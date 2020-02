“Apericinema in famiglia” alla Malpensata

Inizia la nuova edizione di “Apericinema in famiglia”. La rassegna, giunta al secondo anno, conferma il proprio format, che prevede la visione di film adatti a ogni età e a seguire un piacevole momento conviviale con aperitivo offerto.

In cartellone ci sono tre titoli a cadenza mensile dal 16 febbraio al 5 aprile alle 16 al Centro per Tutte le Età della Malpensata in via Furietti, 21.

Domenica 16 febbraio si comincerà con “Il GGG – Il Grande Gigante Gentile” diretto e prodotto da Steven Spielberg nel 2016. Una ragazzina di nome Sophie incontra il grande gigante gentile. Nonostante il suo aspetto intimidatorio, il gigante si dimostra essere di buon cuore ed emarginato dai suoi simili perché si rifiuta di mangiare bambini e bambine.

Il 22 marzo sarà la volta di “Mamma mia – Ci risiamo” con il suo cast stellare in cui spiccano Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth e Stellan Skarsgård. Nell’atmosfera magica dell’isola greca di Kalokairi, si scopre cosa ne è stato dell’esistenza di Donna, della figlia Sophie e dei tre papabili padri di questa: Sam, Bill e Harry. Tra passato e presente, si capisce come siano andate veramente le cose quando Donna era poco più che adolescente e come quegli eventi abbiano avuto profonde conseguenze sul presente.

Infine, il 5 aprile si concluderà con la commedia “Instant family”. Quando decidono di allargare la propria famiglia, Pete ed Ellie si imbattono nel mondo dell’affidamento e dei loro operatori. Si ritrovano così dal passare da zero a tre figli, tra cui la ribelle adolescente Lizzy, in un batter d’occhio. Non mancheranno però esilaranti contrattempi da superare prima di potersi definire una famiglia vera e propria.

L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale Il bosco in collaborazione con il Centro socio culturale e il Centro per tutte le Età della Malpensata. L’ingresso è libero e gratuito, adatta ad un pubblico di tutte le età.

Per avere ulteriori informazioni telefonare al numero 3332407559 oppure inviare un’e-mail a ilboscoacm@gmail.com