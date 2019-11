Apericinema e proiezione di “Ritorno al bosco dei cento acri”

Un nuovo appuntamento con la minirassegna “Apericinema in famiglia”: la proiezione di un film per tutte le età e a seguire l’aperitivo conviviale offerto a tutti i partecipanti.

“Ritorno al bosco dei cento acri” è un film appassionante che narra la vita adulta del bambino che fu l’ispirazione per il giovane protagonista dei libri di Winnie the Pooh.

Un piacevole mix tra la leggerezza delle favole ed il realismo della vita contemporanea.

Regia di Marc Forster

104 minuti

Candidature: Oscar ai migliori effetti speciali,

People’s Choice Award al miglior film per famiglie

L’Apericinema è organizzato dall’Associazione culturale Il bosco, il CSC Malpensata ed il Centro per tutte le età Franco Nardari.