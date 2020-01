All’Auditorium in scena “L’oca magica”

Domenica 19 gennaio alle 15.30 all’Auditorium di Piazza della Libertà a Bergamo andrà in scena lo spettacolo “L’oca magica”, di Elisa Rossini, con Sergio Rocchi.

“Buffo” è un buffone di corte caduto in disgrazia per colpa della Principessa che non vuol più ridere. Lei per sfida impone un patto: chiunque riuscirà a farla ridere, l’avrà in moglie, ma chi non riuscirà avrà la testa tagliata. “Buffo” racconta le avventure di Giuseppe, un povero contadino che lascia la famiglia per tentare la sorte. Ottenuta in dono un’oca parlante Giuseppe riuscirà a far ridere la principessa o si ritroverà senza testa?

Sezione Aurea } Teatro d’attore } per tutti, dai 3 anni

Prevendita sul sito di Mida Ticket – posto libero riservato

La biglietteria apre alle 14.45.

Per informazioni: tel. 3755478181 – email iteatrideibambini@gmail.com