All’università incontri con Bruno Vaerini

Prosegue il seminario dello scultore e architetto bergamasco Bruno Vaerini all’Università. Il primo incontro, intitolato “Artisticamente”, si è svolto lo scorso 19 aprile e ora ce ne sono in programma altri due mercoledì 2 maggio alle 11 nell’aula 1 della sede di via Pignolo e mercoledì 9 maggio alle 12 nell’aula 7 della sede di Sant’Agostino.

Vaerini si concentrerà sul suo rapporto con l’arte, sui suoi lavori e su come l’insegnamento e i grandi maestri hanno reso possibili più di 40 anni d’esperienza e carriera professionale. Nella prima lezione l’attenzione si è posta sul rapporto tra Vaerini e amici artisti – artisti maestri, parlando di figure di spicco come Nino Calos, Gabriele Basilico, Alberto Garutti, Letizia Minotti, Mario Airò.

Nella seconda l’architetto artista racconterà il proprio lavoro, le sue esperienze e il suo rapporto con le grandi maestranze artigianali, delle quali si sente parte integrante e che hanno dato assieme a lui vita alla grande storia di progetti che può vantare alle sue spalle.

L’ultimo incontro, invece, verterà sull’esperienza ventennale del percorso d’insegnamento che Vaerini tenne come docente al Politecnico.