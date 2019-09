Apertura delle Cascate del Serio

Domenica 15 settembre dalle 11 alle 11.30 si terrà la nuova apertura delle cascate del fiume Serio.

È uno degli appuntamenti più attesi e affascinanti dell’estate bergamasca: ogni anno attira migliaia di appassionati, mostrando uno degli spettacoli più belli della natura.

Un salto di 315 metri, il più alto d’Italia, per le acque del fiume Serio che si gettano nella valle sottostante: è l’occasione per i bergamaschi, ma non solo, per assieparsi sui prati circostanti e ammirare lo show.