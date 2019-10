All’Elav Circus concerto di Filippo Cattaneo Ponzoni trio

Ritornano i concerti live a Elav Circus, nuova realtà del mondo Elav, il birrificio indipendente che da dieci anni porta il nome di Bergamo in tutto il mondo. Il pub si rinnova, cambia look e riapre la sala teatro alla città. Dal rock, al jazz, dal funk, al blues, al pop, dai big alle giovani leve: nessuna discriminazione di genere musicale né di esperienza professionale. Al Circus ogni arte è ben accetta, purchè sia live, artigianale e fatta di forti passioni, in perfetta linea con la filosofia Elav.

A inaugurare la stagione di concerti 2019-2020, giovedì 24 ottobre alle 21.30 sarà il Filippo Cattaneo Ponzoni trio, con Filippo Cattaneo Ponzoni alla chitarra e voce, Fabio Brignone al basso e Cesare Bergamelli alla batteria.

Nelle prossime settimane, venerdì 8 novembre arriverà il blues di Zac Harmon, eclettico chitarrista del Mississippi, mentre giovedì 14 novembre i Serp, band bergamasca, porteranno al Circus il loro “Shampoo, taglio e filosofia”.

L’ingresso è libero.

Filippo Cattaneo Ponzoni trio

Non solo jazz, non solo funk, non solo rock. Il Filippo Cattaneo Ponzoni trio è una miscela elegante e ben amalgamata di diversi generi musicali. Fondatore del progetto è il chitarrista bergamasco Filippo Cattaneo Ponzoni, giovane promessa nel panorama musicale italiano. Al basso troviamo Fabio Brignone e alla batteria Cesare Bergamelli. Il trio propone alcune rivisitazioni di brani Blues, Rock, Jazz e Funky e un interessante repertorio di inediti.

Ad agosto 2017 Filippo partecipa al rinomato “Rocce Rosse Blues Festival” di Arbatax, Sardegna, con un super gruppo formato da Luca Meneghello (Mina, Renato Zero) alla chitarra, Lorenzo Poli (Nek, Sanremo) al basso, Eugenio Mori (Biagio Antonacci, PFM) alla batteria e Andrea Pollione (Angelo Branduardi, Ron) alle tastiere. In questo festival negli anni hanno suonato artisti di fama mondiale tra cui: B.B. King, Eric Clapton, David Bowie, solo per citarne alcuni. Da febbraio 2018, a soli 18 anni, diventa il chitarrista di Ghemon, accompagnando il rapper dapprima nel Mezzanotte Tour e poi Criminale Emozionale Tour. A Novembre 2018 partecipa a JAZZMI e a Settembre 2019 al Moleto Music Festival, sotto la direzione artistica di Nick The Nightfly. Sempre nel 2019, sulle piattaforme digitali esce “Season”, primo inedito del chitarrista, brano strumentale che evoca distese e calde suggestioni. Ora Filippo è impegnato alla creazione del suo primo EP da solista.

Fabio Brignone è un bassista diplomato in basso elettrico al Saint Louis College of Music di Roma. Dal 2010 fa parte della band “Moseek” con la quale solca palchi importanti in tutta Italia e non solo: un minitour in Inghilterra e Budapest. Attualmente collabora con diversi artisti “pop” in ambito di produzione musicale e studio session.

Cesare Bergamelli è un virtuoso della batteria, studia da anni con alcuni tra i più bravi batteristi in circolazione: Stefano Bertoli, Maxx Furian e Federico Paulovich. Il trio sarà in attività per la stagione invernale di concerti.

Informazioni e contatti

Elav Circus si trova in via Madonna della Neve, 3, nel cuore di Bergamo Bassa. A pochi minuti a piedi dalla stazione dei treni e dei pullman, è facilmente raggiungibile anche in macchina nell’area tra via Maj, Via Camozzi e Via Borgo Palazzo.

Il Circus è un locale unico in Bergamo: il piano superiore, grande e luminoso, è ideale per le colazioni, i brunch e i pranzi. La sala lettura con free Wi-Fi è fruibile per ogni esigenza: studio, lavoro, svago e relax.

Il piano inferiore è il regno di Elav Circus. Basta scendere le scale per vedere il nuovo pub: un’atmosfera calda e accogliente, l’angolo perfetto per prendersi del tempo, rilassarsi e ascoltare musica live.

Elav Circus

+39 3711696607

elav.circus@elavbrewery.com

Sito web

https://www.elavcircus.com/

Facebook

https://www.facebook.com/elavcircus/

Instagram

https://www.instagram.com/elav_circus/?hl=it