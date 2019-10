Arriva il documentario-evento “Pavarotti”: al cinema in settimana

Arriva al cinema “Pavarotti”. Il film, firmato dal regista premio Oscar Ron Howard, verrà proposto nelle sale dal 28 al 30 ottobre. Il documentario-evento, presentato alla Festa del Cinema di Roma, ripercorre la vita e la carriera del tenore modenese che ha segnato il mondo dell’opera lirica.

In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Downton Abbey”, “Finchè morte non ci separi”, “Joker”, “Maleficent – Signora del male”, “One piece – Stampede”, “Scary stories to tell in the dark”, “Se mi vuoi bene” e “Tutto il mio folle amore”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana.

LUNEDI’ 28 OTTOBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Tutto il mio folle amore” (ore 17, 19 e 21);

“Il sindaco del rione Sanità (ore 17:30 e 21);

“Lou Von Salomé” (ore 17:30 e 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Downton Abbey” (ore 17:45 e 21);

“Pavarotti – di Ron Howard” (ore 17.30 e 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Maleficent – Signora del male” – ingresso a 4 euro (ore 17);

“”Aquile randagie” – ingresso a 4 euro (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Joker” – Versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21);

“Juliet, Naked – Tutta un’altra musica” – Versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 20:45).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Maleficent – Signora del male” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“Sole” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Housefull 4” (ore 14:05 e 19);

“Tutto il mio folle amore” (ore 19:50 e 22);

“Pavarotti” (ore 20:30);

“Downton Abbey” (ore 14, 16:45, 19:10 e 21:50);

“Finchè morte non ci separi” (ore 15:40, 18:20, 20:40 e 23);

“Scary stories to tell in the dark” (ore 14:50, 17:40, 20:10 e 22:50);

“One piece: Stampede – Il film” (ore 15:15, 18 e 20:30);

“Le verità” – ingresso a 5 euro (ore 15:20, 18:20 e 21:20);

“Vicino all’orizzonte” (ore 16);

“Ad Astra” (ore 22:20);

“A spasso col panda” (ore 15);

“Joker” (ore 14:40, 15:45, 17:20, 18:30, 20, 21:15, 22:10 e 22:45);

“Il piccolo yeti” (ore 14:30 e 16:40);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 19:05);

“Maleficent – Signora del male” (ore 13:45, 14:15, 16:20, 17, 19:45 e 22:30);

“Maleficent – Signora del male” – Imax 3D (ore 15:30, 18:15 e 21);

“Gemini Man” (ore 17:30 e 22:40);

“Se mi vuoi bene” (ore 17:15 e 20:15);

“Dora e la città perduta” (ore 13:30);

“L’angelo del male: Brightburn” – ingresso a 6 euro (ore 22:35).

UCI CINEMAS a Curno

“Le verità” – ingresso a 5 euro (ore 18:15 e 21:15);

“Tutto il mio folle amore” (ore 17:15, 19:20 e 22:30);

“Vicino all’orizzonte” (ore 17:45 e 19:45);

“Downton Abbey” (ore 16:40, 19:10 e 21:50);

“Scary stories to tell in the dark” (ore 22:45);

“Finchè morte non ci separi” (ore 16:55, 20:30 e 22:55);

“One piece: Stampede – Il film” (ore 20:20);

“Se mi vuoi bene” (ore 20 e 22:20);

“Joker” (ore 16:50, 19:30 e 22:10);

“Il piccolo yeti” (ore 17:30);

“Maleficent – Signora del male” (ore 17, 19:45 e 21:45);

“L’ angelo del male: Brightburn” – ingresso a 6 euro (ore 22:45).

CINESTAR a Cortenuova

“Downton Abbey (ore 18:30 e 21:10);

“Finchè morte non ci separi” (ore 18:30 e 21);

“Joker” (ore 18:30 e 21:15);

“Maleficent – Signora del male” (ore 18:30 e 21:10);

“One piece – Stampede” (ore 18:30);

“Scary stories to tell in the dark” (ore 21:20);

“Se mi vuoi bene” (ore 18:25);

“Tutto il mio folle amore” (ore 18:30 e 21:15).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Maleficent – Signora del male” (ore 19.45 e 22);

“Tutto il mio folle amore” (ore 20 e 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Maleficent – Signora del male” (ore 21:15);

“Joker” (ore 21:15);

“Downton Abbey” (ore 21:15);

“Finchè morte non ci separi” (ore 21:15);

“Gemini Man” (ore 21:15).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Maleficent – Signora del male” (ore 21).

CINEMA TEATRO LOVERINI a Gandino

“Se mi vuoi bene” (ore 21).

MARTEDI’ 29 OTTOBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Tutto il mio folle amore” (ore 21);

“Aspettando la Bardot” – a seguire dibattito con il regista Marco Cervelli (ore 21);

“C’era una volta a… Hollywood” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Downton Abbey” (ore 21);

“Se mi vuoi bene” (ore 17:45);

“Pavarotti – di Ron Howard” (ore 17:30 e 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Maleficent – Signora del male” (ore 17);

“Aquile randagie” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Joker” (ore 21);

“Tra la terra e il cielo” (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Arrivederci professore” (ore 16).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“Il bambino è il maestro – Il metodo Montessori” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Downton Abbey” (ore 14, 16:45, 19:10 e 21:50);

“Tutto il mio folle amore” (ore 19:50 e 22);

“Vicino all’orizzonte” (ore 16 e 19:30);

“Pavarotti” (ore 18 e 20:30);

“Housefull 4” (ore 14:05);

“Finchè morte non ci separi” (ore 15:40, 18:20, 20:40 e 23);

“Scary stories to tell in the dark” (ore 14:50, 17:40, 20:10 e 22:50);

“One piece: Stampede – Il film” (ore 15:15, 18 e 20:30);

“Maleficent – Signora del male” (ore 13:45, 16:20 e 19);

“A spasso col panda” (ore 15);

“Ad Astra” (ore 22:20);

“Maleficent – Signora del male” – Imax 3D (ore 15:30, 18:15 e 21);

“Dora e la città perduta” (ore 13:30);

“Joker” (ore 14:40, 15:45, 17:20, 18:30, 20, 21:15, 22:10 e 22:45);

“Se mi vuoi bene” (ore 20:15 e 22:35);

“Gemini Man” (ore 17:30 e 22:40);

“Il piccolo yeti” (ore 14:30 e 16:40);

“C’era una volta a… Hollywood” – ingresso a 3,50 euro (ore 14:30, 18 e 21:30).

UCI CINEMAS a Curno

“Downton Abbey” (ore 16:40, 19:10 e 21:50);

“Tutto il mio folle amore” (ore 17:15, 19:20 e 22:30);

“Scary stories to tell in the dark” (ore 22:55);

“One piece: Stampede – Il film” (ore 20);

“Pavarotti” (ore 20:30);

“Vicino all’orizzonte” (ore 17:45 e 19:45);

“Finchè morte non ci separi” (ore 16:55, 20:20 e 22:40);

“Joker” (ore 16:50, 19:30, 22:10 e 22:45);

“Se mi vuoi bene” (ore 22:20);

“Maleficent – Signora del male” (ore 17, 19:45 e 21:45);

“C’era una volta a… Hollywood” – ingresso a 3,50 euro (ore 18:10 e 21:30);

“Il piccolo yeti” (ore 17:30).

CINESTAR a Cortenuova

“Downton Abbey (ore 18:30 e 21:10);

“Finchè morte non ci separi” (ore 18:30 e 21);

“Joker” (ore 18:30 e 21:15);

“Maleficent – Signora del male” (ore 18:30 e 21:10);

“One piece – Stampede” (ore 18:30);

“Scary stories to tell in the dark” (ore 21:20);

“Se mi vuoi bene” (ore 18:25);

“Tutto il mio folle amore” (ore 18:30 e 21:15).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Tutto il mio folle amore” (ore 20 e 22);

“La mafia non è più quella di una volta” – cineforum (ore 21);

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Maleficent – Signora del male” (ore 21:15);

“Joker” (ore 21:15);

“Downton Abbey” (ore 21:15);

“Finchè morte non ci separi” (ore 21:15);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 21:15).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Tutti pazzi a Tel Aviv” (ore 21).

MERCOLEDI’ 30 OTTOBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Tutto il mio folle amore” (ore 21);

“Il sindaco del rione Sanità (ore 21);

“La belle epoque” – anteprima (ore 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Downton Abbey” (ore 17:45 e 21);

“Pavarotti – di Ron Howard” (ore 17:30 e 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Aquile randagie” (ore 17 e 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Joker” (ore 21);

“Border – Creature di confine” (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Arrivederci professore” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“Sole” (ore 17);

“Il bambino è il maestro – Il metodo Montessori” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Downton Abbey” (ore 14 e 16:45);

“Pavarotti” (ore 18 e 20:30);

“Metallica & San Francisco Symphony: S&M2” (ore 21).

UCI CINEMAS a Curno

“Downton Abbey” (ore 16:45);

“Pavarotti” (ore 20:30).

CINESTAR a Cortenuova

“Maleficent – Signora del male” (ore 18.30 e 21:10).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Maleficent – Signora del male” (ore 21:15);

“Joker” (ore 21:15);

“Downton Abbey” (ore 21:15);

“Finchè morte non ci separi” (ore 21:15);

“Gemini Man” (ore 21:15).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Dolor y Gloria” – cineforum (ore 20:45).

CINEMA TEATRO LOVERINI a Gandino

“A mano disarmata” – cineforum (presentazione alle 20.45 e inizio proiezione alle 21).

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema orobici in settimana.

– “Aquile randagie” (107min – Commedia – Italia). Milano, Italia, ventennio fascista. Tutte le associazioni giovanili vengono chiuse per decreto del Duce, compresa l’associazione scout italiana. Un gruppo di ragazzi decide di dire di no, e fonda le Aquile Randagie: giovani e ragazzi, guidati da Andrea Ghetti e Giulio Cesare Uccellini, detto Kelly, che continuano le attività scout in clandestinità, per mantenere la Promessa: aiutare gli altri in ogni circostanza. Il gruppo scopre la Val Codera, una piana tra gli alberi segreta e impervia a poche ore da Milano, e ne fa la sua base per campi e uscite clandestine. Il fascismo non li ignora, li segue, li spia, arrivando a pestare a sangue Kelly, che perde l’uso di un orecchio. Ostacoli e violenze non fermano però le Aquile. Dopo il 1943, i ragazzi danno vita al movimento scout clandestino che supporterà la resistenza fino alla fine della guerra. Insieme ad alcuni docenti del collegio San Carlo di Milano, le Aquile Randagie entrano a far parte di OSCAR – Organizzazione Scout Cattolica Assistenza Ricercati. Insieme combatteranno il regime prima con beffe plateali, poi con azioni mirate che permetteranno di far superare il confine italiano e raggiungere la Svizzera a più di 2000 persone ricercate dai nazifascisti: ebrei, perseguitati politici e chiunque avesse bisogno di fuggire le persecuzioni, e una probabile morte. Alla fine della guerra, clamorosamente e con coerenza, le Aquile Randagie tuteleranno tedeschi e italiani autori di violenze, ricercati dai partigiani, chiedendo per loro una giusta pena con un processo giusto.

– “Joker” (122min – Drammatico – Usa). Joker è noto per essere uno dei nemici storici di Batman. Ma la storia del suo alter ego Arthur Fleck rivela come un uomo trascurato dalla società possa riversare tutta la sua grinta in qualcosa che sarà di futuro monito per tutto il mondo.

– Juliet, Naked – Tutta un’altra musica” (105min – Commedia – Gran Bretagna). Annie è la fidanzata (da tempo insofferente) di Duncan, un ossessivo fan del rocker Tucker Crowe. Quando viene editato un demo acustico registrato 25 anni prima da Tucker, l’occasione fornisce a tutti la possibilità di dare una svolta alle loro esistenze.

– “Maleficent – Signora del male” (118min – Fantasy – Usa e Gran Bretagna). Il tempo è stato gentile con Malefica e Aurora. Il loro rapporto, originato da un tradimento, dalla vendetta e infine dall’amore, è cresciuto ed è forte. Ciononostante c’è ancora dell’astio tra gli uomini e le creature magiche. Il matrimonio di Aurora con il Principe Filippo è motivo di festeggiamenti in tutto il Regno e nelle terre vicine poiché le nozze uniranno i due mondi. Un incontro inaspettato però darà vita a una nuova potente alleanza: Malefica e Aurora si ritroveranno sui fronti opposti di una Grande Guerra che metterà alla prova la loro lealtà e le porterà a chiedersi se potranno essere davvero una famiglia.

– “Sole” (102min – Drammatico – Italia). Ermanno passa i suoi giorni tra piccoli furti e lunghe sedute davanti alle slot machine, in attesa di una svolta nella sua vita. Lena invece arriva in Italia per vendere la bambina che porta in grembo e poter così iniziare una nuova vita. I due fingono di essere una coppia in modo che Fabio, lo zio di Ermanno, sterile e disposto a pagare per avere la figlia che lui e sua moglie Bianca non possono avere, possa ottenere l’affidamento della bambina in maniera veloce attraverso un’adozione tra parenti. Per procedere con l’adozione però, Ermanno e Lena devono essere convincenti agli occhi di tutti. Sole, la bambina, nasce prematura e deve essere allattata al seno prima di essere consegnata a Fabio e Bianca. Lena è in difficoltà e cerca di restare fredda e negare il legame con la figlia. Un muro di silenzio si alza tra lei ed Ermanno, che inizia a prendersi cura della bambina come se fosse sua.

– “Tra la terra e il cielo” (103min – Drammatico – India e Francia). Benares, la città santa sulle rive del Gange, riserva sempre punizioni crudeli per chi gioca con le tradizioni morali. Deepak, un giovane di un quartiere povero, si innamora perdutamente di una giovane ragazza appartenente a una casta diversa. Devi,una giovane studentessa andata fuori dai binari, è torturata dai sensi di colpa dopo la scomparsa del suo primo innamorato. Pathak, il padre di Devi vittima della corruzione della polizia, ha perso la bussola morale a causa del denaro mentre Jhonta, un giovane ragazzo, è in cerca di una famiglia. Tutti loro sono alla ricerca di un futuro migliore, sballottati tra le esigenze della vita moderna e l’attaccamento alle tradizioni. E i loro percorsi sono in procinto di intrecciarsi…

– “Arrivederci professore” (90min – Drammatico – Usa). Quando Richard, professore universitario di mezz’età, scopre di avere un cancro allo stadio terminale, decide di rivoluzionare la sua vita e godersi a pieno il tempo che gli rimane. La sua complicata relazione sentimentale e la sua poco soddisfacente vita lavorativa subiscono così un cambiamento brusco e repentino. Inaspettatamente l’avvicinarsi della sua morte aiuterà chi gli sta vicino a ritrovare la gioia di vivere.

– “Il bambino è il maestro. Il metodo Montessori” (100min – Documentario – Francia). Alexandre Mourot, regista e giovane padre, osserva sua figlia sperimentare e conoscere il mondo. Ponendosi domande sulla sua formazione, decide di recarsi nella più antica scuola Montessori in Francia e di seguire da vicino per un anno una classe di bambini dai 3 ai 6 anni. In un’aula accogliente, i bambini vivono in un’atmosfera sorprendentemente tranquilla, liberi di eseguire le loro attività da soli o con gli altri.

– “Dolor y gloria” (108min – Commedia – Spagna). Salvador, un regista in declino, ripercorre le sue relazioni, alcune fisiche e altre ricordate, dopo decenni. I primi amori, i secondi amori, la madre, la mortalità, qualche attore con cui ha lavorato, gli anni Settanta, gli anni Ottanta e il presente, ma anche il vuoto e l’impossibilità di continuare a girare e lavorare segnano i suoi giorni.

– “Downton Abbey” (122min – Drammatico – Gran Bretagna). Il film è basato sulla celebre omonima serie tv, ambientata nella immaginaria Downton Abbey, dimora signorile del conte e della contessa di Grantham, e segue la vita della famiglia aristocratica Crawley e dei loro dipendenti, all’inizio del regno di Giorgio V. La serie si estende nei due anni precedenti la Grande Guerra, che inizia con la notizia del naufragio del Titanic, un evento che attiva gran parte della trama. Tutto sembra immobile, come se il modo di vivere dei Crawley potesse durare altri mille anni, ma non sarà così.

– “Finchè morte non ci separi” (95min – Thriller – Usa). Grace, una neo sposa, si unisce alla ricca ed eccentrica famiglia del marito per prendere parte a una tradizione secolare. Pian piano, il gioco scelto si trasformerà in letale lotta per la sopravvivenza.

– “C’era una volta a… Hollywood” (165min – Drammatico – Usa). Rick Dalton, un attore televisivo, e Cliff Booth, la sua controfigura, intraprendono una personalissima odissea per affermarsi nell’industria cinematografica nella Los Angeles del 1969, segnata dagli omicidi di Charles Manson.

– “Gemini Man” (116min – Azione – Usa). Un assassino di professione diviene l’obiettivo di un misterioso outsider, che lo perseguita e desidera farlo fuori. Scoprirà suo malgrado che si tratta di una versione più giovane di se stesso.

– “Tutto il mio folle amore” (97min – Drammatico – Italia). Il racconto della straordinaria avventura di un padre e un figlio con problemi di autismo (che dall’Italia dell’Est arrivano fino alle strade deserte dei Balcani) e del loro rapporto tenero, divertente, problematico e fuori dagli schemi. Dietro di loro, nel tentativo di raggiungerli, anche la madre e il nuovo compagno affronteranno un viaggio altrettanto imprevedibile. In quest’avventura tutti dovranno fare i conti con se stessi e con il proprio ruolo di genitori.

– “La mafia non è più quella di una volta” (105min – Documentario – Italia). Un viaggio dentro la mafia e l’antimafia per fare il punto su ciò che è Palermo e cosa sta diventando. A offrire il loro punto di vista sono tra gli altri la fotografa Letizia Battaglia, e il suo contraltare Ciccio Mira, impresario di cantanti neomelodici.

– “Tutti pazzi a Tel Aviv” (97min – Commedia – Francia, Israele, Lussemburgo e Belgio). In Israele tutti sono pazzi per la soap opera Tel Aviv on Fire, ambientata nel 1967, in cui una spia palestinese ha una storia d’amore con un generale israeliano. Salam, un affascinante palestinese trentenne che vive a Gerusalemme, lavora come stagista per la soap e ogni giorno deve passare attraverso alcuni checkpoint israeliani per raggiungere gli studi televisivi. Ha così modo di incontrare Assi, il capo dei controlli la cui moglie è una grande fan del programma. Per far piacere alla consorte, Assi minaccia Salam affinché modifichi la trama della soap. Salam, dal canto sua, realizza che più che una minaccia il cambiamento potrebbe rivelarsi una fortuna per la sua carriera di sceneggiatore. Le cose andranno per il verso giusto fino al giorno in cui Assi e i produttori non saranno d’accordo su come dovrebbe finire la soap, mettendo nei guai Salam.

– “Il sindaco del rione Sanità” (115min – Drammatico – Italia). Antonio Barracano amministra le vicende del rione Sanità a Napoli come un “uomo d’onore” in un ribaltamento del sistema legalitario. Don Antonio si avvale dell’aiuto del medico Fabio Della Ragione che, con la sua opera, impedisce di portare alla conoscenza della legge i risultati dei regolamenti di conti che avvengono nel quartiere. La quotidianità della vita della Sanità si interrompe quando Barracano si scontra con Arturo Santaniello, ricco panettiere e arido padre dando origine a un conflitto destinato a un tragico finale.

– “Lon von Salomé” ( 113min – Biografico – Germania e Austria). Nata nel 1861 a San Pietroburgo, la giovane Lou si rende presto conto di non poter essere trattata alla pari dagli uomini. Determinata e cocciuta, contro la volontà della madre, si occupa di filosofia, scrive poesie e frequenta i circoli intellettuali, conoscendo lungo la sua strada i filosofi Paul Rée e Friedrich Nietzsche prima di innamorarsi dell’allora sconosciuto scrittore Rainer Maria Rilke. A cinquant’anni, poi, conosce Sigmund Freud, i cui studi la influenzano tanto quanto lei influenza il padre della psicanalisi. Nel 1933, con il nazismo in ascesa, Lou vive con il giovane germanista Ernst Pfeiffer quando passa in rassegna la sua intera esistenza.

– “Pavarotti” (114min – Documentario – Italia, Usa e Gran Bretagna). Ron Howard ricostruisce la figura pubblica e la vita privata del cantante d’opera Luciano Pavaraotti grazie all’ausilio dell’archivio della famiglia, di filmati inediti e materiale esclusivo, mettendo in luce come il tenore italiano, che ha venduto qualcosa come 100 milioni di dischi in tutto il mondo, contribuì grandemente ad avvicinare la lirica, arte ottocentesca, al pop.

– “Aspettando la Bardot” (83min – Commedia – Italia). Massimo, Giorgio, Federica, Maria, Luca, Carlo, Lucia e Paolo, stanno mettendo in scena una rappresentazione teatrale liberamente ispirata ad Aspettando Godot di Beckett. Fondendo le loro vite con quelle dei personaggi, si ritroveranno combattuti tra il crescere come “artisti di strada” oppure il vedersi sconfitti un’altra volta, a causa anche di schermaglie amorose che rischiano di minare seriamente i loro percorsi.

– “La belle époque” (110min – Commedia – Francia). Victor, un sessantenne disilluso, vede la sua vita sconvolta il giorno in cui Antoine, un brillante imprenditore, gli propone qualcosa del tutto inedito: mescolando artifici teatrali e ricostruzione storica, ha la possibilità di tornare indietro nel tempo, al periodo che più preferisce. Victor sceglie allora di rivivere la settimana più memorabile della sua esistenza: quella in cui, 40 anni prima, ha incontrato il grande amore…

– “One piece – Stampede” (95min – Animazione – Giappone). Durante l’Expo dei Pirati, una manifestazione “fatta dai pirati per i pirati”, si riuniscono i pirati di tutti il mondo. Tra questi, vi sono di certo alcuni di quelli che vengono ritenuti tra i più pericolosi. La Ciurma di Cappello di Paglia non può fare a meno di unirsi a loro per mettersi sulle tracce di un tesoro a lungo perduto e appartenuto nient’altro che a Gol D. Roger.

– “Scary stories to tell in the dark” (107min – Horror – Usa). Nel 1968, un gruppo di adolescenti si avventura in un’abitazione segnata da oscuri segreti familiari. La scoperta di un libro dai malefici poteri farà li catapulterà al centro dei loro peggiori incubi.

– “Il piccolo yeti” (92min – Animazione – Usa e Cina). Quando un gruppo di birichini amici incontra sulla sua strada un giovane Yeti, ha inizio un’epica avventura di oltre 3 mila miglia, dalle strade di Shanghai alle montagne dell’Himalaya, che avrà come obiettivo quello di ricongiungere la creatura magica con la sua famiglia nel punto più alto della Terra.

– “Se mi vuoi bene” (100min – Commedia – Italia). Diego, avvocato di successo con una bella depressione in corso, veste i panni di un buon samaritano pasticcione che, volendo fare del bene ai suoi cari, finisce per devastare la vita a ognuno di loro. Così dopo un fallimentare tentativo di suicidio incontra Massimiliano, proprietario di un eccentrico negozio di Chiacchiere. È proprio chiacchierando con Massimiliano che Diego capisce qual è la soluzione per uscire dalla sua palude emotiva: fare del bene a tutti i suoi cari. Diego individua chirurgicamente i problemi che secondo lui affliggono sua madre, suo padre, suo fratello, sua figlia, i suoi amici, perfino la sua ex moglie e, con la precisione di un cecchino bendato, finisce per rovinare l’esistenza a ognuno di loro.

– “A mano disarmata” (107min – Biografico – Italia). Federica Angeli è una giornalista di cronaca del quotidiano la Repubblica. Nata e cresciuta ad Ostia, non ne può più di assistere ai soprusi che la mafia locale, capitanata dalla famiglia Costa, infligge ai suoi concittadini, e decide di applicare la sua competenza in materia di giornalismo d’inchiesta ad un’indagine sulla criminalità organizzata lungo il litorale romano. Le minacce non tardano ad arrivare, a Federica come alla sua famiglia: il marito Massimo, i tre figli, la sorella, la madre. La giornalista viene messa sotto scorta e la sua vita si trasforma: lei che era abituata alla libertà e all’indipendenza si ritrova a dover rispondere di ogni suo movimento e a dover temere gli attacchi dei Costa e dei loro affiliati.

– “Houselfull 4” (145min – Commedia – India). Quattro padri benestanti, quattro figlie e quattro potenziali generi. Ogni padre vuole che sua figlia sposi il pretendente più ricco e ogni figlia pensa di aver trovato il vero amore e l’uomo agiato che la renderà per sempre felice. Tuttavia, ciascuno degli spasimanti finge soltanto di essere ricco e, curiosamente, ognuno di loro dice di chiamarsi Jolly. In realtà, i quattro sono spiantati e senza scrupoli, fantasiosamente bugiardi e hanno l’intenzione di usare ogni espediente per riuscire a sposare le loro promesse spose.

– “Le verità” (106min – Drammatico – Francia e Giappone). Fabienne è una diva del cinema francese che è circondata da uomini che la amano e la ammirano, dall’ex marito al suo agente. Quando pubblica le sue memorie, la figlia Lumir (trasferitasi negli Stati Uniti per scappare dall’opprimente madre) torna in Francia con la sua famiglia. L’incontro tra le due donne è destinato a trasformarsi presto in scontro: emergeranno verità mai raccontate, si sistemeranno conti lasciati in sospeso e si confesseranno amore e risentimenti.

– “Vicino all’orizzonte” (109min – Sentimentale – Germania). Jessica ha diciott’anni, ama la vita e sogna in un domani felice quando un giorno si innamora del ventenne Danny. Bello, affascinante e sicuro di sé, Danny dietro la sua apparenza perfetta nasconde però un oscuro segreto. Con lui, Jessica si rende presto conto di non poter avere il futuro che sognava ma di una cosa è certa: crede nel loro amore e combatterà in suo nome.

– “Ad Astra” (124min – Fantascienza – Usa e Brasile). L’astronauta Roy McBride ha il compito di ricercare per la galassia il padre. Scomparso sedici anni prima in una missione tesa a trovare la vita aliena, l’uomo rappresenta una grande minaccia per tutta l’umanità.

– “A spasso col panda” (75min – Animazione – Russia). Una sbadata cicogna consegna per errore un panda alla porta sbagliata. Un orso, un alce, una tigre e un coniglia si imbarcheranno in un’avventura ardua ma piena di divertimento attraverso la natura selvaggia per riportare il piccolo alla sua legittima famiglia.

– “Dora e la città perduta” (102min – Avventura – Gran Bretagna, Australia – Usa). La piccola Dora ha sei anni e vive con mamma e papà nella foresta amazzonica, esercitandosi nel ruolo di esploratrice. I suoi genitori sono alla ricerca di una città inca perduta, Parapata, dove pare si nasconda più oro che in tutto il resto del mondo: ma spiegano a Dora che lo fanno “da esploratori, non da cercatori”, cioè per interesse scientifico e non per avidità. Salto temporale di un decennio. Dora ha 16 anni e i genitori l’hanno mandata in California per frequentare il liceo, ospite degli zii Nico e Sabrina. Ma suo cugino Diego è imbarazzato da quella ragazza stramba e impreparata a gestire i rapporti con i compagni di scuola. Finché Dora non viene rispedita nella foresta amazzonica insieme a Diego, alla secchiona Sammy e al nerd Andy, da mercenari che vogliono il loro aiuto per raggiungere Parapata.

– “L’angelo del male: Brightburn” (90min – Horror – Usa). Cosa succederebbe se un bambino arrivato sulla terra da un altro mondo invece di dimostrarsi un eroe fosse qualcosa di molto più sinistro? Una stupefacente e rivoluzionaria versione di un genere completamente nuovo: i supereroi horror.

– “Border – Creature di confine” (101min – Drammatico – Svezia). Tina, una guardia di frontiera con un sesto senso particolare nell’identificare i contrabbandieri, si trova faccia a faccia con una persona che non riesce bene a inquadrare e a capire se sia colpevole o no. Si ritroverà così costretta a fare i conti con terrificanti rivelazioni su se stessa e sull’umanità in generale.

Gli indirizzi:

– CAPITOL MULTISALA a Bergamo in via Tasso, 41 – 035 248330;

– CINEMA SAN MARCO a Bergamo in piazzale Repubblica, 2 – 035 240416;

– CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate in via Guglielmo Marconi, 40 – 035 294868

– TENSOSTRUTTURA BIBLIOTECA CIVICA GAMBIRASIO a Seriate in via Italia, 58;

– MULTISALA CONCA VERDE a Longuelo (Bergamo) in via Mattioli, 65 – 035 251339;

– CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo in piazza sant’Anna, 51 – 035 270760;

– CINEMA ALL’APERTO ARENA SANTA LUCIA a Bergamo in via Santa Lucia, 14;

– AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in Piazza della Libertà – 035.342239;

– UCI CINEMAS a Orio al Serio, all’Oriocenter;

– CINETEATRO QOELET a Redona (Bergamo), in via Papa Leone XIII 16 – 035.343904;

– ORATORIO DI BOCCALEONE a Bergamo in via Gabriele Rosa, 15 – 035.5290895;

– UCI CINEMAS CURNO in via Lega Lombarda, 39 a Curno – 892 960;

– CINESTAR CORTENUOVA in via Trieste, 15 – allo shopping village “Le acciaierie” di Cortenuova – 0363 992244;

– MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia, S.s. 498 Soncinese – 0363 688012;

– MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino in via Torrione, 2 – 035 971717;

– NUOVO CINETEATRO ALBINO in piazza san Giuliano ad Albino – 035 751490;

– CINEMA GARDEN a Clusone in via san Narno, 1 – 0346 22275;

– CINE-TEATRO SORRISO di Gorle in via Piave, 2 – 035 656962;

– CINEMA CENTRALE a Leffe in piazza Libertà 1 – 035.731154;

– SALA DELLA COMUNITA’ AGORA’ a Mozzo in via san Giovanni Battista, 6 – 035 461699;

– CINEMA TRIESTE a Zogno in via XI febbraio, 11 – 034591051.

– SALA EDEN a Stezzano in via Bergamo, 9 – 035591449;

– CINEMA TEATRO CAGNOLA a Urgnano in via Roma, 82 – 035 487 2228;

– CINETEATRO NUOVO a Zanica in via Roma, 46 – 035.670558;

– AUDITORIUM a Osio Sotto in via Sant’Alessandro 1/A – 035.881377;

– CINEMA TEATRO NUOVO a Chiuduno in via tenente Mario Belotti – 035.4427300;

– CINEMA AURORA a Grumello del Monte in via Martiri della Libertà, 61 – 035.833408;

– CINEMA AGORA’ a Petosino (Sorisole), in via Martiri della Libertà, 95 – 035472 9625;

– CINETEATRO SAN FEDELE a Calusco d’Adda, in via Verdi, 18 – 035.791010;

– CINEMA a Branzi in via Umberto I, 17 – 0345.71088;

– SALA DELLA COMUNITA’ a Casazza in piazza san Lorenzo 1 – 035.824479;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Romano di Lombardia in via Monte Grappa – 0363 910130;

– CINEMA TEATRO CRYSTAL a Lovere in via Valvendra, 15 – 333.1090049;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Nembro in via Vittoria, 12 – 035.520420;

– CINETEATRO ALADINO ad Alzano Lombardo in via monsignor Balduzzi 11 – 035.512360;

– CINEMA PREALPI a Schilpario, in piazza cardinal Maj – 0346.56304;

– CINEMA STELLA ALPINA a Selvino, in piazza Chiesa, 6 – 035.764250;

– CINEMA TEATRO AGLI ABETI a Bratto (Castione della Presolana), in via Provinciale – 0346.38397;

– GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE a Nembro, in via Nembrini – 035.520563;

– CINETEATRO DI ALBEGNO a Treviolo, in via Marconi 15 – 3203381807.

Paolo Ghisleni