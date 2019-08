Aperture delle grotte delle Meraviglie a Zogno

A Zogno riaprono le grotte delle Meraviglie. Ecco i giorni in cui si possono visitare per l’anno 2019.

Orari: dalle 14.30 alle 17 (ultimo ingresso alle 17).

– Maggio: 12 e 26;

– giugno 9 e 23;

– luglio 14 e 28;

– agosto 11 e 25. Inoltre, a Ferragosto, giovedì 15 agosto, verrà proposta un’apertura speciale notturna dalle 20 alle 22;

– settembre 8 e 22.

Per avere ulteriori informazioni telefonare al numero 034591044 oppure al 3664541598 (ore serali), inviare un’e-mail a giovanni@grottedellemeraviglie.com e consultare il sito www.grottedellemeraviglie.com