“Aperitivo d’arte e musica” a San Tomé

Venerdì 17 maggio alla corte della Rotonda di San Tomé, ad Almenno San Bartolomeo, si terrà un “Aperitivo d’arte e musica”. Un’occasione davvero speciale. La musica elettronica incontra il Romanico.

L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco, si svolgerà dalle 20 sino a tarda sera con Happy Hour, cocktails e servizio bar… Ingresso gratuito.

Gli organizzatori evidenziano: “Siamo entusiasti e orgogliosi di essere i primi a portare ancora una volta la musica elettronica in una location così importante come la Corte del Tempio di San Tomé, simbolo del Romanico. La musica elettronica in tutte le sue espressioni dalla techno all’hardcore va rispettata e considerata alla pari di ogni altro genere musicale, perché come ogni forma d’arte suscita emozioni e pensieri: questa serata celebra il matrimonio tra la nostra arte e la musica moderna, un connubio in cui crediamo fermamente. Musica, storia ed arte: un onore per noi ospitare il Live dei Blackjungle gruppo che oltre a proporre musica, crea e plasma opere d’arte a ritmo di musica elettronica. The Blackjungle é un esperimento unico nel suo genere nato da 3 ragazzi tra Bergamo e Como Diego Buffoni, Angelo Chiarulli e Marco Mascheroni. Di cosa si tratta: un melting pot di musica elettronica crossover tra lounge e techno-minimal con contaminazioni tribali. Ma la vera sorpresa sta nel fatto che il concept ruota attorno ad un dj set al quale si aggiungono suoni e ritmica live tramite campionatori e sintetizzatori, ma il tocco ‘’fuori dagli schemi’’ é l’opera che viene realizzata durante la performance: un quadro 3D”.