Da “Aquaman” a “Moschettieri del re”: Capodanno al cinema

Arriva al cinema “Aquaman”. Il film, che approda nelle sale martedì 1° gennaio, vede protagonisti Jason Momoa e Nicole Kidman.

In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Amici come prima”, “Ben is back”, “Bohemian rhapsody”, “Bumblebee”, “Il ritorno di Mary Poppins”, “La befana vien di notte”, “Moschettieri del re” e “Spider-man: un nuovo universo”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana.

LUNEDI’ 31 DICEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“7 uomini a mollo” (ore 15:15 e 17:45);

“Ben is back” (ore 14:30 e 20:15);

“Cold war” (ore 16:30, 18:30, 20:30 e 22:30);

“Bohemian rhapsody” (ore 15, 17:30, 20 e 22:30);

“Suspiria” (ore 22:30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“La befana vien di notte” (ore 15:30, 17:45, 20:15 e 22:30);

“Moschettieri del re” (ore 15, 17:45, 20 e 22:30).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Il ritorno di Mary Poppins” (ore 15, 17:45 e 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Old man and the gun” (ore 19 e 21:30);

“Nelle tue mani” (ore 19 e 21:15).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Il ritorno di Mary Poppins” (ore 17:45 e 20:45).

AUDITORIUM LA80 a Bergamo

“La strega Rossella e Bastoncino” (ore 16:30);

“Capri-Revolution” (ore 18);

“La donna elettrica” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo

“La strega Rossella e Bastoncino” (ore 16:30);

“Capri-Revolution” (ore 18);

“La donna elettrica” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“La befana vien di notte” (ore 13:50, 15:10, 16:40, 17:40, 19:15, 20:05, 21:35 e 22:10);

“Il ritorno di Mary Poppins” – Imax (ore 14:30, 17:10, 19:50 e 22:30);

“Il ritorno di Mary Poppins” (ore 13:30, 15:05, 16:20, 18:15 e 21:10);

“Amici come prima” (ore 14:40, 17:20, 20 e 22:35);

“Bumblebee” (ore 14:20, 15:30, 17, 19:55, 21:30 e 22:25);

“Un piccolo favore” (ore 19:35);

“7 uomini a mollo” (ore 19:45);

“Il Grinch” (ore 14:05, 16:05 e 18:05);

“Il testimone invisibile” (ore 22:45);

“Macchine mortali” (ore 13:45 e 16:50);

“Bohemian rhapsody” (ore 14, 16:45, 19:35 e 22:25);

“Spider-man: un nuovo universo” (ore 14, 15, 16:35, 17:15, 19:05 e 22:15);

“Ben is back” (ore 19:20 e 21:55);

“Moschettieri del re” (ore 14:15, 17:25, 19:10, 20:10, 21:40 e 22:40).

UCI CINEMAS a Curno

“La befana vien di notte” – 3D (ore 14:30, 17:50, 20 e 22:30);

“Un piccolo favore” (ore 19:45);

“Spider-man: un nuovo universo” (ore 14, 17:05 e 19:30);

“Il testimone invisibile” (ore 22:35);

“Moschettieri del re” (ore 14:40, 19:40 e 22:20);

“Bohemian rhapsody” (ore 13:45, 16:30, 19:20 e 22:15);

“Ben is back” (ore 17:15 e 22:25);

“Amici come prima” (ore 14:25, 16:50, 16:50, 20:20 e 22:40);

“Il ritorno di Mary Poppins” (ore 14:10, 15, 16:40, 17:10, 19:50 e 22:10);

“Il Grinch” (ore 14:20);

“Bumblebee” (ore 14:15, 17, 20:10 e 22:45).

CINESTAR a Cortenuova

“7 uomini a mollo” (ore 21:15);

“Amici come prima” (ore 14:10, 16, 17:50, 19:40 e 21:15);

“Ben is back” (ore 16:30 e 18:30);

“Bohemian rhapsody” (ore 20:50);

“Bumblebee” (ore 14:10, 16:30 e 18:50);

“Il Grinch” (ore 14:45);

“Il ritorno di Mary Poppins” (ore 15:45, 18:30 e 21);

“Il testimone invisibile” (ore 18:55);

“La befana vien di notte” (ore 14:15, 16:25, 18:35 e 21:10);

“Macchine mortali” (ore 21:10);

“Moschettieri del re” (ore 14:10, 16:25, 18:40 e 21:05);

“Spider-man: un nuovo universo” (ore 14:15 e 16:35).

SPAZIOCINEMA ANTEO a Treviglio

“Bohemian rhapsody” (ore 20, 20:30 e 22:30);

“Old man & the gun” (ore 18, 18:40, 20:30 e 22:30);

“Capri-Revolution” (ore 20 e 22:30);

“7 uomini a mollo” (ore 19:50 e 22:10);

“Cold war” (ore 20:15 e 22);

“Nelle tue mani” (ore 19:40 e 21:50).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Ben is back” (ore 16 e 22);

“Moschettieri del re” (ore 18, 20 e 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Il ritorno di Mary Poppins” (ore 17.30 e 21:15);

“Spider-man: un nuovo universo” (ore 16:30);

“Moschettieri del re” (ore 16:30, 18:30 e 21:15);

“La befana vien di notte” (ore 16:30, 18:30 e 21:15);

“Amici come prima” (ore 16:30, 18:30 e 21:15);

“Bumblebee” (ore 18:40);

“Bohemian rhapsody” (ore 21:15).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Il ritorno di Mary Poppins” (ore 20:45).

MARTEDI’ 1° GENNAIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“7 uomini a mollo” (ore 15:15 e 20);

“Ben is back” (ore 17:45 e 22:30);

“Cold war” (ore 14:30 e 16:30);

“Bohemian rhapsody” (ore 15, 17:30, 20 e 22:30);

“Suspiria” (ore 18:30 e 21:30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“La befana vien di notte” (ore 15:30, 17:45, 20:15 e 22:30);

“Moschettieri del re” (ore 15, 17:30, 20 e 22:30).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Ralph spacca internet” (ore 15 e 17:45);

“Il ritorno di Mary Poppins” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Old man and the gun” (ore 17:15, 19:15 e 21:15);

“Nelle tue mani” (ore 16:40, 18:50 e 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Ralph spacca internet” (ore 15:45 e 18:15);

“Il ritorno di Mary Poppins” (ore 20:45).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo

“La donna elettrica” (ore 16 e 18);

“Capri-Revolution” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“La befana vien di notte” (ore 15:10, 17:35, 19, 20:15, 21:20 e 22:20);

“Aquaman” – Imax 3D (ore 13:30, 16:30, 19:30 e 22:30);

“Aquaman” (ore 15, 18:20, 21:30 e 22);

“Ralph spacca internet” (ore 14:30, 15:30, 16:35, 17:30, 19:20, 20:10 e 21:10);

“Ralph spacca internet” – 3D (ore 14:05 e 18:30);

“Spider-man: un nuovo universo” (ore 13:50 e 16:25);

“Bohemian rhapsody” (ore 14, 17, 19:15 e 22:25);

“Moschettieri del re” (ore 14:50, 16:15, 19:55, 22:05 e 22:40);

“Il ritorno di Mary Poppins” (ore 13:30, 15:20, 16:20, 17:25, 19:40, 21:45 e 22:30);

“Bumblebee” (ore 14:20, 16:40, 19:50 e 22:25);

“Amici come prima” (ore 14:10, 18:05, 20:20 e 22:45).

UCI CINEMAS a Curno

“Aquaman” (ore 19:10);

“La befana vien di notte” (ore 14:30, 16:45, 20:10 e 22:35);

“Aquaman” (ore 14, 17:15, 19:40, 22:10 e 22:40);

“Ralph spacca internet” (ore 14:10, 14:40, 16:10, 17, 19:30 e 22:15);

“Bumblebee” (ore 14:05 e 16:30);

“Amici come prima” (ore 13:50, 17:10, 20:20 e 22:45);

“Bohemian rhapsody” (ore 19:20 e 22:30);

“Moschettieri del re” (ore 13:45, 16:50, 19:15 e 22:50);

“Il ritorno di Mary Poppins” (ore 14:15, 17:20, 19:50 e 22:20);

“Spider-man: un nuovo universo” (ore 14:20 e 17:05):

CINESTAR a Cortenuova

“Amici come prima” (ore 14:25, 16:25, 18:25, 20:25 e 22:30);

“Aquaman” (ore 15:25, 18:20 e 21:15);

“Bohemian rhapsody” (ore 22:30);

“Bumblebee” (ore 15);

“Il ritorno di Mary Poppins” (ore 14:10, 17:05, 19:50 e 22:30);

“La befana vien di notte” (ore 14:10, 16:15, 18:20, 20:25 e 22:35);

“Moschettieri del re” (ore 15:35, 17:55, 20:15 e 22:35);

“Ralph spacca internet” (ore 15:10, 17:35, 20 e 22:30);

“Spider-man: un nuovo universo” (ore 17:25 e 20).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Moschettieri del re” (ore 16, 18, 20 e 22);

“Ralph spacca internet” (ore 14, 16, 18 e 20);

“Ben is back” (ore 14 e 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Aquaman” (ore 14:30, 17:30 e 21:15);

“La befana vien di notte” (ore 16:30, 18:30 e 21:15);

“Ralph spacca internet” (ore 14:30, 16:30 e 18:30);

“Il ritorno di Mary Poppins” (ore 14:30, 17:30 e 21:15);

“Spider-man: un nuovo universo” (ore 14:10);

“Moschettieri del re” (ore 14:30 e 19:30);

“Bohemian rhapsody” (ore 21:15);

“Amici come prima” (ore 16:20, 17:55 e 21:15).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Ralph spacca internet” (ore 16);

“Il ritorno di Mary Poppins” (ore 20:45).

CINEMA TEATRO LOVERINI a Gandino

“Ralph spacca internet” (ore 16 e 21).

CINEMA CENTRALE a Leffe

“Il ritorno di Mary Poppins” (ore 16 e 21).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Ralph spacca internet” (ore 15, 17, 19 e 21).

MERCOLEDI’ 2 GENNAIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“7 uomini a mollo” (ore 15:15 e 20);

“Ben is bakc” (ore 17:45 e 22:30);

“Cold war” (ore 14:30 e 16:30);

“Bohemian rhapsody” (ore 15, 17:30, 20 e 22:30);

“Suspiria” (ore 18:30 e 21:30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“La befana vien di notte” (ore 15:30, 17:45, 20:15 e 22:30);

“Moschettieri del re” (ore 15, 17:30, 20 e 22:30).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Ralph spacca internet” (ore 15 e 17:45);

“Moschettieri del re” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Old man and the gun” (ore 21);

“Nelle tue mani” (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Ralph spacca internet” (ore 15:45);

“Il ritorno di Mary Poppins” (ore 20:45).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo

“Capri-Revolution” (ore 17);

“Roma” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Ralph spacca internet” (ore 14:30, 15:30, 16:35, 17:30, 19:20, 20:10 e 21:10);

“Aquaman” – Imax 3D (ore 13:30, 16:30, 19:30 e 22:30);

“La befana vien di notte” (ore 15:10, 17:35, 19, 20:15, 21:20 e 22:20);

“Ralph spacca internet” – 3D (ore 14:05 e 18:30);

“Aquaman” (ore 15, 18:20, 21:30 e 22);

“Bumblebee” (ore 14:20, 16:40, 19:50 e 22:25);

“Spider-man: un nuovo universo” (ore 13:50 e 16:25);

“Amici come prima” (ore 14:10, 18:05, 20:20 e 22:45);

“Moschettieri del re” (ore 14:50, 16:15, 19:55, 22:05 e 22:40);

“Il ritorno di Mary Poppins” (ore 13:30, 15:20, 16:20, 17:25, 19:40, 21:45 e 22:30);

“Bohemian rhapsody” (ore 14, 17, 19:15 e 22:25).

UCI CINEMAS a Curno

“Aquaman” – 3D (ore 19:10);

“La befana vien di notte” (ore 14:30, 16:45, 20:10 e 22:35);

“Ralph spacca internet” (ore 14:10, 14:40, 16:10, 17, 19:30 e 22:15);

“Aquaman” (ore 14, 17:15, 19:40, 22:10 e 22:40);

“Amici come prima” (ore 13:50, 17:10, 20:20 e 22:45);

“Bumblebee” (ore 14:05 e 16:30);

“Il ritorno di Mary Poppins” (ore 14:15, 17:20, 19:50 e 22:20);

“Bohemian rhapsody” (ore 19:20 e 22:30);

“Spider-man: un nuovo universo” (ore 14:20 e 17:05);

“Moschettieri del re” (ore 13:45, 16:50, 19:15 e 22:50).

CINESTAR a Cortenuova

“Amici come prima” (ore 14:10, 16, 17:50, 19:40 e 21:30);

“Aquaman (ore 15:25, 18:20 e 21:15);

“Bohemian rhapsody” (ore 21:10);

“Bumblebee” (ore 14:10);

“Il ritorno di Mary Poppins” (ore 15:45, 18:30 e 21);

“La befana vien di notte” (ore 14:30, 16:35, 18:50 e 21:20);

“Moschettieri del re” (ore 14:10, 16:30, 18:45 e 21:05);

“Ralph spacca internet” (ore 14:10, 16:30, 18:50 e 21:15);

“Spider-man: un nuovo universo” (ore 16:30 e 18:55).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Moschettieri del re” (ore 20 e 22);

“Ralph spacca internet” (ore 18 e 20);

“Ben is back” (ore 18 e 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Aquaman” (ore 17.30 e 21:15);

“La befana vien di notte” (ore 18:30 e 21:15);

“Ralph spacca internet” (ore 16:30 e 18:30);

“Il ritorno di Mary Poppins” (ore 17.30 e 21:15);

“Moschettieri del re” (ore 16:30 e 18:30);

” Bohemian rhapsody” (ore 21:15);

“Amici come prima” (ore 16:30 e 21:15).

CINEMA TEATRO LOVERINI a Gandino

“Ralph spacca internet” (ore 21).

– “Amici come prima” (85min – Commedia – Italia). Cesare è lo stimato direttore di un albergo. Con l’arrivo dei nuovi proprietari, viene però licenziato dalla figlia del proprietario, Massimo Colombo. Rimasto senza lavoro, scopre che la donna sta cercando qualcuno che badi all’ormai anziano padre in cambio di uno stipendio di 5 mila euro al mese. Decide allora di fingersi donna per ottenere il nuovo lavoro ma non rivela nulla alla propria famiglia.

– “Bohemian Rhapsody” (135min – Biografico – Usa e Gran Bretagna). I Queen con la loro musica e il loro straordinario frontman Freddie Mercury hanno mandato in frantumi ogni stereotipo e convenzione, divenendo uno dei gruppi più amati della storia della musica mondiale. L’ascesa della band attraverso le loro iconiche canzoni e i loro suoni rivoluzionari e lo stile di vita di Mercury sfuggono a ogni controllo prima di portare alla trionfante reunion alla vigilia del Live Aid nel 1985, dove il cantante è chiamato ad affrontare la malattia che lo porterà alla morte e a guidare i compagni in una delle più grandi performance mai viste prima su un palco.

– “Bumblebee”. È il 1987 e Bumblebee, durante la sua fuga, trova rifugio in una discarica in una piccola città balneare della California. Charlie (Hailee Steinfeld), alla soglia dei 18 anni e alla ricerca del suo posto nel mondo, trova Bumblebee, sfregiato dalle battaglie e inutilizzabile. Quando Charlie lo fa rivivere, capisce subito che non si tratta di un normale Maggiolino giallo.

– “Il ritorno di Mary Poppins” (124min – Musicale – Usa). Nella Londra degli anni Trenta, Michael e Jane sono oramai cresciuti. Michael, i suoi tre figli e la loro governante Ellen, vivono a Cherry Tree Lane quando, dopo una dolorosa perdita personale, nella vita della famiglia Banks torna prepotentemente l’enigmatica tata Mary Poppins. Con l’aiuto dell’ottimista lampionaio Jack, Mary Poppins userà le sue abilità magiche per aiutare la famiglia a riscoprire la gioia e la felicità contando sulle sue stravaganti conoscenze.

– “Il testimone invisibile” (102min – Thriller – Italia). Adriano Doria (Riccardo Scamarcio), un giovane imprenditore di successo, si risveglia in una camera d’albergo chiusa dall’interno accanto al corpo senza vita della sua amante, l’affascinante fotografa Laura (Miriam Leone). Viene accusato di omicidio ma si dichiara innocente. Per difendersi, incarica la penalista Virginia Ferrara (Maria Paiato), famosa per non aver mai perso una causa. L’emergere di un testimone chiave e l’imminente interrogatorio che potrebbe condannarlo definitivamente costringono Adriano e l’avvocato Ferrara a preparare in sole tre ore la strategia della sua difesa e a cercare la prova della sua innocenza. Spalle al muro, Adriano sarà costretto a raccontare tutta la verità.

– “La befana vien di notte” (98min – Commedia – Italia). Paola di giorno è una comunissima maestra di scuola elementare ma di notte si trasforma nella Befana. A ridosso dell’Epifania, viene rapita da un misterioso produttore di giocattoli. Il suo nome è Mr Johnny e ha un unico obiettivo: vendicarsi di colei che vent’anni prima si è dimenticata di lui rovinandogli l’infanzia. Un gruppo di sei giovani alunni, dopo aver scoperto la doppia identità della loro maestra e quella del suo malvagio rapitore, decidono di affrontare, a bordo delle loro biciclette, una straordinaria avventura che li cambierà per sempre. Riusciranno a salvare la Befana?

– “Macchine mortali” (128min – Fantasy – Nuova Zelanda e Usa). Migliaia di anni dopo la distruzione del mondo civilizzato a causa di un cataclisma, la razza umana si è adattata e si è evoluta con un nuovo stile di vita. Gigantesche città in movimento vagano per la Terra, prendendo brutalmente di mira le più piccole città tradizioniste. Tom Natsworthy (Robert Sheehan) – proveniente da una classe inferiore della grande città trazionista di Londra – si ritrova a dover combattere per la sopravvivenza dopo essersi imbattuto in Hester Shaw (Hera Hilmar), una pericolosa fuggitiva. I due opposti, i cui sentieri non avrebbero mai dovuto incontrarsi, sigleranno un’alleanza destinata a cambiare il corso del futuro.

– “Moschettieri del re” (109min – Commedia – Italia). D’Artagnan (Pierfrancesco Favino), Athos (Rocco Papaleo), Aramis (Sergio Rubini) e Porthos (Valerio Mastandrea) sono un allevatore di bestiame sgrammaticato, un castellano lussurioso, un frate indebitato e un locandiere ubriacone, che per amor patrio saranno di nuovo moschettieri. Un po’ attempati, cinici e disillusi, ma sempre abilissimi con spade e moschetti, sono richiamati all’avventura dopo oltre vent’anni dalla Regina Anna (Margherita Buy) per salvare la Francia dalle trame ordite a corte dal perfido Cardinale Mazzarino (Alessandro Haber) con la sua cospiratrice Milady (Giulia Bevilacqua). Affiancati nelle loro gesta dall’inscalfibile Servo (Lele Vannoli) muto e da un’esuberante Ancella (Matilde Gioli), i quattro – in sella a destrieri più o meno fedeli – combatteranno per la libertà dei perseguitati Ugonotti e per la salvezza del giovanissimo, parruccato e dissoluto Luigi XIV. Muovendosi al confine tra eroico e prosaico, i nostri si spingeranno fino a Suppergiù, provando a portare a termine un’altra incredibile missione. Difficile dire se sarà l’ultima o la penultima.

– “Spider-man: un nuovo universo” (110min – Animazione – Usa). Le vicende del teenager di Brooklyn Miles Morales e delle infinite possibilità del Ragno-Verso, dove più di una persona può indossare la maschera.

– “Old man and the gun” ( 93min Drammatico – Usa). Forrest Tucker è un rapinatore di banche che si potrebbe definire seriale. A 77 anni e dopo 16 evasioni, anche da carceri come San Quintino, non ha smesso, insieme a due soci, di organizzare dei colpi decisamente originali. Utilizzando il suo fascino e con tutta calma, senza mai utilizzare un’armi, continua a visitare banche e ad uscirne con borse piene di dollari. C’è però un poliziotto che ha deciso di occuparsi di lui.

– “Nelle tue mani” (105min – Drammatico – Francia). Mathieu, un giovane di modeste origini, inizia a suonare il pianoforte in pubblico. Cresciuto in periferia, Mathieu nasconde la sua passione fino al giorno in cui finisce in prigione e la sua pena viene tramutata in servizio sociale presso il Conservatorio diretto da Pierre Geithner. Colpito dal suo talento, Pierre farà di tutto per trasformarlo in uno dei maggiori pianisti della nazione.

– “Roma” (135min – Documentario – Messico e Usa). Messico, 1970. Roma è un quartiere medioborghese di Mexico City che affronta una stagione di grande instabilità economico-politica. Cleo è la domestica tuttofare di una famiglia benestante che accudisce marito, moglie, nonna, quattro figli e un cane. Cleo è india, mentre la famiglia che l’ha ingaggiata è di discendenza spagnola e frequenta gringos altolocati. I compiti della giovane domestica non finiscono mai, e passano senza soluzione di continuità dal dare il bacio della buonanotte ai bambini al ripulire la cacca del cane dal cortiletto di ingresso della casa. In un bianco e nero pastoso che mescola ricordi nostalgici e denuncia sociale, con Roma Cuaron torna alle proprie radici e racconta il Messico della sua infanzia, nonché il debito di riconoscenza che tutti i figli della borghesia messicana devono alle tate e alle “sguattere” che li hanno cresciuti con amore e devozione. Roma è il suo film più intensamente personale e più provocatoriamente politico.

– “7 uomini a mollo” (122min – Commedia – Francia). Bertrand, un quarantenne depresso, trova un nuovo senso nella sua vita quando decide di far parte di una squadra di nuoto sincronizzato maschile. Per ognuno dei componenti, gli allenamenti rappresentano una valvola di sfogo e un rifugio sicuro. Insieme, si sentono sempre più forti e ciò li porta a voler agguantare un traguardo pazzesco: la partecipazione ai campionati mondiali.

– “Ben is back” (98min – Drammatico – Usa). Ben Burns si è appena disintossicato quando torna a casa dall’ignara famiglia in tempo per una fatidica vigilia di Natale. Holly Burns, l’amorevole ma sfinita madre di Ben, deve fare tutto ciò che è in suo potere per tenere il figlio lontano dal pericolo in un arco di 24 ore che potrebbero cambiare per sempre il corso delle loro vite.

– “Cold war” (85min – Drammatico – Polonia). Il racconto di una appassionata relazione tra due persone di differente background e temperamento, che sono fatalmente attratte e condannate l’una all’altra. Sullo sfondo della guerra fredda, tra la Polonia, Berlino, la Jugoslavia e Parigi degli anni Cinquanta, ha luogo un’impossibile storia d’amore in un momento storico altrettanto impossibile.

– “Suspiria” (152min – Horror – Italia e Usa). Susie Bannon, una giovane americana, arriva nella prestigiosa accademia di danza Markos a Berlino nel 1977 nello stesso momento in cui scompare in circostanze misteriose la ballerina Patricia. Mentre fa straordinari progressi sotto la guida della rivoluzionaria direttrice Madame Blanc, Susie stringe amicizia con la ballerina Sara, che condivide con lei i suoi sospetti sui segreti oscuri e minacciosi che incombono sulla compagnia.

– “Ralph spacca internet” (112min – Animazione – Usa). Insieme alla sua compagna di avventure Vanellope von Schweetz, Ralph rischia tutto viaggiando per il World Wide Web alla ricerca di un pezzo di ricambio necessario a salvare Sugar Rush, il videogioco di Vanellope. Finiti in una situazione fuori dalla loro portata, Ralph e Vanellope dovranno fare affidamento sui cittadini di Internet che li aiuteranno a navigare in rete nella giusta direzione.

– “La strega Rossella e il Bastoncino” (52min – Animazione – Gran Bretagna). La strega Rossella è sempre allegra e disposta ad essere riconoscente con chi è gentile con lei. Infatti perderà degli oggetti per lei importanti e, per ringraziare gli animali che glieli hanno ritrovati li fa salire sulla sua scopa volante. Loro a sua volta l’aiuteranno quando si troverà in una grossa difficoltà. Bastoncino vive felice con la sua sposa e tre figli quando viene trovato da un cane e successivamente da una bambina che lo getta in acqua per farlo gareggiare con altri pezzi di legno. Ha così inizio un’odissea che lo porterà lontanissimo dal suo albero-casa a cui desidera fare ritorno.

Una strega dall’animo gentile pronta a condividere la sua scopa volante con un gruppo di amici animali. Un rametto coraggioso disposto a tutto pur di tornare dalla sua famiglia per festeggiare il Natale.

– “Capri-Revolution” (122min – Drammatico – Italia e Francia). 1914. Un gruppo di giovani del nord Europa si unisce in una comunità sull’isola di Capri avendovi trovato il luogo ideale in cui sperimentare una ricerca sulla vita e sull’espressione artistica. Sull’isola abita con la sua famiglia Lucia, una capraia la cui attenzione viene attratta da questi ‘strani’ individui a cui inizia ad avvicinarsi. Al contempo sull’isola è arrivato un giovane medico condotto portatore di idee che mettono la scienza e l’interventismo al primo posto.

– “La donna elettrica” (101min – Drammatico – Islanda, Francia e Ucraina). Halla è una donna dallo spirito indipendente che ha superato da un bel po’ la quarantina. Dietro la tranquillità della sua routine si nasconde però un’altra identità che pochi conoscono. Conosciuta come “la donna della montagna”, Halla è infatti un’appassionata ambientalista che ha ingaggiato una guerra solitaria contro l’industria dell’alluminio, che sta cercando di espandersi nella sua Islanda. Con le sue azioni che diventano sempre più audaci e con il negoziato tra il governo islandese e la multinazionale cinese dell’alluminio rimandato, Halla è costretta a rivedere le sue priorità quando le comunicano che è stata accettata la sua richiesta di adozione. In Ucraina c’è una piccola bambina che l’aspetta ma Halla vuole prima mettere a segno il suo ultimo attacco.

– “Il Grinch” (90min – Animazione – Usa). Il famigerato Grinch, un cinico brontolone, vive una vita solitaria in una grotta sul Monte Crumpit, con il suo fedele cane Max come unica compagnia. Con una grotta piena di strane invenzioni e complicati aggeggi che utilizza per le sue necessità quotidiane, il Grinch incontra ogni tanto solo i suoi vicini del paese di Chissarà, dove è costretto a recarsi quando termina le scorte di cibo. Ogni anno a Natale i Chissaranno interrompono con la sua tranquilla solitudine con le loro celebrazioni sempre più fastose, più luminose e più rumorose. Quando questi dichiarano che festeggeranno il Natale tre volte più in grande dell’anno precedente, il Grinch si rende conto di avere solo un modo per proteggere la pace e la tranquillità: rubare il Natale. Per fare ciò, decide che si travestirà da Babbo Natale la notte della vigilia, arrivando addirittura a intrappolare una renna apatica e disadattata per farle tirare la slitta. Nel frattempo, giù a Chissarà, una ragazzina esuberante di nome Cindy Lou Chi insieme alla sua banda di amici le studia proprio tutte per intrappolare Babbo Natale mentre fa il suo giro per consegnare i regali alla vigilia di Natale, solo per ringraziarlo per l’aiuto dato a sua madre, una donna single oberata di lavoro. A mano a mano che il Natale si avvicina tuttavia, il suo piano bonario rischia di scontrarsi con quello più scellerato del Grinch.

– “Aquaman” (143min – Fantasy – Usa). La storia delle origini del mezzo umano e mezzo atlantideo Arthur Curry e del viaggio della sua vita, che non solo lo costringerà ad affrontare chi è veramente, ma anche a scoprire se è degno di essere ciò per cui è nato: un re.

– “Un piccolo favore” (116min – Commedia – Usa). “Ho bisogno di un piccolo favore. Mi puoi prendere Nicky a scuola?” È questa la semplice, comune richiesta che l’affascinante Emily fa alla sua nuova amica Stephanie, prima di sparire senza lasciare traccia. Mamma single tuttofare, vlogger per passione e ingenua per natura, Stephanie si lascia irretire a tal punto dal mistero di Emily, dalla preoccupazione per suo figlio, e anche dal fascino di suo marito, da mettersi ad indagare in prima persona. Quello che troverà è un mistero che ne contiene un altro e via dicendo, fino a ribaltare i ruoli e le etichette di ogni personaggio coinvolto nella vicenda.

