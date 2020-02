Arriva “Fabrizio De André e PFM – Il concerto ritrovato”: al cinema in settimana

Arriva al cinema “Fabrizio De André e PFM – Il concerto ritrovato”. Il documentario del concerto che Faber tenne con la Premiata Forneria Marconi a Genova il 3 gennaio del 1979 si potrà vedere il 17, 18 e 19 febbraio con la regia di Walter Veltroni.

Altra novità è “Lunar city“, il docu-film che celebra i cinquant’anni del primo sbarco sulla Luna raccontando le sfide presenti e future, le tecnologie più avanzate e l’impegno di uomini e mezzi che porteranno il genere umano a ritornare sulla Luna e nello spazio. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Birds of prey”, “Dolittle”, “Fantasy island”, “Gli anni più belli”, “Odio l’estate”, “Parasite” e “Sonic – Il film”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana.

LUNEDI’ 17 FEBBRAIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Gli anni più belli” (ore 17:30 e 21);

“Il lago delle oche selvatiche” (ore 17:30 e 21);

“Judy” (ore 21);

“1917” (ore 17.30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Odio l’estate” (ore 21);

“Fabrizio De André e PFM – Il concerto ritrovato” (ore 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Tappo – Cucciolo in un mare di guai” – ingresso a 4 euro (ore 17);

“Odio l’estate” – ingresso a 4 euro (ore 21);

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Parasite” – Versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21);

“L’ufficiale e la spia” – Versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Piccole donne” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“Le traversiadi. Cinque viaggi (+ uno) con gli sci al limite delle Orobie” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Lunar city” (ore 18:30 e 20:30);

“Sonic – Il film” (ore 14:15, 15, 16:30, 17:15 e 19);

“Gli anni più belli” (ore 14, 14:45, 17, 17:45, 19:30, 20:45 e 22:30);

“Fantasy island” (ore 14:40 e 22:20);

“Sorry we missed you” – ingresso a 5 euro (ore 15:30, 18:30 e 21:30);

“Parasite” (ore 19:15 e 21:15);

“Birds of prey” (ore 13:30, 16 e 21:45);

“Birds of prey” – Imax (ore 14:30, 17:30, 20 e 22:35);

“Underwater” (ore 22:50);

“JoJo Rabbit” (ore 17:40 e 20:10);

“Odio l’estate” (ore 14:50, 17:20, 19:45, 20:15, 22:05 e 22:45);

“The Lodge” – ingresso a 6 euro (ore 22:15);

“Dolittle” (ore 13:50, 15:15, 16:15, 17:35 e 19:20);

“1917” (ore 13:45 e 16:45);

“Fabrizio De Andre’ e Pfm – Il concerto ritrovato” (ore 18 e 21);

“Joker” (ore 19:50);

“Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (ore 14:10);

“Il diritto di opporsi” (ore 22);

“Judy” (ore 19:25).

UCI CINEMAS a Curno

“Gli anni più belli” (ore 17, 19:30 e 22:30);

“Fantasy island” (ore 16:30 e 23);

“Sorry we missed you” – ingresso a 5 euro (ore 18:30 e 21:30);

“Sonic – Il film” (ore 17:15 e 19);

“Odio l’estate” (ore 16:35, 20 e 22);

“The Lodge” – ingresso a 6 euro (ore 22:30);

“Parasite” (ore 19:20);

“Dolittle” (ore 17:25, 19:45 e 21:45);

“Fabrizio De Andre’ e Pfm – Il concerto ritrovato (ore 18 e 21);

“Piccole donne” (ore 21:15);

“JoJo Rabbit” (ore 16:50);

“Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (ore 16:40);

“Birds of prey” (ore 17:45, 20:10 e 22:40);

“Il diritto di opporsi” (ore 22:15);

“1917” (ore 19:10).

CINESTAR a Cortenuova

“Birds of prey” (ore 18.30 e 21:10);

“Dolittle” (ore 18:35 e 21:10);

“Fabrizio De André e PFM – Il concerto ritrovato” (ore 20:45);

“Fantasy island” (ore 18:45 e 21:15);

“Gli anni più belli” (ore 18:25 e 21);

“Odio l’estate” (ore 18:30 e 21:10);

“Parasite” (ore 18:20 e 21);

“Sonic – Il film” (ore 18.30).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Gli anni più belli” (ore 19:45 e 22);

“Dolittle” (ore 20);

“Odio l’estate” (ore 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Sonic – Il film” (ore 21:15);

“Birds of prey” (ore 21:15);

“Fantasy island” (ore 21:15);

“Odio l’estate” (ore 21:15);

“Gli anni più belli” (ore 21:15).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Me contro te. Il film – la vendetta del signor S” (ore 21).

MARTEDI’ 18 FEBBRAIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Gli anni più belli” (ore 17.30 e 21);

“Il lago delle oche selvatiche” (ore 17:30);

“Judy” (ore 17.30);

“1917” (ore 21);

“Last Christmas” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“JoJo Rabbit” (ore 21);

“Fabrizio De André e PFM – Il concerto ritrovato” (ore 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Tappo – Cucciolo in un mare di guai” (ore 17);

“Judy” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Parasite” (ore 21);

“L’ufficiale e la spia” (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Il mistero di Henri Pick” (ore 16).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“Memorie di un assassino” – Versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Fantasy island” (ore 14:40 e 22:20);

“Gli anni più belli” (ore 14, 14:45, 17, 17:45, 19:30, 20:45 e 22:30);

“Sonic – Il film” (ore 14:15, 15, 16:30, 17:15 e 19);

“Lunar city” (ore 18:30 e 20:30);

“Parasite” (ore 19:15 e 21:15);

“Judy” (ore 19:25);

“Dolittle” (ore 13:50, 15:15, 16:15, 17:35 e 19:20);

“Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (ore 14:10);

“Underwater” (ore 22:50);

“1917” (ore 13:45, 16:45 e 22:15);

“JoJo Rabbit” (ore 17:40 e 20:10);

“Birds of prey” (ore 13:30, 16 e 21:45);

“Birds of prey” – Imax (ore 14:30, 17:30, 20 e 22:35);

“Odio l’estate” (ore 14:50, 17:20, 19:45, 20:15, 22:05 e 22:45);

“Fabrizio De Andre’ e Pfm – Il concerto ritrovato (ore 18 e 21);

“Il diritto di opporsi” (ore 22);

“Joker” (ore 19:50);

“Hammamet” – ingresso a 3,50 euro (ore 15:30, 18:30 e 21:30).

UCI CINEMAS a Curno

“Sonic – Il film” (ore 17:15 e 19);

“Lunar city” (ore 18:15 e 20:50);

“Gli anni più belli” (ore 17, 19:30 e 22:30);

“Fantasy island” (ore 16:30 e 23);

“Birds of prey” (ore 22:40);

“Dolittle” (ore 17:25, 19:45 e 22:30);

“Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (ore 16:40);

“Odio l’estate” (ore 16:35, 20 e 22);

“JoJo Rabbit” (ore 16:50);

“Il diritto di opporsi” (ore 22:15);

“Fabrizio De Andre’ e Pfm – Il concerto ritrovato” (ore 18 e 21);

“Hammamet” – ingresso a 3,50 euro (ore 18:30 e 21:30);

“1917” (ore 19:10 e 21:45);

“Parasite” (ore 19:20);

“Piccole donne” (ore 21:15).

CINESTAR a Cortenuova

“Birds of prey” (ore 18.30 e 21:10);

“Dolittle” (ore 18:35 e 21:10);

“Fabrizio De André e PFM – Il concerto ritrovato” (ore 20:45);

“Fantasy island” (ore 18:45 e 21:15);

“Gli anni più belli” (ore 18:25 e 21);

“Odio l’estate” (ore 18:30 e 21:10);

“Parasite” (ore 18:20 e 21);

“Sonic – Il film” (ore 18.30).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Gli anni più belli (ore 19:45 e 22);

“Manaslu – La montagna delle anime” – cineforum (ore 21);

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Sonic – Il film” (ore 21:15);

“Fantasy island” (ore 21:15);

“Odio l’estate” (ore 21:15);

“Gli anni più belli” (ore 21:15);

“Dolittle” (ore 21:15).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“La famosa invasione degli orsi in Sicilia” (ore 21).

MERCOLEDI’ 19 FEBBRAIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Gli anni più belli” (ore 21);

“Il lago delle oche selvatiche” (ore 21);

“1917” (ore 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“JoJo Rabbit” (ore 21);

“Odio l’estate” (ore 17:30);

“Fabrizio De André e PFM – Il concerto ritrovato” (ore 17:30 e 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Judy” (ore 17 e 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Lontano lontano” (ore 21);

“Parasite” (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Il mistero di Henri Pick” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“Memorie di un assassino” (ore 17 e 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Sonic – Il film” (ore 14:15, 15, 16:30, 17:15 e 19);

“Fantasy island” (ore 14:40 e 22:20);

“Sonic – The Hedgehog” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 18:30);

“Lunar city” (ore 18:30 e 20:30);

“Gli anni più belli” (ore 14, 14:45, 15:30, 17, 17:45, 19:30, 20:45, 21:30 e 22:30);

“Joker” (ore 19:50);

“Birds of prey” (ore 13:30, 16 e 21:45);

“Birds of prey” – Imax (ore 14:30, 17:30, 20 e 22:35);

“Parasite” (ore 19:15 e 21:15);

“Odio l’estate” (ore 14:50, 17:20, 19:45, 20:15, 22:05 e 22:45);

“1917” (ore 13:45, 16:45 e 22:15);

“Dolittle” (ore 13:50, 15:15, 16:15, 17:35 e 19:20);

“JoJo Rabbit” (ore 17:40 e 20:10);

“Il diritto di opporsi” (ore 22);

“Fabrizio De Andre’ e Pfm – Il concerto ritrovato (ore 18 e 21);

“Underwater” (ore 22:50);

“Judy” (ore 19:25);

“Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (ore 14:10).

UCI CINEMAS a Curno

“Fantasy island” (ore 16:30 e 23);

“Sonic – Il film” (ore 17:15 e 19);

“Sonic – The Hedgehog” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 19:30);

“Gli anni più belli” (ore 17, 18:30, 19:30, 21:30 e 22:30);

“Dolittle” (ore 17:25, 19:45 e 22:30);

“Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (ore 16:40);

“Parasite” (ore 19:20);

“Il diritto di opporsi” (ore 22:15);

“Birds of prey” (ore 17:45, 20:10 e 22:40);

“Piccole donne” (ore 21:15);

“Fabrizio De Andre’ e Pfm – Il concerto ritrovato (ore 18 e 21);

“JoJo Rabbit” (ore 16:50);

“1917” (ore 21:45);

“Odio l’estate” (ore 16:55, 20 e 22).

CINESTAR a Cortenuova

“Birds of prey” (ore 18.30 e 21:10);

“Dolittle” (ore 18:35 e 21:10);

“Fabrizio De André e PFM – Il concerto ritrovato” (ore 20:45);

“Fantasy island” (ore 18:45 e 21:15);

“Gli anni più belli” (ore 18:25 e 21);

“Odio l’estate” (ore 18:30 e 21:10);

“Parasite” (ore 18:20 e 21);

“Sonic – Il film” (ore 18.30).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Sonic – Il film” (ore 21:15);

“Birds of prey” (ore 21:15);

“Fantasy island” (ore 21:15);

“Odio l’estate” (ore 21:15);

“Gli anni più belli” (ore 21:15).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Tutto il mio folle amore” – cineforum (ore 20:45).

– “Parasite” (132min – Drammatico – Corea del Sud). Tutta la famiglia di Ki-taek è senza lavoro. Ki-taek è particolarmente interessata allo stile di vita della ricchissima famiglia Park. Un giorno, suo figlio riesce a farsi assumere dai Park e le due famiglie si ritrovano così intrecciate da una serie di eventi incontrollabili.

– “L’ufficiale e la spia” (126min – Drammatico – Francia e Italia). Il 5 gennaio 1895 il capitano Alfred Dreyfus, un giovane soldato ebreo, viene accusato di essere una spia della Germania e condannato all’ergastolo sull’Isola del Diavolo. Tra i testimoni della sua umiliazione vi è Georges Picquart, che è promosso invece alla direzione dell’unità di controspionaggio militare che lo ha incastrato. Quando però scopre che informazioni segrete arrivano ancora ai tedeschi, Picquart viene trascinato in un pericoloso labirinto di inganni e corruzione che minaccia non solo il suo onore ma anche la sua stessa vita.

– “Piccole donne” (135min – Drammatico – Usa). Le quattro sorelle March diventano donne nell’America sconvolta dalla guerra civile. Diverse tra loro, combatteranno per realizzare i propri sogni ed essere ciò che realmente vogliono.

– Le traversiadi. Cinque viaggi (più uno) con gli sci al limite delle Orobie” (80min – Documentario – Italia). La traversata delle Orobie con gli sci, dal lago di Como a Carona di Valtellina, è stata percorsa per quattro volte dal 1971: 180 chilometri e 15.000 metri di dislivello in una settimana. Nella regione italiana più antropizzata, a pochi chilometri dalle sedi della logistica, dai capannoni industriali, dagli apericena, si scoprono luoghi selvaggi, meravigliosi e solitari. Maurizio Panseri e Marco Cardullo nella primavera 2018 percorrono e filmano l’itinerario per la quinta volta. Il film Le traversiadi è un viaggio fra le montagne e nella storia dell’alpinismo: Maurizio e Alberto vanno alla ricerca degli ideatori della traversata, nelle valli bergamasche e in Francia… Le traversiadi è girato nel classico formato 2,39:1, Cinemascope, perché se è vero che il Cinemascope è nato per riprendere i serpenti, come dice Fritz Lang, ne Il disprezzo di Jean-Luc Godard, pensiamo vada benone anche per riprendere gli sci.

– “Il mistero di Henri Pick” (100min – Commedia – Francia). Un’editrice scopre un romanzo che considera un capolavoro in una biblioteca la cui particolarità è quella di raccogliere i manoscritti rifiutati dagli editori. Il testo è firmato da un certo Henri Pick, un pizzaiolo bretone morto due anni prima. Tuttavia, secondo la sua vedova, l’uomo non ha mai letto un libro in vita sua e non ha scritto nient’altro che non fosse la lista della spesa. Al di là del mistero, il romanzo diventa un bestseller. Un famoso critico letterario decide allora di risalire al bandolo della matassa con l’inaspettato aiuto della figlia dell’enigmatico Henri Pick.

– “Memorie di un assassino” (129min – Thriller – Corea del Sud). 1986. Il detective Seo è inviato da Seul in una piccola città tra le campagne coreane per indagare sugli omicidi di un serial killer, ma si scontra con l’ottusità e la superficialità dei poliziotti locali. Tratto dal romanzo di Kim Kwang-rim, si basa su una storia vera avvenuta alla fine degli anni ’80 in Corea del Sud. È un periodo difficile, gli interrogatori risentono ancora del periodo della dittatura, quando estorcere le confessioni era all’ordine del giorno. L’urgenza di trovare un colpevole a tutti i costi annebbia il giudizio dei poliziotti. Ma c’è aria di cambiamento e alcune scene lo indicano chiaramente, come quella in cui i bambini non ubbidiscono all’ordine del coprifuoco urlato dai soldati per le strade: piccoli indizi della democrazia a venire. Un ottimo thriller, giocato sui campi lunghi di grande respiro.

– “Tutto il mio folle amore” (97min – Drammatico – Italia). Il racconto della straordinaria avventura di un padre e un figlio con problemi di autismo (che dall’Italia dell’Est arrivano fino alle strade deserte dei Balcani) e del loro rapporto tenero, divertente, problematico e fuori dagli schemi. Dietro di loro, nel tentativo di raggiungerli, anche la madre e il nuovo compagno affronteranno un viaggio altrettanto imprevedibile. In quest’avventura tutti dovranno fare i conti con se stessi e con il proprio ruolo di genitori.

– “Me contro te. Il film – La vendetta del signor S” (67min – Commedia – Italia). Luì e Sofi sono ancora una volta alle prese contro il malefico Signor S, che sta tramando vendetta e lavora ad un piano per diventare il padrone del mondo. I Me contro Te saranno chiamati ad impedirglielo.

– “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” (81min – Animazione – Italia e Francia). Tutto ha inizio il giorno in cui Tonio, figlio del re degli orsi, viene rapito dai cacciatori nelle montagne della Sicilia. Approfittando di un rigoroso inverno che minaccia una grande carestia, il re decide di invadere la piana dove vivono gli uomini. Con l’aiuto del suo esercito e di un mago, riesce a vincere e a ritrovare Tonio. Ben presto, però, si renderà conto che gli orsi non sono fatti per vivere nella terra degli uomini.

– “Birds of prey” (108min – Avventura – Usa). Quando il malvagio narcisista di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, prendono di mira la piccola Cass, la città viene messa sotto sopra per trovarla. Le strade di Harley, Huntress, Black Canary e Renee Montoya si incrociano, e l’improbabile quartetto non ha altra scelta che allearsi per sconfiggere Roman.

– “Dolittle” (106min – Commedia – Usa). Sette anni dopo aver perso la moglie, l’eccentrico dottor John Dolittle, famoso medico e veterinario dell’Inghilterra vittoriana, si ritrova dietro le alte mura della sua abitazione con la sola compagnia dei suoi animali esotici. Quando la giovane regina si ammala gravemente, con riluttanza è costretto a salpare per un’epica avventura in un’isola leggendaria alla ricerca di una cura, ritrovando così il suo acume e il suo coraggio mentre si imbatte in vecchi avversari e scopre creature meravigliose. Lo accompagneranno nel viaggio un giovane assistente e un gruppo incredibile di amici animali.

– “Fabrizio De Andrè e PFM – Il concerto ritrovato” (108min – Documentario – Italia). Il ritrovamento dello storico filmato del concerto di Fabrizio De André con la PFM, tenutosi a Genova il 3 gennaio 1979 e ripreso da Piero Frattari, consente a Walter Veltroni di ricostruire quell’epoca indimenticabile. Le immagini del concerto sono raccontate dai protagonisti di allora – Dori Ghezzi, Franz Di Cioccio, Patrick Djivas, Franco Mussida, Flavio Premoli, David Riondino, Piero Frattari, Guido Harari – che rievocano l’atmosfera di quel giorno, le emozioni provate, il dietro le quinte e la magia di un’esperienza mai più replicata.

– “Fantasy island” (110min – Horror – Usa). L’enigmatico Mr. Roarke fa avverare i sogni più segreti dei suoi fortunati ospiti in un lussuoso ma isolato resort su un atollo tropicale. Quando però le fantasie si trasformano in incubi, gli ospiti dovranno risolvere il mistero che si cela dietro l’isola per salvare le loro stesse vite.

– “Gli anni più belli” (129min – Drammatico – Italia). Quattro ragazzi formano da adolescenti un forte legame d’amicizia negli anni Ottanta. Nell’arco di quarant’anni, prendono però strade diverse. Continuano così a perdersi e ritrovarsi fino a quando passioni e tradimenti rischiano di separarli in maniera definitiva.

– “Odio l’estate” (110min – Commedia – Italia). Le regole per una vacanza perfetta: non si parte senza il canotto, non si parte senza il cane, ma soprattutto non si prenota la stessa casa. Aldo, Giovanni e Giacomo partono per le vacanze estive, non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse: uno è il precisetto organizzatissimo ma con un’attività in proprio fallimentare, l’altro è il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale, e l’ultimo è l’ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri. Le loro tre vite lontanissime si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana: stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto stessa casa in affitto. Lo scontro è inevitabile: abitudini diverse, due figli che si innamorano, tre mogli che partono col piede sbagliato ma finiscono per ballare insieme in una sera d’estate e tre nuovi amici alla ricerca di un figlio in fuga.

– “Sonic – Il film” (94min – Azione – Giappone, Usa e Canada). Sonic trascina Tom Wachowski, uno sceriffo del Montana, in un viaggio attraverso il paese per recuperare i suoi favolosi anelli d’oro prima che il dottor Ivo Robotnik possa reclamarli per sé stesso.

– “Manaslu – La montagna delle anime” (123min – Documentario – Austria). Hans Kammerlander, esperto scalatore, torna ad affrontare nuovamente il suo destino a 26 anni di distanza da una drammatica esperienza sul Manaslu, montagna del Nepal alta 8163 metri. In quella circostanza, due sue amici d’infanzia hanno perso la vita mentre Hans è sopravvissuto.

– “Il lago delle oche selvatiche” (117min – Drammatico – Cina). Il capo di una banda di motociclisti e una prostituta, disposta a tutto pur di tornare libera, si incontrano mentre lui fugge dalla guerra che oppone le gang della sua zona. Entrambi giunti al punto di non ritorno, affrontano insieme l’ultima sfida per la sopravvivenza.

– Judy” (118min – Biografico – Gran Bretagna). Judy Garland, leggendaria artista, nel 1968 arriva a Londra per tenere una serie di concerti. Per lei si tratta di un periodo non felice: la sua situazione finanziaria non è delle migliori e la sua vita privata è un completo disastro.

– “Tappo – Cucciolo in un mare di guai” (85min – Animazione – Canada). Tappo è un cagnolino abituato a vivere nell’agio e nel lusso. Dopo la morte della sua amata e ricca padrona, viene inaspettatamente cacciato di casa e per la prima volta deve imparare a cavarsela da solo nel mondo reale. Dopo mille avventure nella grande città, riesce a trovare un nuovo padrone: si tratta di Zoe, una ragazza che sogna di diventare una cantante famosa e che vive in un seminterrato. Sarà Zoe che aiuterà Tappo a sfuggire ai perfidi Charles e Victoria, gli avidi e spietati figli della ricca defunta, decisi a mettere le mani sul patrimonio ereditato da Tappo a sua insaputa.

– “Last Christmas” (102min – Commedia – Gran Bretagna). Kate lavora a Londra travestita da elfo natalizio. Non le sembra vero quando nella sua vita entra il bel Tom, un giovane in grado di vedere al di là delle apparenze. Mentre la città si appresta a vivere il periodo più bello dell’anno, i due impareranno ad ascoltare il loro cuore, ad avere fede e a credere nel sentimento che li legherà.

– JoJo rabbit” (108min – Commedia – Germania e Usa). Jojo, un bambino cresciuto dalla sola madre, ha come unico alleato il suo amico immaginario Adolf Hitler. Il suo ingenuo patriottismo viene però messo alla prova quando incontra una ragazzina che stravolge le sue convinzioni sul mondo, costringendolo ad affrontare le sue paure più grandi.

– “Lontano lontano” (90min – Commedia – Italia). Per cambiare vita non si è mai troppo vecchi. Questo almeno sperano Attilio, Giorgetto e il Professore, tre romani sulla settantina, variamente disastrati, che un giorno decidono di mollare la vecchia vita di quartiere e andare a vivere all’estero. All’estero dove? È solo la prima di una lunga serie di questioni da risolvere, ma il Professore, in pensione dopo una vita a insegnare il latino, si annoia moltissimo, Giorgetto, ultima scheggia del popolo di Roma, non riesce ad arrivare a fine mese, e Attilio, robivecchi e fricchettone, vorrebbe rivivere le emozioni dei tanti viaggi fatti in gioventù. Sono tutti decisi a cambiare vita e ci riusciranno, anche se forse non nel modo che si aspettavano.

– “Sorry we missed you” (100min – Drammatico – Gran Bretagna, Francia e Belgio). Ricky, Abby e i loro due figli, l’undicenne Liza Jane e il liceale Sebastian, vivono a Newcastle e sono una famiglia unita. Ricky è stato occupato in diversi mestieri mentre Abby fa assistenza domiciliare a persone anziane e disabili. Nonostante lavorino duro entrambi si rendono conto che non potranno mai avere una casa di loro proprietà. Giunge allora quella che Ricky vede come l’occasione per realizzare i sogni familiari. Se Abby vende la sua auto sarà possibile acquistare un furgone che permetta a lui di diventare un trasportatore freelance con un sensibile incremento nei guadagni. Non tutto però è come sembra.

– “The Lodge” (100min – Thriller – Gran Bretagna). Richard Marsh è un acclamato scrittore di libri che ha fatto dei culti cristiani estremi il suo interesse principale. Nel corso delle sue ricerche, si è innamorato di Grace, la sola adepta sopravvissuta a un suicidio di massa. Sulla via del divorzio dalla moglie Laura, fa di Grace la sua fidanzata. I figli Aidan e Mia rifiutano però di accettarla come matrigna. La situazione diventerà terrificante quando la donna e i due figliastri si ritroveranno isolati nel remoto lodge di famiglia.

– “Lunar city” (65min – Documentario – Italia). In occasione dei cinquant’anni del primo sbarco sulla Luna, si raccontano le sfide presenti e future, le tecnologie più avanzate e l’impegno di uomini e mezzi che porteranno il genere umano a ritornare sulla Luna e conquistare lo “spazio profondo”. Attraverso interviste alle figure chiave impegnate nelle prossime missioni lunari, sarà spiegato come, in un futuro non così lontano con una stazione spaziale in cislunare, gli astronauti potranno partire dal pianeta Terra con una normale capsula Orion, attraccare dopo qualche giorno al Gateway e poi far rotta verso lo spazio interplanetario a bordo del Transport.

– Underwater” (95minm – Fantascienza – Usa). Un team di ricercatori sottomarini si ritrova a dover lottare per la propria sopravvivenza dopo che un devastante terremoto distrugge il loro laboratorio sotterraneo.

– “1917” (110min – Drammatico – Gran Bretagna e Usa). Al culmine della Prima guerra mondiale, due giovani soldati britannici, Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman) ricevono una missione apparentemente impossibile. In una corsa contro il tempo, devono attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio che arresterà un attacco mortale contro centinaia di soldati, tra cui il fratello di Blake.

– “Joker” (122min – Drammatico – Usa). Joker è noto per essere uno dei nemici storici di Batman. Ma la storia del suo alter ego Arthur Fleck rivela come un uomo trascurato dalla società possa riversare tutta la sua grinta in qualcosa che sarà di futuro monito per tutto il mondo.

– “Il diritto di opporsi” (136min – Drammatico – Usa). Dopo essersi laureato ad Harvard, il giovane avvocato Bryan Stevenson avrebbe potuto scegliere di svolgere fin da subito dei lavori redditizi. Al contrario, si dirige in Alabama con l’intento di difendere persone condannate ingiustamente, con il sostegno dell’attivista locale Eva Ansley. Uno dei suoi primi casi, nonché il più controverso, è quello di Walter McMillian, che nel 1987 viene condannato a morte per il famoso omicidio di una ragazza di 18 anni, nonostante la preponderanza di prove che dimostrano la sua innocenza, e il fatto che l’unica testimonianza contro di lui sia quella di un criminale con un movente per mentire. Negli anni che seguono, Bryan si ritroverà in un labirinto di manovre legali e politiche, di razzismo palese e sfacciato, mentre combatte per Walter, e altri come lui, con le probabilità – e il sistema – contro.

– “Hammamet” (126min – Biografico – Italia). Il film ricostruisce, con personaggi ispirati alla realtà e con personaggi di fantasia, la caduta di Bettino Craxi, uomo di Stato italiano.

Gli indirizzi:

– CAPITOL MULTISALA a Bergamo in via Tasso, 41 – 035 248330;

– CINEMA SAN MARCO a Bergamo in piazzale Repubblica, 2 – 035 240416;

– CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate in via Guglielmo Marconi, 40 – 035 294868

– TENSOSTRUTTURA BIBLIOTECA CIVICA GAMBIRASIO a Seriate in via Italia, 58;

– MULTISALA CONCA VERDE a Longuelo (Bergamo) in via Mattioli, 65 – 035 251339;

– CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo in piazza sant’Anna, 51 – 035 270760;

– CINEMA ALL’APERTO ARENA SANTA LUCIA a Bergamo in via Santa Lucia, 14;

– AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in Piazza della Libertà – 035.342239;

– UCI CINEMAS a Orio al Serio, all’Oriocenter;

– CINETEATRO QOELET a Redona (Bergamo), in via Papa Leone XIII 16 – 035.343904;

– ORATORIO DI BOCCALEONE a Bergamo in via Gabriele Rosa, 15 – 035.5290895;

– UCI CINEMAS CURNO in via Lega Lombarda, 39 a Curno – 892 960;

– CINESTAR CORTENUOVA in via Trieste, 15 – allo shopping village “Le acciaierie” di Cortenuova – 0363 992244;

– MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia, S.s. 498 Soncinese – 0363 688012;

– MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino in via Torrione, 2 – 035 971717;

– NUOVO CINETEATRO ALBINO in piazza san Giuliano ad Albino – 035 751490;

– CINEMA GARDEN a Clusone in via san Narno, 1 – 0346 22275;

– CINE-TEATRO SORRISO di Gorle in via Piave, 2 – 035 656962;

– CINEMA CENTRALE a Leffe in piazza Libertà 1 – 035.731154;

– SALA DELLA COMUNITA’ AGORA’ a Mozzo in via san Giovanni Battista, 6 – 035 461699;

– CINEMA TRIESTE a Zogno in via XI febbraio, 11 – 034591051.

– SALA EDEN a Stezzano in via Bergamo, 9 – 035591449;

– CINEMA TEATRO CAGNOLA a Urgnano in via Roma, 82 – 035 487 2228;

– CINETEATRO NUOVO a Zanica in via Roma, 46 – 035.670558;

– AUDITORIUM a Osio Sotto in via Sant’Alessandro 1/A – 035.881377;

– CINEMA TEATRO NUOVO a Chiuduno in via tenente Mario Belotti – 035.4427300;

– CINEMA AURORA a Grumello del Monte in via Martiri della Libertà, 61 – 035.833408;

– CINEMA AGORA’ a Petosino (Sorisole), in via Martiri della Libertà, 95 – 035472 9625;

– CINETEATRO SAN FEDELE a Calusco d’Adda, in via Verdi, 18 – 035.791010;

– CINEMA a Branzi in via Umberto I, 17 – 0345.71088;

– SALA DELLA COMUNITA’ a Casazza in piazza san Lorenzo 1 – 035.824479;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Romano di Lombardia in via Monte Grappa – 0363 910130;

– CINEMA TEATRO CRYSTAL a Lovere in via Valvendra, 15 – 333.1090049;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Nembro in via Vittoria, 12 – 035.520420;

– CINETEATRO ALADINO ad Alzano Lombardo in via monsignor Balduzzi 11 – 035.512360;

– CINEMA PREALPI a Schilpario, in piazza cardinal Maj – 0346.56304;

– CINEMA STELLA ALPINA a Selvino, in piazza Chiesa, 6 – 035.764250;

– CINEMA TEATRO AGLI ABETI a Bratto (Castione della Presolana), in via Provinciale – 0346.38397;

– GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE a Nembro, in via Nembrini – 035.520563;

– CINETEATRO DI ALBEGNO a Treviolo, in via Marconi 15 – 3203381807.

Paolo Ghisleni