle montagne innevate, a far forza sulle loro nuove capacità e ad affrontare inediti pericoli.

– “La dea fortuna” (114min – Commedia- Italia). Alessandro e Arturo sono una coppia da più di quindici anni. Nonostante la passione e l’amore si siano trasformati in un affetto importante, la loro relazione è in crisi da tempo. L’improvviso arrivo nelle loro vite di due bambini lasciatigli in custodia per qualche giorno dalla migliore amica di Alessandro, potrebbe però dare un’insperata svolta alla loro stanca routine. La soluzione sarà un gesto folle. Ma d’altronde l’amore è uno stato di piacevole follia.

– “Last Christmas” (102min – Commedia – Gran Bretagna). Kate lavora a Londra travestita da elfo natalizio. Non le sembra vero quando nella sua vita entra il bel Tom, un giovane in grado di vedere al di là delle apparenze. Mentre la città si appresta a vivere il periodo più bello dell’anno, i due impareranno ad ascoltare il loro cuore, ad avere fede e a credere nel sentimento che li legherà.

– “Pinocchio” (125min – Fantasy – Italia, Gran Bretagna e Francia). Geppetto, un vecchio intagliatore, riceve un pezzo di legno perfetto per il suo prossimo progetto: un burattino. Una volta terminata l’opera, accade qualcosa di magico: il burattino prende vita e inizia a parlare, camminare, correre e mangiare, come qualsiasi bambino. Geppetto lo chiama Pinocchio e lo alleva come un figlio. Per Pinocchio, però, non è facile essere un bravo bambino: lasciandosi portare facilmente sulla cattiva strada, capitombola da una disavventura all’altra in un mondo popolato di fantasiose creature. La sua più cara amica, la Fata Turchina, cercherà di fargli capire come il suo sogno di divenire un bambino vero non potrà mai avverarsi fino a quando non cambierà modo di vivere.

– “Spie sotto copertura” (102min – Animazione – Usa). La super spia Lance Sterling e lo scienziato Walter Beckett sono quasi agli antipodi. Tanto il primo è disinvolto e affascinante, tanto il secondo è intelligente e arguto, doti che gli permettono di mettere a punto gli strepitosi gadget che il primo usa nelle sue epiche missioni. Quando gli eventi prendono una svolta inaspettata, i due devono fare affidamento l’uno sull’altro in maniera del tutto inedita per loro.

– “Star wars – L’ascesa di Skywalker” (142min – Fantasy – Usa). La saga degli Skywalker giunge a conclusione. Nasceranno nuove leggende e avrà luogo la battaglia finale per la libertà.

– “Ritratto della giovane in fiamme” (120min – Drammatico – Francia). Bretagna, Francia, 1770. Marianne, una pittrice, è incaricata di realizzare il ritratto di nozze di Héloïse, una giovane donna che ha appena lasciato il convento. Héloïse è però riluttante al matrimonio e Marianne deve ritrarla senza che lei lo sappia, osservandola di giorno e lavorando di nascosto di notte. Tra le due pian piano nascerà un rapporto fatto di intimità e attrazione, destinato a un drammatico epilogo.

– “I racconti di Parvana” (94min – Animazione – Irlanda, Canada e Lussemburgo). Parvana è una undicenne cresciuta sotto il regime talebano nella Kabul del 2001. Quando il padre viene ingiustamente arrestato, Parvana decide di travestirsi da uomo per poter lavorare e così occuparsi della sua famiglia in un momento storico in cui, in Afghanistan, le donne non possono vivere liberamente. Mette così a rischio la propria vita per salvare la sua famiglia e scoprire se suo padre è ancora vivo, traendo forza proprio da quelle storie che il genitore le raccontava per farle conoscere la storia del suo Paese.

– “Playmobil – The movie” (100min – Animazione – Francia e Germania). Quando il fratello minore Charlie scompare inaspettatamente nell’universo magico e animato di Playmobil, Marla, sorella maggiore, totalmente impreparata, dovrà mettersi sulle sue tracce per riportarlo a casa. Partirà per un fantastico viaggio attraverso incredibili mondi, alleandosi con alcuni nuovi e improbabili amici: il tranquillo camionista Del, l’affascinante e carismatico agente segreto Rex Dasher, un fidato e strambo robot, una fata madrina stravagante e molti altri. Marla e Charlie impareranno da questa avventura che la vita spesso ci mette davanti a delle prove importanti, ma che si può ottenere qualsiasi cosa quando credi in te stesso e se hai degli amici al tuo fianco.

– “Tolo Tolo” (90min – Commedia – Italia). Non compreso da madre patria, Checco trova accoglienza in Africa. Ma una guerra lo costringerà a far ritorno percorrendo la tortuosa rotta dei migranti. Lui, Tolo Tolo, è come un granello di sale in un mondo di cacao.

– “Paw Patrol Mighty Pups” (70min – Animazione – Usa). Un meteorite conferisce ai cuccioli dei Paw Patrol, cani al servizio del bene collettivo, nuovi e potenti poteri. Dovranno imparare a usarli e a metterli a disposizione di una missione supereroica che impedisca al sindaco Humdinger e al nipote di conquistare Adventure Bay.

– “Cena con delitto” (130min – Giallo – Usa). Quando il noto scrittore di gialli Harlan Thrombey viene trovato morto nella sua tenuta poco dopo il suo 85° compleanno, il detective Benoit Blanc, curioso e disinvolto, viene misteriosamente reclutato per investigare sull’accaduto. Dalla disfunzionale famiglia della vittima al suo devoto entourage, Blanc si muove attraverso una fitta rete di bugie, segreti e non detti, per scoprire quale sia la verità dietro la prematura morte dell’autore.

– “Il mistero di Henry Pick” (100min – Commedia – Francia). Un’editrice scopre un romanzo che considera un capolavoro in una biblioteca la cui particolarità è quella di raccogliere i manoscritti rifiutati dagli editori. Il testo è firmato da un certo Henri Pick, un pizzaiolo bretone morto due anni prima. Tuttavia, secondo la sua vedova, l’uomo non ha mai letto un libro in vita sua e non ha scritto nient’altro che non fosse la lista della spesa. Al di là del mistero, il romanzo diventa un bestseller. Un famoso critico letterario decide allora di risalire al bandolo della matassa con l’inaspettato aiuto della figlia dell’enigmatico Henri Pick.

– “Un giorno di pioggia a New York” (92min – Commedia – Usa). Due studenti, Gatsby e Ashleigh, hanno in programma di trascorrere un weekend romantico a New York. Il loro progetto però svanisce presto, veloce come la pioggia che spazza via il bel tempo. Separati quasi subito, ciascuno dei due piccioncini vivrà incontri fortuiti e situazioni insolite.

– “Parasite” (132min – Drammatico – Corea del Sud). Tutta la famiglia di Ki-taek è senza lavoro. Ki-taek è particolarmente interessata allo stile di vita della ricchissima famiglia Park. Un giorno, suo figlio riesce a farsi assumere dai Park e le due famiglie si ritrovano così intrecciate da una serie di eventi incontrollabili.

– “L’ufficiale e la spia” (126min – Drammatico – Francia e Italia). Il 5 gennaio 1895 il capitano Alfred Dreyfus, un giovane soldato ebreo, viene accusato di essere una spia della Germania e condannato all’ergastolo sull’Isola del Diavolo. Tra i testimoni della sua umiliazione vi è Georges Picquart, che è promosso invece alla direzione dell’unità di controspionaggio militare che lo ha incastrato. Quando però scopre che informazioni segrete arrivano ancora ai tedeschi, Picquart viene trascinato in un pericoloso labirinto di inganni e corruzione che minaccia non solo il suo onore ma anche la sua stessa vita.

– “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” (81min – Animazione – Italia e Francia). Tutto ha inizio il giorno in cui Tonio, figlio del re degli orsi, viene rapito dai cacciatori nelle montagne della Sicilia. Approfittando di un rigoroso inverno che minaccia una grande carestia, il re decide di invadere la piana dove vivono gli uomini. Con l’aiuto del suo esercito e di un mago, riesce a vincere e a ritrovare Tonio. Ben presto, però, si renderà conto che gli orsi non sono fatti per vivere nella terra degli uomini.

– “Il paradiso probabilmente” (97min – Commedia – Francia). Il regista Elia Suleiman lascia la Palestina per andare alla ricerca di una patria alternativa. Per quanto lontano viaggi, incontra sempre qualcosa che gli ricorda casa: polizia, controlli alle frontiere e razzismo si nascondono dietro ogni angolo a qualsiasi latitudine. Sebbene provi a integrarsi in una nuova società e a cancellare le tracce della sua nazionalità, tutti gli ricordano costantemente da dove viene. Ciò lo spinge a porsi una fondamentale domanda: quale posto possiamo veramente chiamare casa?

– “Dio è donna e si chiama Petrunya” (100min – Drammatico – Macedonia, Belgio, Francia, Croazia e Slovenia). Ogni 19 gennaio, durante l’Epifania in Macedonia, ha luogo una cerimonia unica nel suo genere: un sommo sacerdote lancia una croce di legno nelle acque locali e centinaia di uomini la cercano. Chi la trova è benedetto per tutto l’anno e diviene una specie di eroe. Petrunya è una donna single di 31 anni disoccupata ed è una storica che vive ancora con i genitori. Tornando a casa da un colloquio fallito, assiste alla cerimonia e vi prende parte, trovando la croce. In breve, la sua esperienza diviene virale su internet ma segna anche l’inizio del suo personalissimo calvario di 24 ore contro gli uomini, il mondo e il sistema in genere.

– “Zog + il topo brigante” (52min – Animazione – Gran Bretagna). Zog è il drago più perspicace della Dragon School, ma anche il più incline a cacciarsi nei guai. Fortunatamente, una fanciulla misteriosa è sempre pronta a medicare i suoi lividi. La giovane ragazza dovrà aiutare Zog a superare la dura prova che lo attende: catturare una principessa e vincere l’agognata stella d’oro. La vita non è semplice per gli altri animali a causa di un avido topo che attraversa in lungo e in largo il bosco rubando tutto il loro cibo. Ghiotto di panini, biscotti e ogni cosa dolce, il roditore non si ferma davanti a nulla pur di saziare la sua fame. Il brigante avrà finalmente la sua meritata punizione, grazie all’intervento di un’anatra molto furba.

Gli indirizzi:

– CAPITOL MULTISALA a Bergamo in via Tasso, 41 – 035 248330;

– CINEMA SAN MARCO a Bergamo in piazzale Repubblica, 2 – 035 240416;

– CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate in via Guglielmo Marconi, 40 – 035 294868

– TENSOSTRUTTURA BIBLIOTECA CIVICA GAMBIRASIO a Seriate in via Italia, 58;

– MULTISALA CONCA VERDE a Longuelo (Bergamo) in via Mattioli, 65 – 035 251339;

– CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo in piazza sant’Anna, 51 – 035 270760;

– CINEMA ALL’APERTO ARENA SANTA LUCIA a Bergamo in via Santa Lucia, 14;

– AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in Piazza della Libertà – 035.342239;

– UCI CINEMAS a Orio al Serio, all’Oriocenter;

– CINETEATRO QOELET a Redona (Bergamo), in via Papa Leone XIII 16 – 035.343904;

– ORATORIO DI BOCCALEONE a Bergamo in via Gabriele Rosa, 15 – 035.5290895;

– UCI CINEMAS CURNO in via Lega Lombarda, 39 a Curno – 892 960;

– CINESTAR CORTENUOVA in via Trieste, 15 – allo shopping village “Le acciaierie” di Cortenuova – 0363 992244;

– MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia, S.s. 498 Soncinese – 0363 688012;

– MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino in via Torrione, 2 – 035 971717;

– NUOVO CINETEATRO ALBINO in piazza san Giuliano ad Albino – 035 751490;

– CINEMA GARDEN a Clusone in via san Narno, 1 – 0346 22275;

– CINE-TEATRO SORRISO di Gorle in via Piave, 2 – 035 656962;

– CINEMA CENTRALE a Leffe in piazza Libertà 1 – 035.731154;

– SALA DELLA COMUNITA’ AGORA’ a Mozzo in via san Giovanni Battista, 6 – 035 461699;

– CINEMA TRIESTE a Zogno in via XI febbraio, 11 – 034591051.

– SALA EDEN a Stezzano in via Bergamo, 9 – 035591449;

– CINEMA TEATRO CAGNOLA a Urgnano in via Roma, 82 – 035 487 2228;

– CINETEATRO NUOVO a Zanica in via Roma, 46 – 035.670558;

– AUDITORIUM a Osio Sotto in via Sant’Alessandro 1/A – 035.881377;

– CINEMA TEATRO NUOVO a Chiuduno in via tenente Mario Belotti – 035.4427300;

– CINEMA AURORA a Grumello del Monte in via Martiri della Libertà, 61 – 035.833408;

– CINEMA AGORA’ a Petosino (Sorisole), in via Martiri della Libertà, 95 – 035472 9625;

– CINETEATRO SAN FEDELE a Calusco d’Adda, in via Verdi, 18 – 035.791010;

– CINEMA a Branzi in via Umberto I, 17 – 0345.71088;

– SALA DELLA COMUNITA’ a Casazza in piazza san Lorenzo 1 – 035.824479;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Romano di Lombardia in via Monte Grappa – 0363 910130;

– CINEMA TEATRO CRYSTAL a Lovere in via Valvendra, 15 – 333.1090049;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Nembro in via Vittoria, 12 – 035.520420;

– CINETEATRO ALADINO ad Alzano Lombardo in via monsignor Balduzzi 11 – 035.512360;

– CINEMA PREALPI a Schilpario, in piazza cardinal Maj – 0346.56304;

– CINEMA STELLA ALPINA a Selvino, in piazza Chiesa, 6 – 035.764250;

– CINEMA TEATRO AGLI ABETI a Bratto (Castione della Presolana), in via Provinciale – 0346.38397;

– GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE a Nembro, in via Nembrini – 035.520563;

– CINETEATRO DI ALBEGNO a Treviolo, in via Marconi 15 – 3203381807.

Paolo Ghisleni