Appena un minuto, Tuttapposto, Joker e… il week-end al cinema

Luca Zingaretti, Monica Guerritore e Sergio Friscia sono protagonisti al cinema. I tre attori si trovano al centro delle scene del film “Tuttapposto”, che approda nelle sale giovedì 3 ottobre.

Altra novità sul grande schermo è “Appena un minuto”, con Max Giusti, Massimo Wertmüller, Loretta Goggi, Paolo Calabresi, Dino Abbrescia e J-Ax. Completano il quadro dei nuovi arrivi “Joker” e “Il piccolo yeti“.

In cartellone, pio, non mancano i titoli del momento come “Ad Astra”, “Drive me home”, “C’era una volta a… Hollywood”, “Io, Leonado”, “Rambo V – Last blood” e “Yesterday” (ore 18:10).

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end.

GIOVEDI’ 3 OTTOBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Io, Leonardo” (ore 21);

“Yestersay” (ore 21);

“Vivere” (ore 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Ad Astra” (ore 21);

“Tuttapposto” (ore 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Stanlio e Ollio” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Joker” (ore 21).;

“C’era una volta a… Hollywood” – Versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Ancora un giorno” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“La mafia non è più quella di una volta” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Il piccolo yeti” (ore 14:45, 17 e 19:30);

“Tuttapposto” (ore 14:10, 16:20 e 22:25);

“Ad Astra” (ore 13:30, 17:20, 20:10 e 22:30);

“Joker” (ore 15:20, 18:15, 19:10, 21, 21:50 e 23:45);

“Joker” – Imax (ore 14:20, 17:10, 20 e 22:45);

“Drive me home” (ore 19:20 e 21:30);

“Yesterday” (ore 16:40 e 21:20);

“Io, Leonardo” (ore 14:50, 17:40, 19:15 e 22:10);

“Shaun, vita da pecora – Farmageddon” (ore 14 e 16:10);

“Appena un minuto” (ore 15:10, 18, 19:50, 20:20 e 23);

“Joker” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 19:45);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 14:30, 16, 17:30, 19:05, 21:15 e 22);

“Dora e la città perduta” (ore 13:50 e 16:30);

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 19:10);

“Rambo V – Last blood” (ore 14:15, 16:50, 20:30 e 22:40);

“It – Capitolo due” (ore 21:40);

“Il re leone” (ore 15 e 17:50);

“Angry birds 2 – Nemici amici per sempre” (ore 15:05);

“Attacco al potere 3 – Angel has fallen” (ore 22:50).

UCI CINEMAS a Curno

“Joker” (ore 14:20, 17:10, 19:15, 20:05, 22 e 22:45);

“Shaun, vita da pecora – Farmageddon” (ore 13:45);

“Io, Leonardo” (ore 17:30, 19:40 e 22:10);

“Yesterday” (ore 22:40);

“Joker” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 20:10);

“Ad Astra” (ore 22:25);

“Il piccolo yeti” (ore 14:45, 17 e 19:30);

“Tuttapposto” (ore 14:10, 16:20, 20:20 e 22:15);

“Appena un minuto” (ore 15:15, 18, 19:50 e 23);

“Dora e la città perduta” (ore 14 e 16:30);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 14:15, 16, 19 e 21:45);

“Rambo V – Last blood” (ore 15:20, 17:45, 20:30 e 22:50);

“Il re leone” (ore 15 e 17:40).

CINESTAR a Cortenuova

“Ad Astra” (ore 21);

“Appena un minuto” (ore 21:10);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 18:05 e 21:10);

“Il piccolo yeti” (ore 18:25);

“Io, Leonado” (ore 18:35);

“Joker” (ore 18:30, 20:35 e 21:10);

“Rambo V – Last blood” (ore 18:40 e 21:10);

“Tuttapposto” (ore 18:45 e 21:15);

“Yesterday” (ore 18:10).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Joker” (ore 21:15);

“Il re leone” (ore 21:15);

“Il piccolo yeti” (ore 21:15);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 21:15),

“Ad Astra” (ore 21:15).

AUDITORIUM SALA GAMMA a Torre Boldone

“Dolor y Gloria” – nell’ambito della rassegna “Cinema di qualità (ore 21).

VENERDI’ 4 OTTOBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Io, Leonardo” (ore 20:30 e 22:30);

“Yestersay” (ore 20);

“Vivere” (ore 20:30 e 22:30);

“Martin Eden” (ore 22:30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Ad Astra” (ore 21);

“Tuttapposto” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Joker” (ore 20:15 e 22:40);

“La vita invisibile di Eurídice Gusmão” (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“Burning – L’amore brucia” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Ad Astra” (ore 13:30, 17:20, 20:10 e 22:30);

“Il piccolo yeti” (ore 14:45, 17 e 19:30);

“Yesterday” (ore 16:40 e 21:20);

“Joker” – Imax (ore 14:20, 17:10, 20 e 22:45);

“Joker” (ore 15:20, 18:15, 19:10, 21, 21:50 e 23:45);

“Appena un minuto” (ore 15:10, 18, 19:50, 20:20 e 23);

“Io, Leonardo” (ore 14:50, 17:40, 19:15 e 22:10);

“Shaun, vita da pecora – Farmageddon” (ore 14 e 16:10);

“Tuttapposto” (ore 14:10,16:20 e 22:25);

“Drive me home” (ore 19:20 e 21:30);

“Dora e la città perduta” (ore 13:50 e 16:30);

“Attacco al potere 3 – Angel has fallen” (ore 22:50);

“Rambo V – Last blood” (ore 14:15, 16:50, 20:30 e 22:40);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 14:30, 16, 17:30, 19:05, 21:15 e 22);

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 19:10);

“Il re leone” (ore 15, 17:50 e 19:45);

“It – Capitolo due” (ore 21:40);

“Angry birds 2 – Nemici amici per sempre” (ore 15:05).

UCI CINEMAS a Curno

“Ad Astra” (ore 20:10 e 22:25);

“Shaun, vita da pecora – Farmageddon” (ore 13:45);

“Joker” (ore 14:20, 17:10, 19:15, 20, 22 e 22:45);

“Tuttapposto” (ore 14:10, 16:20, 20:20, 22:15 e 23);

“Appena un minuto” (ore 15:15, 18 e 19:50);

“Yesterday” (ore 22:40);

“Io, Leonardo” (ore 17:30, 19:40 e 22:10);

“Il piccolo yeti” (ore 14:45, 17:10 e 19:30);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 14:15, 16, 19 e 21:45);

“Dora e la città perduta” (ore 14 e 16:30);

“Il re leone” (ore 15 e 17:40);

“Rambo V – Last blood” (ore 15:20, 17:45, 20:30 e 22:50).

CINESTAR a Cortenuova

“Ad Astra” (ore 22:30);

“Appena un minuto” (ore 20:20 e 22:30);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 18:15 e 21:30);

“Il piccolo yeti” (ore 18:20 e 20:25);

“Io, Leonado” (ore 18:10 e 20:20);

“Joker” (ore 18:05, 19:20, 20:15, 21:35 e 22:35);

“Rambo V – Last blood” (ore 18:10 e 22:30);

“Tuttapposto” (ore 18:10, 20:25 e 22:30).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Joker” (ore 21:15);

“Dora e la città perduta” (ore 21:15);

“Il piccolo yeti” (ore 21:15);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 21:15),

“Ad Astra” (ore 21:15).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 20.45).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Tuttapposto” (ore 21).

SABATO 5 OTTOBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Io, Leonardo” (ore 16:30, 18:30, 20:30 e 22:30);

“Yestersay” (ore 17:30 e 20);

“Vivere” (ore 16:30, 20:30 e 22:30);

“Martin Eden” (ore 22:30);

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 18:30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Ad Astra” (ore 16, 18:30 e 21);

“Tuttapposto” (ore 17, 19 e 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Il piccolo yeti” (ore 17:45);

“Ad Astra” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Aquile randagie” (ore 15:45);

“Joker” (ore 17:45, 20:15 e 22:40);

“La vita invisibile di Eurídice Gusmão” (ore 16, 18:30 e 21:15).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in piazza Libertà

“La mafia non è più quella di una volta” (ore 18:30);

“Burning – L’amore brucia” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Io, Leonardo” (ore 14:50, 17:40, 19:15 e 22:10);

“Ad Astra” (ore 13:30, 17:20, 20:10 e 22:30);

“Joker” (ore 15:20, 18:15, 19:10, 21, 21:50 e 23:45);

“Joker” – Imax (ore 14:20, 17:10, 20 e 22:45);

“Il piccolo yeti” (ore 14:45, 17 e 19:30);

“Drive me home” (ore 19:20 e 21:30);

“Yesterday” (ore 16:40 e 21:20);

“Appena un minuto” (ore 15:10, 18, 19:50, 20:20 e 23);

“Tuttapposto” (ore 14:10, 16:20 e 22:25);

“Shaun, vita da pecora – Farmageddon” (ore 14 e 16:10);

“Halloween” – ingresso a 6 euro (ore 00:20);

“Angry birds 2 – Nemici amici per sempre” (ore 15:05);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 14:30, 16, 17:30, 19:05, 21:15 e 22);

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 19:10);

“Attacco al potere 3 – Angel has fallen” (ore 22:50);

“Dora e la città perduta” (ore 13:50 e 16:30);

“It – Capitolo due” (ore 21:40);

“Il re leone” (ore 15, 17:50 e 19:45);

“Rambo V – Last blood” (ore 14:15, 16:50, 20:30, 22:40 e 00:10).

UCI CINEMAS a Curno

“Appena un minuto” (ore 15:15, 18 e 19:50);

“Io, Leonardo” (ore 17:30, 19:40 e 22:10);

“Shaun, vita da pecora – Farmageddon” (ore 13:45);

“Yesterday” (ore 22:40);

“Tuttapposto” (ore 14:10, 16:20, 20:20, 22:15 e 23);

“Il piccolo yeti” (ore 14:45, 17:10 e 19:30);

“Ad Astra” (ore 20:10 e 22:25);

“Joker” (ore 14:20, 17:10, 19:15, 20, 22, 22:45 e 00:20);

“Il re leone” (ore 15 e 17:40);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 14:15, 16, 19 e 21:45);

“Halloween” – ingresso a 6 euro (ore 00:30);

“Dora e la città perduta” (ore 14 e 16:30);

“Rambo V – Last blood” (ore 15:20, 17:45, 20:30, 22:50 e 00:40).

CINESTAR a Cortenuova

“Ad Astra” (ore 22:30);

“Appena un minuto” (ore 16, 20:20 e 22:30);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 15:10, 18:15 e 21:30);

“Dora e la città perduta” (ore 15:45);

“Il piccolo yeti” (ore 16, 18:20 e 20:25);

“Io, Leonado” (ore 18:10 e 20:20);

“Joker” (ore 15:10, 18:05, 19:20, 20:15, 21:35 e 22:35);

“Rambo V – Last blood” (ore 18:10 e 22:30);

“Shaun, vita da pecora – Farmageddon” (ore 15:10);

“Tuttapposto” (ore 15:30, 17:30, 20:25 e 22:30);

“Yesterday” (ore 17:10).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Joker” (ore 16.30, 18:40, 21:15 e 23:25);

“Il re leone” (ore 16:30 e 21:15);

“Dora e la città perduta” (ore 16:30 e 18:30);

“Il piccolo yeti” (ore 16:30, 18:30, 21:15 e 23:05);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 16:30 e 21:15),

“Ad Astra” (ore 18:40, 21:15 e 23:25).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 20.45).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Tuttapposto” (ore 21).

DOMENICA 6 OTTOBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Io, Leonardo” (ore 15, 17, 19 e 21);

“Yestersay” (ore 15 e 17:30);

“Vivere” (ore 15, 19 e 21);

“Martin Eden” (ore 20:30);

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 17).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“Ad Astra” (ore 15, 17:30 e 20:30);

“Tuttapposto” (ore 15, 17:30 e 20:30).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“Il piccolo yeti” (ore 15 e 17:45);

“Ad Astra” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Joker” (ore 15:15, 17:45 e 21);

“La vita invisibile di Eurídice Gusmão” (ore 15, 18 e 20:45).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 15, 18 e 21).

AUDITORIUM LAB 80 a Bergamo

“Burning – L’amore brucia” (ore 15 e 18);

“La mafia non è più quella di una volta” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Io, Leonardo” (ore 11:10, 14:50, 17:40, 19:15 e 22:10);

“Shaun, vita da pecora – Farmageddon” (ore 11:30, 14 e 16:10);

“Tuttapposto” (ore 14:10, 16:20 e 22:25);

“Appena un minuto” (ore 15:10, 18, 19:50, 20:20 e 23);

“Il piccolo yeti” (ore 10:30, 14:45, 17 e 19:30);

“Ad Astra” (ore 13:30, 17:20, 20:10 e 22:30);

“Yesterday” (ore 16:40 e 21:20);

“Joker” – Imax (ore 10:45, 14:20, 17:10, 20 e 22:45);

“Joker” (ore 15:20, 18:15, 19:10, 21 e 21:50);

“Drive me home” (ore 10:50, 19:20 e 21:30);

“Dora e la città perduta” (ore 13:50 e 16:30);

“Angry birds 2 – Nemici amici per sempre” (ore 11 e 15:05);

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 19:10);

“Attacco al potere 3 – Angel has fallen” (ore 22:50);

“It – Capitolo due” (ore 21:40);

“Rambo V – Last blood” (ore 14:15, 16:50, 20:30 e 22:40);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 14:30, 16, 17:30, 19:05, 21:15 e 22);

“Il re leone” (ore 15, 17:50 e 19:45);

“Angry birds” (ore 11:20).

UCI CINEMAS a Curno

“Tuttapposto” (ore 10:40, 14:10, 16:20, 20:20, 22:15 e 23);

“Yesterday” (ore 22:40);

“Appena un minuto” (ore 11:10, 15:15, 18 e 19:50);

“Shaun, vita da pecora – Farmageddon” (ore 10:30 e 13:45);

“Io, Leonardo” (ore 17:30, 19:40 e 22:10);

“Il piccolo yeti” (ore 10:45, 14:45, 17:10 e 19:30);

“Joker” (ore 11:30, 14:20, 17:10, 19:15, 20, 22 e 22:45);

“Ad Astra” (ore 20:10 e 22:25);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 14:15, 16, 19 e 21:45);

“Il re leone” (ore 10:50, 15 e 17:40);

“Toy Story 4” – ingresso a 3 euro (ore 11);

“Dora e la città perduta” (ore 11:15, 14 e 16:30);

“Rambo V – Last blood” (ore 15:20, 17:45, 20:30 e 22:50).

CINESTAR a Cortenuova

“Ad Astra” (ore 21:15);

“Appena un minuto” (ore 15, 19:10 e 21:10);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 14:45, 18 e 21:10);

“Dora e la città perduta” (ore 14:50);

“Il piccolo yeti” (ore 14:45, 16:45 e 18:45);

“Io, Leonado” (ore 17 e 18:50);

“Joker” (ore 14:45, 17, 18:35, 19:15, 20:45 e 21:25);

“Rambo V – Last blood” (ore 17 e 21);

“Shaun, vita da pecora – Farmageddon” (ore 14:40);

“Tuttapposto” (ore 14:45, 16:30, 18:35 e 20:45);

“Yesterday” (ore 16:25).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Joker” (ore 14:20, 16.30, 18:40 e 21:15);

“Il re leone” (ore 16:30 e 18:45);

“Dora e la città perduta” (ore 14:30, 16:30 e 21:15);

“Il piccolo yeti” (ore 14:30, 16:30, 18:30 e 21:15);

“C’era una volta a… Hollywood” (ore 14:30, 17:30 e 21:15),

“Ad Astra” (ore 14:15, 18:30 e 21:15).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Mio fratello rincorre i dinosauri” (ore 16 e 20.45).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“Tuttapposto” (ore 15, 17, 19 e 21).

– “Stanlio e Ollio” (97min – Biografico – Usa e Gran Bretagna). Stan Laurel e Oliver Hardy, il duo comico più famoso al mondo, nel 1953 affrontano un tour teatrale in Gran Bretagna. Acciaccati dall’età e con alle spalle un passato di gloria, i due vanno incontro a un futuro incerto: gli spettacoli, attraverso la nazione, si rivelano infatti deludenti, sebbene fan vecchi e nuovi continuino a divertirsi di fronte alle loro gag.

– Joker” (122min – Drammatico – Usa). Joker è noto per essere uno dei nemici storici di Batman. Ma la storia del suo alter ego Arthur Fleck rivela come un uomo trascurato dalla società possa riversare tutta la sua grinta in qualcosa che sarà di futuro monito per tutto il mondo.

– “C’era una volta a… Hollywood” (165 min – Drammatico – Usa). Rick Dalton, un attore televisivo, e Cliff Booth, la sua controfigura, intraprendono una personalissima odissea per affermarsi nell’industria cinematografica nella Los Angeles del 1969, segnata dagli omicidi di Charles Manson.

– “Burning – L’amore brucia” (148min – Drammatico – Corea del Sud). Jongsu, un lavoratore part-time, durante una consegna incontra Haemi, che viveva nel suo stesso quartiere. Haemi gli chiede di occuparsi del suo gatto mentre lei sarà in viaggio in Africa. Al suo ritorno, Haemi gli presenta Ben, un giovane misterioso che ha conosciuto mentre era via. Un giorno, Ben fa visita a Jongu con Haemi e confessa il suo hobby segreto: è un piromane…

– “Ancora un giorno” (80 min – Animazione – Polonia, Spagna, Germania e Belgio). Varsavia, 1975. Il quarantenne Kapuscinski è un brillante giornalista. Idealista, amante delle cause perse e delle rivoluzioni, convince il suo capo presso l’agenzia di stampa polacca a mandarlo in Angola, dove è scoppiata una sanguinosa guerra civile alla vigilia dell’indipendenza. Si imbarca così in un viaggio apparentemente suicida nel cuore del conflitto, dove sarà testimone della sporca realtà della guerra e scoprirà un senso di impotenza mai conosciuto prima.

– “La mafia non è più quella di una volta” (105min – Documentario – Italia). Un viaggio dentro la mafia e l’antimafia per fare il punto su ciò che è Palermo e cosa sta diventando. A offrire il loro punto di vista sono tra gli altri la fotografa Letizia Battaglia, e il suo contraltare Ciccio Mira, impresario di cantanti neomelodici.

– “Dolor y Gloria” (108min – Commedia – Spagna). Salvador, un regista in declino, ripercorre le sue relazioni, alcune fisiche e altre ricordate, dopo decenni. I primi amori, i secondi amori, la madre, la mortalità, qualche attore con cui ha lavorato, gli anni Settanta, gli anni Ottanta e il presente, ma anche il vuoto e l’impossibilità di continuare a girare e lavorare segnano i suoi giorni.

– “La vita invisibile di Eurídice Gusmão” (145min – Drammatico – Brasile). Rio de Janeiro, anni Cinquanta. La storia della vita di Guida ed Euridice Gusmão, cresciute per essere invisibili agli occhi della società brasiliana in un periodo che non riservava spazio e attenzione alle donne.

– “Mio fratello rincorre i dinosauri” (100min – Commedia – Italia). Jack fin da piccolo ha creduto alla tenera bugia che i suoi genitori gli hanno raccontato, ovvero che Gio, suo fratello, fosse un bambino “speciale”, dotato di incredibili superpoteri, come un eroe dei fumetti. Con il passare del tempo Gio, affetto dalla sindrome di Down, per suo fratello diventa un segreto da non svelare. Con questo sentimento nel cuore, trascorre il tempo delle scuole medie. Quando Jack conosce il primo amore, Arianna, la presenza di Gio, con i suoi bizzarri e imprevedibili comportamenti, diventa per lui un fardello tanto pesante da arrivare a negare ad Arianna e ai nuovi amici del liceo l’esistenza di Gio. Ma non si può pretendere di essere amati da qualcuno per come si è, se non si è in grado per primi di amare gli altri accettandone i difetti. Sarà proprio questo l’insegnamento che Jack riceverà da suo fratello grazie a quel suo originale punto di vista sul mondo e quando riuscirà a farsi travolgere dalla vitalità di Gio comincerà a pensare che forse è davvero un supereroe.

– “Aquile randagie” (107min – Commedia – Italia). Milano, Italia, ventennio fascista. Tutte le associazioni giovanili vengono chiuse per decreto del Duce, compresa l’associazione scout italiana. Un gruppo di ragazzi decide di dire di no, e fonda le Aquile Randagie: giovani e ragazzi, guidati da Andrea Ghetti e Giulio Cesare Uccellini, detto Kelly, che continuano le attività scout in clandestinità, per mantenere la Promessa: aiutare gli altri in ogni circostanza. Il gruppo scopre la Val Codera, una piana tra gli alberi segreta e impervia a poche ore da Milano, e ne fa la sua base per campi e uscite clandestine. Il fascismo non li ignora, li segue, li spia, arrivando a pestare a sangue Kelly, che perde l’uso di un orecchio. Ostacoli e violenze non fermano però le Aquile. Dopo il 1943, i ragazzi danno vita al movimento scout clandestino che supporterà la resistenza fino alla fine della guerra. Insieme ad alcuni docenti del collegio San Carlo di Milano, le Aquile Randagie entrano a far parte di Oscar – Organizzazione Scout Cattolica Assistenza Ricercati. Insieme combatteranno il regime prima con beffe plateali, poi con azioni mirate che permetteranno di far superare il confine italiano e raggiungere la Svizzera a più di 2000 persone ricercate dai nazifascisti: ebrei, perseguitati politici e chiunque avesse bisogno di fuggire le persecuzioni, e una probabile morte. Alla fine della guerra, clamorosamente e con coerenza, le Aquile Randagie tuteleranno tedeschi e italiani autori di violenze, ricercati dai partigiani, chiedendo per loro una giusta pena con un processo giusto.

– “Ad Astra” (124min – Fantascienza – Usa e Brasile). L’astronauta Roy McBride ha il compito di ricercare per la galassia il padre. Scomparso sedici anni prima in una missione tesa a trovare la vita aliena, l’uomo rappresenta una grande minaccia per tutta l’umanità.

– “Appena un minuto” (93min – Commedia – Italia). Claudio ha sempre pensato che la sua vita sarebbe stata diversa se solo avesse avuto un minuto in più in diverse circostanze o se fosse arrivato un minuto prima altre volte. Cinquantenne, Claudio lavora come agente immobiliare, non ha un soldo, è separato dalla moglie ed è mal visto dai due figli. Ascanio, il suo miglior amico che è anche un traffichino in attesa sempre della svolta giusta, gli consiglia di comprarsi uno smartphone. Quello che per caso finisce nelle mani dell’uomo è però un telefono speciale che, grazie a un tasto, gli permette di tornare indietro di sessanta secondi. Da quel momento tutto sembra poter cambiare e Claudio proverà a raddrizzare pezzo per pezzo la propria vita.

– “Il piccolo yeti” (92min – Animazione – Usa e Cina). Quando un gruppo di birichini amici incontra sulla sua strada un giovane Yeti, ha inizio un’epica avventura di oltre 3 mila miglia, dalle strade di Shanghai alle montagne dell’Himalaya, che avrà come obiettivo quello di ricongiungere la creatura magica con la sua famiglia nel punto più alto della Terra.

– “Io, Leonardo” (90min – Documentario – Italia). Leonardo da Vinci è una delle figure più geniali che la storia dell’umanità abbia mai conosciuto, noto a chiunque per aver dipinto “il quadro più famoso al mondo”, la Gioconda. Si va alla scoperta dell’uomo, del pittore, dello scienziato e dell’inventore, attraverso un viaggio unico nella mente di Leonardo, una delle figure più geniali che la storia dell’umanità abbia mai conosciuto.

– “Rambo V – Last blood” (100min – Azione – Usa). John Rambo, veterano del Vietnam, torna finalmente a casa. Ma dopo esser tornato nel ranch di famiglia in Arizona, Rambo si troverà ad affrontare i membri di un temibile cartello messicano implicato in un commercio sessuale di ragazze dell’Est.

– “Tuttapposto” (90min – Commedia – Italia). Roberto è uno studente universitario in un ateneo in cui i docenti vendono esami, assumono solo amici e parenti, e sono dediti alla raccomandazione. Il padre di Roberto, è anche il magnifico Rettore. Roberto, andando contro la sua famiglia, stufo di essere asservito al potere del baronato, con i suoi amici, decide di combattere questo modus operandi. Realizza, infatti, un’app per smartphone denominata “Tuttapposto” che valuta l’operato dei professori. Tutto ciò porterà a una serie di colpi di scena e a un’inversione di ruoli: gli studenti acquisiscono un potere inaspettato e i professori sono costretti a comportarsi onestamente pur di ottenere un buon voto.

– “Yesterday” (112min – Sentimentale – Gran Bretagna). Jack Malik vorrebbe trovare il successo come cantautore nella sua piccola città sulla costa ma i suoi sogni di fama sembrano svanire lentamente, nonostante l’appoggio e il sostegno della migliore amica Ellie. Dopo uno strano incidente d’autobus durante un misterioso blackout globale, jack si risveglia e scopre che i Beatles non sono mai esistiti. Decidendo di suonare le loro canzoni in un mondo che non le ha mai ascoltate (e con l’aiuto di Debra, agente dalla tempra di ferro), Jack trova il successo ma rischia di perdere per sempre Ellie, l’unica persona che ha sempre creduto in lui.

– “Dora e la città perduta” (102min – Avventura – Gran Bretagna, Australia – Usa). La piccola Dora ha sei anni e vive con mamma e papà nella foresta amazzonica, esercitandosi nel ruolo di esploratrice. I suoi genitori sono alla ricerca di una città inca perduta, Parapata, dove pare si nasconda più oro che in tutto il resto del mondo: ma spiegano a Dora che lo fanno “da esploratori, non da cercatori”, cioè per interesse scientifico e non per avidità. Salto temporale di un decennio. Dora ha 16 anni e i genitori l’hanno mandata in California per frequentare il liceo, ospite degli zii Nico e Sabrina. Ma suo cugino Diego è imbarazzato da quella ragazza stramba e impreparata a gestire i rapporti con i compagni di scuola. Finché Dora non viene rispedita nella foresta amazzonica insieme a Diego, alla secchiona Sammy e al nerd Andy, da mercenari che vogliono il loro aiuto per raggiungere Parapata.

– “Shaun, vita da pecora – Farmageddon” (87min – Animazione – Usa, Gran Bretagna e Francia). Strani bagliori sovrastano la tranquilla cittadina di Mossingham e annunciano l’arrivo di un misterioso visitatore proveniente dalla galassia più lontana. Nella vicina Fattoria Mossy Bottom, Shaun ha altre cose per la testa dato che i suoi piani dispettosi vengono continuamente rovinati da un esasperato Bitzer. Quando un misterioso piccolo extraterrestre cade con il suo UFO nella fattoria di Mossy Bottom, Shaun non si lascia scappare l’occasione di vivere una nuova e incredibile avventura. Insieme ai suoi amici di sempre, la simpaticissima pecora si lancerà, così, in un’emozionante missione per aiutare la strana creaturina a tornare a casa, mentre una losca agenzia governativa inizierà a starle alle calcagna. Riuscirà Shaun ad evitare il Farmageddon nella fattoria e riportare l’alieno a casa sua, prima che sia troppo tardi?

– “It – Capitolo 2” (165min – Horror – Usa). Poiché il male torna sempre a manifestarsi ogni 27 anni nella cittadina di Derry, i quattro giovani protagonisti di It, oramai adulti, sono chiamati nuovamente a confrontarsi con la peggiore delle loro paure: Pennywise.

– “Il re leone” (118min – Animazione – Usa). Creduto responsabile della morte del padre, il re Mufasa, il leoncino Simba viene allontanato dal regno dei leoni dalle macchinazioni del malvagio zio Scar. Tornerà tempo dopo per riprendersi il posto che gli spetta.

– “Angry birds 2 – Nemici amici per sempre” (99min – Animazione – Finlandia e Usa). All’emergere di una nuova minaccia, che metterà in pericolo le loro isole, gli uccelli arrabbiati Red, Chuck, Bomb e Grande Aquila reclutano la sorella di Chuck, Silver, e si uniscono alla squadra dei maialini Leonard, il suo assistente Courtney e il tecnologico Garry. Giungeranno così a una tregua e creeranno un’improbabile supersquadra per salvare le loro isole.

– “Attacco al potere 3 – Angel has fallen” (114min – Azione – Usa). Mike Banning, agente dei Servizi Segreti, è accusato di aver preso parte al tentativo di assassinio del Presidente degli Stati Uniti. Ricercato dalla sua stessa agenzia e dall’Fbi, Banning è costretto a una corsa contro il tempo per difendere la sua reputazione e scoprire la vera minaccia terroristica dietro agli eventi.

– “Drive me home” (93min – Drammatico – Italia). A bordo di un camion due amici, vagando per le strade d’Europa, riscoprono la loro amicizia e le proprie origini. I due hanno modi diametralmente opposti di affrontare la vita: da una parte vi è il desiderio di stabilità di Antonio (Vinicio Marchioni), dall’altra l’inquietudine di Agostino (Marco D’Amore).

– “Halloween” (109min – Horror – Usa). Laurie Strode giunge al suo ultimo confronto con Michael Myers, la figura mascherata che la perseguita da quando quattro decenni prima è riuscita a scampare alla spaventosa carneficina messa in atto la notte di Halloween.

– “Angry birds” (97min – Animazione – Usa). Nel film “Angry Birds” scopriremo finalmente perchè i famosi pennuti sono così arrabbiati! La storia ci porta su un’isola popolata da volatili quasi tutti felici, anche se incapaci di volare. In questo paradiso, Red, un uccello con problemi di controllo della rabbia, il velocissimo Chuck e l’esplosivo Bomb, sono sempre stati emarginati. Ma quando sull’isola arrivano dei terribili maialini verdi, toccherà a loro dimostrargli di che cosa sono capaci.

– “Toy Story 4” (99min – Animazione – Usa). Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Quando Forky, il nuovo progetto scolastico di Bonnie trasformato in un giocattolo, si autodefinisce “spazzatura” e non giocattolo, Woody decide di mostrargli gli aspetti positivi di questa nuova vita. Ma quando Bonnie porta con sé tutta la banda di giocattoli in un viaggio con la sua famiglia, Woody fa un’inaspettata deviazione, che lo porta a ritrovare la sua amica scomparsa da tempo, Bo Peep. Dopo aver trascorso anni per conto proprio, lo spirito avventuroso di Bo e la vita on the road hanno rovinato la sua porcellana. Woody e Bo scopriranno che le loro rispettive vite come giocattoli sono ormai agli antipodi, ma presto si renderanno conto che questo è l’ultimo dei loro problemi.

– “Vivere” (103min – Drammatico – Italia). La piccola Lucilla Attorre soffre di asma e appare subito evidente che sia un’affezione psicosomatica: la madre Susi, insegnante di danza ad un gruppo di “culone che vogliono dimagrire”, è sempre di corsa, dimentica le proprie cose dappertutto e trascina qua e là la sua bambina come un carrello della spesa; il padre Luca è un giornalista freelance “stronzo e sfigatello” con un debole recidivo per le donne; e il fratellastro Pierpaolo è il ricco e viziato erede (da parte di sua madre Azzurra) di una dinastia di avvocati ammanicati con la politica. In questo quadretto disfunzionale si inserisce Mary Ann, una au pair irlandese cattolica che scardina definitivamente i già precari equilibri domestici. Testimone (quasi) silenzioso degli andirivieni della famiglia è il vicino Perind (soprannome che sta per perito industriale), un tipo inquietante dalle strane abitudini. Riusciranno gli Attorre a sopravvivere o il loro nucleo familiare esploderà definitivamente?

– “Martin Eden” (129min – Drammatico – Italia e Francia). Martin Eden, un marinaio di umili origini, salva un borghese da un’aggressione al porto. Per ringraziarlo, questi lo invita nella sua abitazione, dove Martin incontra sua sorella Elena e si innamora. Martin decide quindi di studiare e di diventare uno scrittore, pur continuando a lavorare per vivere. La sua relazione con Elena si consolida e alla festa di laurea di lei fa la conoscenza di Brissenden, colui che diventa il suo mentore, lo introduce nei circoli socialisti e gli fa conoscere la filosofia. I nuovi interessi lo allontanano da Elena provocando la fine della loro storia e, quando Brissenden muore, si ritrova nuovamente in difficoltà. Con il tempo, Martin riesce a trovare il successo ma il suo cuore è malato. Tramite la relazione con l’operaia Margherita, tenta di riconciliarsi invano con la sua classe di appartenenza prima di cadere in uno stato di depressione che nemmeno il ritorno di Elena potrà guarire.

Gli indirizzi:

– CAPITOL MULTISALA a Bergamo in via Tasso, 41 – 035 248330;

– CINEMA SAN MARCO a Bergamo in piazzale Repubblica, 2 – 035 240416;

– CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate in via Guglielmo Marconi, 40 – 035 294868

– TENSOSTRUTTURA BIBLIOTECA CIVICA GAMBIRASIO a Seriate in via Italia, 58;

– MULTISALA CONCA VERDE a Longuelo (Bergamo) in via Mattioli, 65 – 035 251339;

– CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo in piazza sant’Anna, 51 – 035 270760;

– CINEMA ALL’APERTO ARENA SANTA LUCIA a Bergamo in via Santa Lucia, 14;

– AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in Piazza della Libertà – 035.342239;

– Uci CINEMAS a Orio al Serio, all’Oriocenter;

– CINETEATRO QOELET a Redona (Bergamo), in via Papa Leone XIII 16 – 035.343904;

– ORATORIO DI BOCCALEONE a Bergamo in via Gabriele Rosa, 15 – 035.5290895;

– SALA DEL SEMINARINO a Bergamo, in via Tassis, 12;

– UCI CINEMAS CURNO in via Lega Lombarda, 39 a Curno – 892 960;

– CINESTAR CORTENUOVA in via Trieste, 15 – allo shopping village “Le acciaierie” di Cortenuova – 0363 992244;

– MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia, S.s. 498 Soncinese – 0363 688012;

– MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino in via Torrione, 2 – 035 971717;

– NUOVO CINETEATRO ALBINO in piazza san Giuliano ad Albino – 035 751490;

– CINEMA GARDEN a Clusone in via san Narno, 1 – 0346 22275;

– CINE-TEATRO SORRISO di Gorle in via Piave, 2 – 035 656962;

– CINEMA CENTRALE a Leffe in piazza Libertà 1 – 035.731154;

– SALA DELLA COMUNITA’ AGORA’ a Mozzo in via san Giovanni Battista, 6 – 035 461699;

– CINEMA TRIESTE a Zogno in via XI febbraio, 11 – 034591051.

– SALA EDEN a Stezzano in via Bergamo, 9 – 035591449;

– CINEMA TEATRO CAGNOLA a Urgnano in via Roma, 82 – 035 487 2228;

– CINETEATRO NUOVO a Zanica in via Roma, 46 – 035.670558;

– AUDITORIUM a Osio Sotto in via Sant’Alessandro 1/A – 035.881377;

– CINEMA TEATRO NUOVO a Chiuduno in via tenente Mario Belotti – 035.4427300;

– CINEMA AURORA a Grumello del Monte in via Martiri della Libertà, 61 – 035.833408;

– CINEMA AGORA’ a Petosino (Sorisole), in via Martiri della Libertà, 95 – 035472 9625;

– CINETEATRO SAN FEDELE a Calusco d’Adda, in via Verdi, 18 – 035.791010;

– CINEMA a Branzi in via Umberto I, 17 – 0345.71088;

– SALA DELLA COMUNITA’ a Casazza in piazza san Lorenzo 1 – 035.824479;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Romano di Lombardia in via Monte Grappa – 0363 910130;

– CINEMA TEATRO CRYSTAL a Lovere in via Valvendra, 15 – 333.1090049;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Nembro in via Vittoria, 12 – 035.520420;

– CINETEATRO ALADINO ad Alzano Lombardo in via monsignor Balduzzi 11 – 035.512360;

– CINEMA PREALPI a Schilpario, in piazza cardinal Maj – 0346.56304;

– CINEMA STELLA ALPINA a Selvino, in piazza Chiesa, 6 – 035.764250;

– CINEMA TEATRO AGLI ABETI a Bratto (Castione della Presolana), in via Provinciale – 0346.38397;

– CINETEATRO dell’oratorio San Giovanni Bosco a Bolgare, in via Rovaris, 1 – 035.843555;

– CINETEATRO DI ALBEGNO a Treviolo, in via Marconi 15 – 3203381807.

Paolo Ghisleni