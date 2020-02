Annullato il tour di Beppe Grillo, avrebbe fatto tappa anche al Creberg

Il tour di Beppe Grillo, “Terrapiattista”, è stato annullato per problemi di salute dell’artista. II rimborso dei biglietti sarà possibile entro il 22 febbraio nei punti vendita dove sono stati acquistati.

Avrebbe fatto tappa anche al teatro Creberg di Bergamo sabato 15 febbraio alle 21.

La presentazione del tour recita: “Tutto é piatto: cultura, informazione, cervelli. In un mondo in cui tutti, prima di parlare, controllano su Google quello che stanno per dire, Beppe Grillo si lancia in mezzo a chi ha il coraggio di sfidare la realtà, liberando il terrapiattista che è in noi. La cultura, l’informazione, la scienza ci hanno tradito, così come la politica. Tutto è piatto, prevedibile e, allo stesso tempo, incerto perché qualsiasi forma di potere é detentrice di verità. Solo attraverso il dubbio possiamo davvero essere liberi. Come sarebbe stato il mondo se Beppe Grillo non fosse esistito?”.